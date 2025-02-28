Шойгу рассказал о беспрецедентно высоком уровне российско-китайских отношений - 28.02.2025 Украина.ру
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Шойгу рассказал о беспрецедентно высоком уровне российско-китайских отношений
Шойгу рассказал о беспрецедентно высоком уровне российско-китайских отношений - 28.02.2025 Украина.ру
Шойгу рассказал о беспрецедентно высоком уровне российско-китайских отношений
Сегодня отношения между Россией и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне за всю их историю. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в беседе с председателем КНР Си Цзиньпином
2025-02-28T12:22
2025-02-28T12:22
новости
китай
сергей шойгу
индонезия
владимир путин
россия
си цзиньпин
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Он подчеркнул, что сотрудничество России и Китая не направлено против других стран и является образцом отношений между двумя великими державами мира.По его словам, Россия чрезвычайно дорожит достигнутыми с Китаем договоренностями и нацелена на их углубление.Также Шойгу передал председателю КНР теплый привет от президента России Владимира Путина и заверил, что тот держит на контроле реализацию достигнутых договоренностей по широкому кругу вопросов.Шойгу, завершив рабочую поездку в Индонезию и Малайзию, в пятницу прибыл в Пекин с однодневным визитом. Ранее он встретился с министром иностранных дел КНР Ван И.Подробнее об отношениях двух стран - в материале В МИД КНР оценили слова Путина о российско-китайских отношениях на сайте Украина.ру.
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новости, китай, сергей шойгу, индонезия, владимир путин, россия, си цзиньпин
Новости, Китай, Сергей Шойгу, Индонезия, Владимир Путин, Россия, Си Цзиньпин

Шойгу рассказал о беспрецедентно высоком уровне российско-китайских отношений

12:22 28.02.2025
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЦеремония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Сегодня отношения между Россией и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне за всю их историю. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в беседе с председателем КНР Си Цзиньпином
Он подчеркнул, что сотрудничество России и Китая не направлено против других стран и является образцом отношений между двумя великими державами мира.
По его словам, Россия чрезвычайно дорожит достигнутыми с Китаем договоренностями и нацелена на их углубление.
Также Шойгу передал председателю КНР теплый привет от президента России Владимира Путина и заверил, что тот держит на контроле реализацию достигнутых договоренностей по широкому кругу вопросов.
Шойгу, завершив рабочую поездку в Индонезию и Малайзию, в пятницу прибыл в Пекин с однодневным визитом. Ранее он встретился с министром иностранных дел КНР Ван И.
Подробнее об отношениях двух стран - в материале В МИД КНР оценили слова Путина о российско-китайских отношениях на сайте Украина.ру.
 
НовостиКитайСергей ШойгуИндонезияВладимир ПутинРоссияСи Цзиньпин
 
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