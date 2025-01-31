Просрочены на 80 лет: Киеву втридорога продали мины времен Второй мировой
Минобороны Украины закупило у западных союзников противотанковые мины, которые были произведены еще в годы Второй мировой войны. При этом каждая обошлась Киеву в 600 евро, что по нынешнему курсу чуть больше 61 тысячи рублей или порядка 26 тысяч гривен
Об этом в эфире YouTube-канала "Фабрика новостей" экс-замсекретаря Совета нацбезопасности Украины Сергей Кривонос.
Он назвал приобретение "дерьмом", которое принесет ВСУ "огромное количество головной боли", а также напомнил, что срок годности тротила в таких минах не превышает 35-ти лет.
"Использование таких транспортных средств в ходе учений позволяет легче продемонстрировать, где следует проявлять осторожность, чтобы не спровоцировать взрыв, если вы обнаружите их (танки. - Ред.) на поле боя", - так выбор "реквизита" объяснил тогда глава Командования специальной подготовки ЕС в Берлине Андреас Марлоу.
А вот современное западное оружие, включая снаряды, то и дело подводит киевский режим. Так, 31 января стало известно, что в испанской провинции Мурсия произошел взрыв на фабрике боеприпасов Rheinmetall. В декабре эта компания заключила контракт с министерством обороны Украины на поставку модулей метательных зарядов для артиллерийских орудий калибром 155 миллиметров.
Стоимость заказа - около девяти миллионов евро за поставку нескольких десятков тысяч модулей указанного калибра. По условиям контракта, они должны были быть доставлены в январе 2025 года.
Другое западное вооружение, которое все же доезжает до фронта, уничтожается российскими военными в бою. Кадры с горящей иностранной техникой регулярно прилетают с СВО. Вот один из примеров: "Это катастрофа": в США посчитали, сколько американских Bradley потерял Киев напрасно.