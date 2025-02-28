Сун Чжихао: Задача современного искусства КНР – хорошо рассказывать миру китайские истории
14:02 28.02.2025 (обновлено: 14:20 28.02.2025)
Сун Чжихао интервью
О жизни современных молодых людей в Китае, а также о традициях и искусстве КНР в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник аспирантуры Института Китая и современной Азии РАН, соискатель НИУ ВШЭ, преподаватель Института русского языка Даляньского университета иностранных языков Сун Чжихао
– Уважаемый Сун Чжихао, мы договорились с вами поговорить о современной китайской культуре и искусстве. Что популярно у молодёжи – кино, музыка, поп-арт, комиксы, книги? Что в тренде, какие тенденции вы можете выделить?
– Я могу отметить, что сейчас очень популярно репроизводство традиционных мифологических сюжетов и героев. Сейчас режиссёры берут истории из мифов и предают им современный вид, а молодые люди смотрят, читают, слушают эти книги, фильмы, песни с традиционной спецификой, но в современном стиле.
– И комиксы, наверное?
– Да, конечно. Я приведу два самых ярких примера: компьютерная игра, которая называется "Чёрный миф: Укун". Она основана на известном романе "Путешествие на запад" (У Чэнъэнь). По сюжету игры, человек ищет сокровища, оставленные Сунь Укунем – главным героем романа. Второй пример – мультфильм "Нэчжа 2" (псевдоним режиссера – Цзяоцзы), это тоже мифологическая история, в которой герой борется с несправедливостью судьбы. Очень популярна фраза из этого мультфильма: "Моя жизнь зависит лишь от меня, не от неба".
В музыке у нас есть такое понятие, не знаю, как его точно перевести, но дословно – "древний ветер" (гу фэн, 古风). Это современная музыка, но в традиционном стиле.
– Какая музыка играет на улицах, а барах – везде в повседневной жизни? Англоязычная, корейская, китайская? Под что веселятся люди?
– Вы знаете, я не большой специалист по музыке. Но могу с уверенностью сказать, что молодые люди слушают разную – японскую, корейскую – k-pop, и, конечно, китайскую.
– А если всё-таки представить типичную студенческую вечеринку – что там включат?
– В Китае не бывает студенческих вечеринок.
– Почему?
– Принято считать, что мы сдержанные люди. Мы не позволяем себе танцевать до поздней ночи под громкую музыку.
– Как Вам кажется, китайское искусство достаточно экспортируется на внешние рынки? В какие страны?
– На вопрос, достаточно или нет, ответ однозначный: недостаточно. Китайское искусство – музыку, книги, да и всё остальное – очень сложно воспринимать, чтобы понимать китайские произведения надо знать китайский язык, иметь базовые знания по истории.
– Почему?
– Всё взаимосвязано. Я приведу пример: если мы, китайцы, хотим узнать что-то специфически русское, мы обязательно слушаем "Катюшу", "Подмосковные вечера", читаем [Фёдора] Достоевского, [Александра] Пушкина – только после этого мы можем сказать, что хотя бы рамочно знакомы с русской культурой.
– Вы упоминали k-pop: он популярен и в Китае, и в России, и в Европе, но при этом вряд ли мы можем сказать, что многие иностранцы владеют корейским языком. Во всяком случае – не массово.
– Это потому, что там всё дело в привлекательной, пафосной мелодии – то, что нужно молодым людям. С китайским искусством всё сложнее: у нас нет такого пафоса. Если вы когда-нибудь смотрели на китайские картины, вы не могли не заметить, как на них всё тихо, спокойно. Гора. Деревня. Птицы. Большое пространство. Нужно долго стоять и смотреть на картину, чтобы понять, что хотел выразить её автор. Аналогично и с китайской литературой, традиционной китайской музыкой.
Ещё один момент: как я понимаю, руководство нашей страны понимает, как сложно иностранцам понимать китайское искусство, поэтому призывает "хорошо рассказывать миру китайские истории" – в кино, музыке, через официальных спикеров, представителей элиты, показывать, что такое "китайская специфика". В Москве уже второй год подряд отмечают китайский новый год: это одно из воплощений этого тренда.
