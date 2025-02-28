https://ukraina.ru/20250228/1061425644.html
Теперь в Курской области: ВС РФ ликвидировали еще одну украинскую ДРГ
Теперь в Курской области: ВС РФ ликвидировали еще одну украинскую ДРГ - 28.02.2025 Украина.ру
Теперь в Курской области: ВС РФ ликвидировали еще одну украинскую ДРГ
Российские военные ликвидировали диверсионно-разведывательную группу из шести человек, принадлежавшую 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ в Курской области. Об этом 28 февраля написало агентство РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур
2025-02-28T10:42
2025-02-28T10:42
2025-02-28T10:42
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В публикации отмечается, что уничтожили украинскую ДРГ в районе населенного пункта Никольский, который накануне освободили ВС РФ. Минобороны РФ сообщило, что российские военные нанесли ВСУ поражение в Суджанском районе. "Четыре диверсанта ликвидированы, два взяты в плен", — уточнил собеседник издания.Сегодня, 28 февраля, украинские ДРГ были ликвидированы не только в Курской области. Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что ВС РФ вычислили несколько диверсионно-разведывательных групп ВСУ, дислоцировавшихся в районе Дзержинска (Торецка) и Горловки, а после уничтожили их. О том, с какой целью они там оказались — в материале Ликвидированные ДРГ Украины проникли под Дзержинск ради пиара — Кимаковский
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новости, россия, курская область, вооруженные силы украины, всу, потери всу, дрг, вс рф
Новости, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, ДРГ, ВС РФ
Теперь в Курской области: ВС РФ ликвидировали еще одну украинскую ДРГ
Российские военные ликвидировали диверсионно-разведывательную группу из шести человек, принадлежавшую 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ в Курской области. Об этом 28 февраля написало агентство РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур