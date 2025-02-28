https://ukraina.ru/20250228/1061438989.html

Сун Чжихао: Задача современного искусства КНР – хорошо рассказывать миру китайские истории

Сун Чжихао: Задача современного искусства КНР – хорошо рассказывать миру китайские истории - 28.02.2025 Украина.ру

Сун Чжихао: Задача современного искусства КНР – хорошо рассказывать миру китайские истории

О жизни современных молодых людей в Китае, а также о традициях и искусстве КНР в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник аспирантуры Института Китая и современной Азии РАН, соискатель НИУ ВШЭ, преподаватель Института русского языка Даляньского университета иностранных языков Сун Чжихао

2025-02-28T14:02

2025-02-28T14:02

2025-02-28T14:20

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– Уважаемый Сун Чжихао, мы договорились с вами поговорить о современной китайской культуре и искусстве. Что популярно у молодёжи – кино, музыка, поп-арт, комиксы, книги? Что в тренде, какие тенденции вы можете выделить?– Я могу отметить, что сейчас очень популярно репроизводство традиционных мифологических сюжетов и героев. Сейчас режиссёры берут истории из мифов и предают им современный вид, а молодые люди смотрят, читают, слушают эти книги, фильмы, песни с традиционной спецификой, но в современном стиле.– И комиксы, наверное?– Да, конечно. Я приведу два самых ярких примера: компьютерная игра, которая называется "Чёрный миф: Укун". Она основана на известном романе "Путешествие на запад" (У Чэнъэнь). По сюжету игры, человек ищет сокровища, оставленные Сунь Укунем – главным героем романа. Второй пример – мультфильм "Нэчжа 2" (псевдоним режиссера – Цзяоцзы), это тоже мифологическая история, в которой герой борется с несправедливостью судьбы. Очень популярна фраза из этого мультфильма: "Моя жизнь зависит лишь от меня, не от неба".В музыке у нас есть такое понятие, не знаю, как его точно перевести, но дословно – "древний ветер" (гу фэн, 古风). Это современная музыка, но в традиционном стиле.– Какая музыка играет на улицах, а барах – везде в повседневной жизни? Англоязычная, корейская, китайская? Под что веселятся люди?– Вы знаете, я не большой специалист по музыке. Но могу с уверенностью сказать, что молодые люди слушают разную – японскую, корейскую – k-pop, и, конечно, китайскую.– А если всё-таки представить типичную студенческую вечеринку – что там включат?– В Китае не бывает студенческих вечеринок.– Почему?– Принято считать, что мы сдержанные люди. Мы не позволяем себе танцевать до поздней ночи под громкую музыку.– Как Вам кажется, китайское искусство достаточно экспортируется на внешние рынки? В какие страны?– На вопрос, достаточно или нет, ответ однозначный: недостаточно. Китайское искусство – музыку, книги, да и всё остальное – очень сложно воспринимать, чтобы понимать китайские произведения надо знать китайский язык, иметь базовые знания по истории.– Почему?– Всё взаимосвязано. Я приведу пример: если мы, китайцы, хотим узнать что-то специфически русское, мы обязательно слушаем "Катюшу", "Подмосковные вечера", читаем [Фёдора] Достоевского, [Александра] Пушкина – только после этого мы можем сказать, что хотя бы рамочно знакомы с русской культурой.– Вы упоминали k-pop: он популярен и в Китае, и в России, и в Европе, но при этом вряд ли мы можем сказать, что многие иностранцы владеют корейским языком. Во всяком случае – не массово.– Это потому, что там всё дело в привлекательной, пафосной мелодии – то, что нужно молодым людям. С китайским искусством всё сложнее: у нас нет такого пафоса. Если вы когда-нибудь смотрели на китайские картины, вы не могли не заметить, как на них всё тихо, спокойно. Гора. Деревня. Птицы. Большое пространство. Нужно долго стоять и смотреть на картину, чтобы понять, что хотел выразить её автор. Аналогично и с китайской литературой, традиционной китайской музыкой.Ещё один момент: как я понимаю, руководство нашей страны понимает, как сложно иностранцам понимать китайское искусство, поэтому призывает "хорошо рассказывать миру китайские истории" – в кино, музыке, через официальных спикеров, представителей элиты, показывать, что такое "китайская специфика". В Москве уже второй год подряд отмечают китайский новый год: это одно из воплощений этого тренда.Китайское кино экспортируется в разные страны. Тот же мультфильм "Нэчжа 2" сейчас показывают везде – в США, в Европе, в Корее, в Японии. Мы экспортируем самое качественное, то, чем мы действительно гордимся.– Что из русской литературы могло попасть в руки молодых людей в Китае? Что действительно читают? Если я не ошибаюсь, раньше в школьных программах в разделе иностранной литературы был [Михаил] Лермонтов, "Как закалялась сталь" Николая Островского, он был даже экранизирован в Китае. Ещё мы слышали, что были относительно известны Дмитрий Быков* и Людмила Улицкая*. Так ли это? Как на самом деле?– Вы не поверите, в первую очередь – Достоевский. "Преступление и наказание" и "Братья Карамазовы" имеют в Китае достаточно много фанатов. "Преступление и наказание" – роман точно не для хорошего настроения, а "Братьев Карамазовых" непросто воспринимать, потому что там очень много религиозных моментов. Если же человек не знает ничего о православии, о российской истории, он ничего не поймёт.Кроме того, эти книги были переведены давным-давно нашими известными китайскими переводчиками, но, при всём уважении к ним, более современных переводов нет, а эти уже не совсем соответствуют времени.