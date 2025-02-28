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До границы ЛНР возле Белогоровки осталось 500 метров: Марочко о продвижении ВС РФ

До границы ЛНР возле Белогоровки осталось 500 метров: Марочко о продвижении ВС РФ - 28.02.2025 Украина.ру

До границы ЛНР возле Белогоровки осталось 500 метров: Марочко о продвижении ВС РФ

Российские войска продвинулись к административным границам Луганской Народной Республики в районе Белогоровки. Об этом 28 февраля в своем Телеграм-канале сообщил военный эксперт Андрей Марочко

2025-02-28T10:29

2025-02-28T10:29

2025-02-28T10:29

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Он отметил, что ВС РФ продолжают развивать успех около населенного пункта, заняв на окраине Белогоровки позиции, позволяющие контролировать километровый участок дороги до Григоровки.Ранее военный эксперт сообщил, что подразделения ВС РФ заняли важный опорный пункт ВСУ у освобожденной Новолюбовки в ЛНР. Помимо этого, он уточнил, что российским войскам осталось освободить около 0,5% территории ЛНР. По словам Марочко, в настоящий момент ВСУ выбиты из предпоследнего оккупированного населенного пункта республики.Между тем успехи российской армии отмечаются и на других направлениях. Например, сегодня, 28 февраля, советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что ВС РФ ликвидировали несколько диверсионно-разведывательных групп ВСУ, которые зашли на территорию в районе Дзержинска (Торецка) и Горловки. Подробности в публикации Ликвидированные ДРГ Украины проникли под Дзержинск ради пиара — Кимаковский

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новости, россия, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, вс рф