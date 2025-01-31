https://ukraina.ru/20250131/1060715617.html

Просрочены на 80 лет: Киеву втридорога продали мины времен Второй мировой

Просрочены на 80 лет: Киеву втридорога продали мины времен Второй мировой - 31.01.2025 Украина.ру

Просрочены на 80 лет: Киеву втридорога продали мины времен Второй мировой

Минобороны Украины закупило у западных союзников противотанковые мины, которые были произведены еще в годы Второй мировой войны. При этом каждая обошлась Киеву в 600 евро, что по нынешнему курсу чуть больше 61 тысячи рублей или порядка 26 тысяч гривен

2025-01-31T10:55

2025-01-31T10:55

2025-01-31T10:55

новости

киев

украина

запад

вооруженные силы украины

ес

мины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101877/41/1018774180_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_cc7b67fa7875265157a0c279f9319c1c.jpg

Об этом в эфире YouTube-канала "Фабрика новостей" экс-замсекретаря Совета нацбезопасности Украины Сергей Кривонос.Он назвал приобретение "дерьмом", которое принесет ВСУ "огромное количество головной боли", а также напомнил, что срок годности тротила в таких минах не превышает 35-ти лет.Запад не первый раз "скребет по историческим сусекам" ради киевского режима. В ноябре прошлого года Германия отряхнула от пыли советские танки из музея, чтобы обучать на них украинских солдат."Использование таких транспортных средств в ходе учений позволяет легче продемонстрировать, где следует проявлять осторожность, чтобы не спровоцировать взрыв, если вы обнаружите их (танки. - Ред.) на поле боя", - так выбор "реквизита" объяснил тогда глава Командования специальной подготовки ЕС в Берлине Андреас Марлоу.А вот современное западное оружие, включая снаряды, то и дело подводит киевский режим. Так, 31 января стало известно, что в испанской провинции Мурсия произошел взрыв на фабрике боеприпасов Rheinmetall. В декабре эта компания заключила контракт с министерством обороны Украины на поставку модулей метательных зарядов для артиллерийских орудий калибром 155 миллиметров.Стоимость заказа - около девяти миллионов евро за поставку нескольких десятков тысяч модулей указанного калибра. По условиям контракта, они должны были быть доставлены в январе 2025 года.Другое западное вооружение, которое все же доезжает до фронта, уничтожается российскими военными в бою. Кадры с горящей иностранной техникой регулярно прилетают с СВО. Вот один из примеров: "Это катастрофа": в США посчитали, сколько американских Bradley потерял Киев напрасно.

киев

украина

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, украина, запад, вооруженные силы украины, ес, мины