Что ещё читают? [Михаила] Булгакова – "Мастера и Маргариту", конечно же, [Марину] Цветаеву, книги о Великой Отечественной войне – китайцы считают, что по ним проще всего узнать о менталитете русских людей. Ещё читают Светлану Алексиевич – это уже не совсем русский автор, конечно, она белорусская писательница.– Вы сказали о Цветаевой, и мне стало очень интересно, как это может звучать. При переводах на английских русская поэзия, как правило, теряет рифму, да и в целом, по-моему, органично стихотворения звучат почти всегда лишь на родном языке…– Да, смысл и ритм, к сожалению, теряются. Что же о современных авторах, о которых вы спросили, о Быкове* я, честно говоря, не слышал, а вот Улицкая* – да, у неё довольно большая аудитория. Но не знаю, хороши ли переводы.– В прошлом году я ходила на ежегодную московскую литературную ярмарку non/fiction, и одним из очевидных хитов, причём в двух категориях сразу – фэнтези и Young Adult – был роман китайской писательницы Мосян Тунсю "Благословение небожителей". Да и в целом, словосочетание "китайское фэнтези", как будто бы, становится определённым брендом.– Да, я знаю, и мне не очень понятно, откуда эта тенденция. Я в Москве заходи в книжные магазины, и в топе продаж в каждом – эта книга. Я не читал её, я не думаю, что это серьёзное произведение, у нас она не так популярна, как в России.– Чем живут в Китае молодые люди? О чём мечтают? Какие перспективы видят? Много ли думают об эмиграции?– Китайская молодёжь думает, конечно, о своём будущем. Поступая в ВУЗ, они не всегда знают, на кого будут учиться – зачастую это выбор родителей.– Ничего себе!– Да, это так. Есть же финансовый вопрос. Соответственно, после выпуска эти молодые люди сталкиваются с проблемой поиска работы.Ещё они думают о том, стоит ли вступать в серьёзные отношения? Думают о свадьбе, о детях – все это тоже вопросы экономики.– А популярно ли иметь много детей?– Нет, сейчас многие молодые люди, особенно живущие и работающие в больших городах, вообще не хотят ни одного ребёнка. А в малых городах такие тенденции не очень-то и заметны.– Это связано с теми, ограничениями, которые были в КНР?– Нет, это связано с зарплатами. Трудно и самому прожить, а что делать с детьми?– Много ли думают об эмиграции?– Эмиграция в целом противоречит нашему менталитету. Приведу пример: человек может работать в любой точке Китая, но на Китайский Новый год (то есть Праздник весны) он обязательно приезжает домой. Мы очень ценим семью, отношения с родными людьми, и если кто-то и думает об эмиграции – то всей семьёй, вместе.– В России очень много туристов из Китая. Помимо очевидных культовых достопримечательностей, Москвы, Петербурга и Хабаровска, какие направления популярны? Что китайцам в России интересно посмотреть?– Владивосток, Мурманск. Особенно Мурманск – вы не поверите, сколько ежегодно приезжает туда китайцев посмотреть на северное сияние.– А буддистские святыни в Калмыкии?– Да, но этот регион менее известен. Ещё многие любят ездить на Байкал, на Камчатку. Единственное, что многие жалуются на туристическую инфраструктуру в России – в Мурманске, например, она не очень развита.– А куда в первую очередь ехать российскому туристу в Китае?– На море, конечно. Вы же очень любите море, и это самый простой вариант. Но если вы хотите посещать достопримечательности – нужно хотя бы немного знать историю. На острове Хайнань очень много русских туристов. И в некоторых других местах, особенных для отношений между нашими странами, остаётся след Российского государства: в Даляне, где я сейчас нахожусь, в Харбине и т.д.– По каким произведениям искусства (любого – музыка, живопись, литература, кино) иностранец, никогда не бывавший в Китае может, по вашему мнению, составить наиболее близкое к реальности впечатление о культуре, менталитете, настоящей жизни в КНР сегодня?– Это точно не была бы музыка, песни. Но у меня есть ответ: серия документальных фильмов, которая называется "Китай на кончике языка", её можно найти на YouTube с русскими субтитрами. Это передача о китайской кухне, но китайская кухня тесно связана с представлениями о человеке, о семье, о жизни. В сериях этого фильма описывается, как китайцы проводят дни, как в разных частях Китая люди по-разному живут – какие особенности, традиции, что самое интересное. В этом фильме можно посмотреть на настоящую жизнь китайцев.– У нашего издания есть канал в китайском мессенджере Weibo. С точки зрения китайского пользователя соцсетей, подскажите, что интересно читать в СМИ аудитории, потребляющей информацию на китайском языке? Политика, международные или внутренние новости, культура, спорт?– Международные отношения – самая популярная тема для обсуждения, читают об СВО – людям это очень интересно. Между Россией и Китаем достаточно хорошие отношения, мы всегда интересуемся тем, что происходит в России.Интересны, конечно, не только отношения с Россией, но и с Японией, США, Кореей, Европой, происходящее в Южно-Китайском море. Все эти темы обсуждаются горячо. Но вы же понимаете: чтобы интерпретировать международные новости, необязательно иметь высшее образование. У нас иногда говорят, что это тема для туристов, таксистов и пенсионеров.* Выполняют функции иноагентов в РФ.Также о традционной и современной китайской культуре - в интервью Марии Нестеровой Страна-цивилизация возвращается к своим истокам. Кирилл Барский, Ли Мин о культуре современного Китая на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250227/1061395887.html

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Мария Нестерова

интервью, китай, россия, европа, марина цветаева, федор достоевский, литература, кино, музыка