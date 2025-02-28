До границы ЛНР возле Белогоровки осталось 500 метров: Марочко о продвижении ВС РФ - 28.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250228/1061424744.html
До границы ЛНР возле Белогоровки осталось 500 метров: Марочко о продвижении ВС РФ
До границы ЛНР возле Белогоровки осталось 500 метров: Марочко о продвижении ВС РФ - 28.02.2025 Украина.ру
До границы ЛНР возле Белогоровки осталось 500 метров: Марочко о продвижении ВС РФ
Российские войска продвинулись к административным границам Луганской Народной Республики в районе Белогоровки. Об этом 28 февраля в своем Телеграм-канале сообщил военный эксперт Андрей Марочко
2025-02-28T10:29
2025-02-28T10:29
новости
россия
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/18/1059899765_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_10713dbf8a76e32a7972283fed046e7b.jpg
Он отметил, что ВС РФ продолжают развивать успех около населенного пункта, заняв на окраине Белогоровки позиции, позволяющие контролировать километровый участок дороги до Григоровки.Ранее военный эксперт сообщил, что подразделения ВС РФ заняли важный опорный пункт ВСУ у освобожденной Новолюбовки в ЛНР. Помимо этого, он уточнил, что российским войскам осталось освободить около 0,5% территории ЛНР. По словам Марочко, в настоящий момент ВСУ выбиты из предпоследнего оккупированного населенного пункта республики.Между тем успехи российской армии отмечаются и на других направлениях. Например, сегодня, 28 февраля, советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что ВС РФ ликвидировали несколько диверсионно-разведывательных групп ВСУ, которые зашли на территорию в районе Дзержинска (Торецка) и Горловки. Подробности в публикации Ликвидированные ДРГ Украины проникли под Дзержинск ради пиара — Кимаковский
россия
луганская народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/18/1059899765_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_381fdb3c63746d4d06b5c5a0bb12d590.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

До границы ЛНР возле Белогоровки осталось 500 метров: Марочко о продвижении ВС РФ

10:29 28.02.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российские войска продвинулись к административным границам Луганской Народной Республики в районе Белогоровки. Об этом 28 февраля в своем Телеграм-канале сообщил военный эксперт Андрей Марочко
Он отметил, что ВС РФ продолжают развивать успех около населенного пункта, заняв на окраине Белогоровки позиции, позволяющие контролировать километровый участок дороги до Григоровки.
"Также севернее от населенного пункта ВС РФ продвинулись вдоль реки Северский Донец, тем самым сократив расстояние до 500 м к административной границе ЛНР", — добавил Марочко.
Ранее военный эксперт сообщил, что подразделения ВС РФ заняли важный опорный пункт ВСУ у освобожденной Новолюбовки в ЛНР. Помимо этого, он уточнил, что российским войскам осталось освободить около 0,5% территории ЛНР. По словам Марочко, в настоящий момент ВСУ выбиты из предпоследнего оккупированного населенного пункта республики.
Между тем успехи российской армии отмечаются и на других направлениях. Например, сегодня, 28 февраля, советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что ВС РФ ликвидировали несколько диверсионно-разведывательных групп ВСУ, которые зашли на территорию в районе Дзержинска (Торецка) и Горловки. Подробности в публикации Ликвидированные ДРГ Украины проникли под Дзержинск ради пиара — Кимаковский
 
НовостиРоссияЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВС РФ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:09Орбан назвал вступление Украины в Евросоюз невообразимым
11:08Насильно мобилизованных украинцев помечают: депутат Рады рассказала, как
10:42Теперь в Курской области: ВС РФ ликвидировали еще одну украинскую ДРГ
10:40Теперь Новенькое: ВС РФ перешли границу с Украиной в Сумской области
10:29До границы ЛНР возле Белогоровки осталось 500 метров: Марочко о продвижении ВС РФ
10:29Владимир Брутер: Россия должна объяснить Трампу, что мир на Украине не может начинаться с перемирия
10:15В конгрессе США Зеленскому посоветовали показать Трампу средний палец — NYT
10:05Украинские паспорта и взрывчатка: среди тех, кто готовил покушение на митрополита, был его экс-помощник
10:01Константинов назвал бредовой идею отправки европейских миротворцев на Украину
09:52Ликвидированные ДРГ Украины проникли под Дзержинск ради пиара — Кимаковский
09:22Украину превратили в концлагерь - Царев
09:13Уважаемый диктатор Зеленский, осталось только подписать. Главное на Украине на утро 28 февраля
08:58Дубинский рассказал, где Зеленский прячет свое золото
08:32ФСБ сорвала планируемый украинскими спецслужбами теракт против митрополита Тихона
08:31Будет ли Россия забирать Харьков, Сумы и Чернигов и как наказывать террористов и предателей — Ищенко
08:11Главное за ночь 28 февраля
08:01"Барская конфедерация": как шляхта победила Польшу
07:55Трамп отказался платить миллиарды за бессмысленную войну
07:32Трамп заверил, что "уважает" Зеленского, хотя их отношения стали "раздражающими"
07:15Министр финансов США заверил, что Вашингтон и Киев достигли соглашения по ископаемым
Лента новостейМолния