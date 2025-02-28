https://ukraina.ru/20250228/1061425644.html

Теперь в Курской области: ВС РФ ликвидировали еще одну украинскую ДРГ

Теперь в Курской области: ВС РФ ликвидировали еще одну украинскую ДРГ - 28.02.2025 Украина.ру

Теперь в Курской области: ВС РФ ликвидировали еще одну украинскую ДРГ

Российские военные ликвидировали диверсионно-разведывательную группу из шести человек, принадлежавшую 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ в Курской области. Об этом 28 февраля написало агентство РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур

2025-02-28T10:42

2025-02-28T10:42

2025-02-28T10:42

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В публикации отмечается, что уничтожили украинскую ДРГ в районе населенного пункта Никольский, который накануне освободили ВС РФ. Минобороны РФ сообщило, что российские военные нанесли ВСУ поражение в Суджанском районе. "Четыре диверсанта ликвидированы, два взяты в плен", — уточнил собеседник издания.Сегодня, 28 февраля, украинские ДРГ были ликвидированы не только в Курской области. Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что ВС РФ вычислили несколько диверсионно-разведывательных групп ВСУ, дислоцировавшихся в районе Дзержинска (Торецка) и Горловки, а после уничтожили их. О том, с какой целью они там оказались — в материале Ликвидированные ДРГ Украины проникли под Дзержинск ради пиара — Кимаковский

https://ukraina.ru/20250228/1061424744.html

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новости, россия, курская область, вооруженные силы украины, всу, потери всу, дрг, вс рф