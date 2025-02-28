Орбан назвал вступление Украины в Евросоюз невообразимым - 28.02.2025 Украина.ру
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Орбан назвал вступление Украины в Евросоюз невообразимым
Орбан назвал вступление Украины в Евросоюз невообразимым - 28.02.2025 Украина.ру
Орбан назвал вступление Украины в Евросоюз невообразимым
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth ответил на вопрос, какие дискуссии по поводу приема Украины в Евросоюз (ЕС) ожидаются на предстоящем внеочередном саммите
2025-02-28T11:09
2025-02-28T11:11
новости
украина
будапешт
киев
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"(Вступление Украины в ЕС - ред.) это не очень сложный вопрос. Есть те, кто за, есть те, кто против. Я, например, против. Не скажу, что так будет всегда, всю жизнь, потому что никто, кроме Бога, не знает, что принесёт история. Но одно могу сказать точно: здесь и сейчас это невообразимо", - сказал Орбан.По его словам, приём Украины в ЕС сначала разрушил бы венгерское сельское хозяйство, а потом всю венгерскую экономику.Он добавил, что не видит ни одного аргумента в пользу приема Украины в ЕС, но зато может привести множество аргументов против.Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров.О том, чем еще грозит вступление Киева в ЕС - в материале Кандидат в президенты Польши предупредил об угрозах из-за вступления Украины в ЕС на сайте Украина.ру.
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новости, украина, будапешт, киев, виктор орбан, петер сийярто, ес, мид, нато
Новости, Украина, Будапешт, Киев, Виктор Орбан, Петер Сийярто, ЕС, МИД, НАТО

Орбан назвал вступление Украины в Евросоюз невообразимым

11:09 28.02.2025 (обновлено: 11:11 28.02.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
© POOL
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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth ответил на вопрос, какие дискуссии по поводу приема Украины в Евросоюз (ЕС) ожидаются на предстоящем внеочередном саммите
"(Вступление Украины в ЕС - ред.) это не очень сложный вопрос. Есть те, кто за, есть те, кто против. Я, например, против. Не скажу, что так будет всегда, всю жизнь, потому что никто, кроме Бога, не знает, что принесёт история. Но одно могу сказать точно: здесь и сейчас это невообразимо", - сказал Орбан.
По его словам, приём Украины в ЕС сначала разрушил бы венгерское сельское хозяйство, а потом всю венгерскую экономику.

"А также я не вижу, как нам тормозить преступность, которая вместе с этим наводнит Венгрию", - отметил венгерский премьер.

Он добавил, что не видит ни одного аргумента в пользу приема Украины в ЕС, но зато может привести множество аргументов против.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров.
О том, чем еще грозит вступление Киева в ЕС - в материале Кандидат в президенты Польши предупредил об угрозах из-за вступления Украины в ЕС на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаБудапештКиевВиктор ОрбанПетер СийяртоЕСМИДНАТО
 
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