Шойгу рассказал о беспрецедентно высоком уровне российско-китайских отношений
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЦеремония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
Сегодня отношения между Россией и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне за всю их историю. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в беседе с председателем КНР Си Цзиньпином
Он подчеркнул, что сотрудничество России и Китая не направлено против других стран и является образцом отношений между двумя великими державами мира.
По его словам, Россия чрезвычайно дорожит достигнутыми с Китаем договоренностями и нацелена на их углубление.
Также Шойгу передал председателю КНР теплый привет от президента России Владимира Путина и заверил, что тот держит на контроле реализацию достигнутых договоренностей по широкому кругу вопросов.
Подробнее об отношениях двух стран - в материале В МИД КНР оценили слова Путина о российско-китайских отношениях на сайте Украина.ру.