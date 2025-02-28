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Кличко рассказал об увольнениях в КГГА после скандала с земельными сделками

Кличко рассказал об увольнениях в КГГА после скандала с земельными сделками - 28.02.2025 Украина.ру

Кличко рассказал об увольнениях в КГГА после скандала с земельными сделками

Мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале сообщил об увольнении трех чиновников Киевской городской государственной администрации (КГГА), а также о сложении мандата депутата Киевсовета после скандала о незаконных сделках с землей

2025-02-28T14:45

2025-02-28T14:45

2025-02-28T14:45

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"Со своих должностей в КГГА будут уволены заместитель председателя КГГА Петр Оленич, заместитель директора КП "Спецжилфонд" Юрий Леонов, заместитель руководителя КП "Киевблагоустройство" Алексей Мушта. Депутат Киевсовета, председатель земельной комиссии Михаил Терентьев должен сложить депутатские полномочия", - написал Кличко.Он добавил, что в сфере градостроительства Киева и земельных отношений будет осуществлена реорганизация.В начале месяца Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины заявила о проведении операции по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в горсовете и горадминистрации Киева. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело ряд обысков по делу о незаконных сделках с землей, была изъята крупная сумма денежных средств в различной валюте. Директор НАБУ Семен Кривонос указывал, что правоохранители задержали семерых из десяти подозреваемых в незаконных сделках с землей в Киеве. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Он отметил, что один из организаторов мошеннических схем скрывается от следствия. По данным СМИ, речь о бывшем депутате Киевгорсовета Денисе Комарницком.О политических интригах в Киеве - в материале Бордели Кличко и рестораны, опустевшие без американских грантов. Что происходит в Киеве на сайте Украина.ру.

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новости, киев, украина, кгга, киевсовет, владимир кличко, набу