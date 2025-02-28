Константинов назвал бредовой идею отправки европейских миротворцев на Украину
10:01 28.02.2025 (обновлено: 10:22 28.02.2025)
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал бредовой идею отправки европейских миротворцев на территорию Украины, передает РИА Новости
"С идеей миротворцев носятся нынешние правители Франции и Британии. Есть и ещё сторонники этой бредовой идеи. Но у них вводить некого. Американцы смотрят на такую перспективу холодно, хотя и отмахиваются от надоедливых европейских горе-вояк: ну, попробуйте", - напомнил Константинов.
По его словам, лидеры Франции и Британии пытаются "продлить агонию режима" Владимира Зеленского.
"Уже не сработает даже вариант, согласно которому если по этим псевдо-миротворцам реально прилетит, то это втянет в непосредственное боестолкновение с Россией всего НАТО. Уже не втянет. Остаётся только возможность потянуть время. В ожидании резкого изменения курса Белого дома или ещё какого-то чуда. Ну и для того, чтобы свои хвосты подчистить на Украине этой публике какое-то время требуется", - сказал Константинов.
На днях французский министр экономики и финансов Эрик Ломбар заявил, что Франция ожидает, что США окажут поддержку европейским войскам, которые могут быть размещены на Украине для поддержания мира по окончании конфликта. По словам Ломбара, Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны готовы направить войска на Украину "для обеспечения перемирия".
Подробнее о так называемых миротворцах - в материале Хватит на один участок фронта: Копылов о том, сколько бригад может собрать ЕС для вторжения на Украину на сайте Украина.ру.