Китайское кино экспортируется в разные страны. Тот же мультфильм "Нэчжа 2" сейчас показывают везде – в США, в Европе, в Корее, в Японии. Мы экспортируем самое качественное, то, чем мы действительно гордимся.
Вчера, 12:58Прагматизм без союзничества. Кого поддерживает Китай в российско-украинском конфликте Когда речь заходит о международной дипломатии, особенно в условиях масштабного конфликта, каждое заявление крупных игроков приобретает особую значимость. На фоне предстоящих переговоров между США и Россией по украинскому вопросу Китай вновь обозначил свою позицию, которая является отражением его многолетнего внешнеполитического курса.
– Что из русской литературы могло попасть в руки молодых людей в Китае? Что действительно читают? Если я не ошибаюсь, раньше в школьных программах в разделе иностранной литературы был [Михаил] Лермонтов, "Как закалялась сталь" Николая Островского, он был даже экранизирован в Китае. Ещё мы слышали, что были относительно известны Дмитрий Быков* и Людмила Улицкая*. Так ли это? Как на самом деле?
– Вы не поверите, в первую очередь – Достоевский. "Преступление и наказание" и "Братья Карамазовы" имеют в Китае достаточно много фанатов. "Преступление и наказание" – роман точно не для хорошего настроения, а "Братьев Карамазовых" непросто воспринимать, потому что там очень много религиозных моментов. Если же человек не знает ничего о православии, о российской истории, он ничего не поймёт.
Кроме того, эти книги были переведены давным-давно нашими известными китайскими переводчиками, но, при всём уважении к ним, более современных переводов нет, а эти уже не совсем соответствуют времени.
Что ещё читают? [Михаила] Булгакова – "Мастера и Маргариту", конечно же, [Марину] Цветаеву, книги о Великой Отечественной войне – китайцы считают, что по ним проще всего узнать о менталитете русских людей. Ещё читают Светлану Алексиевич – это уже не совсем русский автор, конечно, она белорусская писательница.
– Вы сказали о Цветаевой, и мне стало очень интересно, как это может звучать. При переводах на английских русская поэзия, как правило, теряет рифму, да и в целом, по-моему, органично стихотворения звучат почти всегда лишь на родном языке…
– Да, смысл и ритм, к сожалению, теряются. Что же о современных авторах, о которых вы спросили, о Быкове* я, честно говоря, не слышал, а вот Улицкая* – да, у неё довольно большая аудитория. Но не знаю, хороши ли переводы.
– В прошлом году я ходила на ежегодную московскую литературную ярмарку non/fiction, и одним из очевидных хитов, причём в двух категориях сразу – фэнтези и Young Adult – был роман китайской писательницы Мосян Тунсю "Благословение небожителей". Да и в целом, словосочетание "китайское фэнтези", как будто бы, становится определённым брендом.
– Да, я знаю, и мне не очень понятно, откуда эта тенденция. Я в Москве заходи в книжные магазины, и в топе продаж в каждом – эта книга. Я не читал её, я не думаю, что это серьёзное произведение, у нас она не так популярна, как в России.
– Чем живут в Китае молодые люди? О чём мечтают? Какие перспективы видят? Много ли думают об эмиграции?
– Китайская молодёжь думает, конечно, о своём будущем. Поступая в ВУЗ, они не всегда знают, на кого будут учиться – зачастую это выбор родителей.
– Ничего себе!
– Да, это так. Есть же финансовый вопрос. Соответственно, после выпуска эти молодые люди сталкиваются с проблемой поиска работы.
Ещё они думают о том, стоит ли вступать в серьёзные отношения? Думают о свадьбе, о детях – все это тоже вопросы экономики.
– А популярно ли иметь много детей?
– Нет, сейчас многие молодые люди, особенно живущие и работающие в больших городах, вообще не хотят ни одного ребёнка. А в малых городах такие тенденции не очень-то и заметны.
– Это связано с теми, ограничениями, которые были в КНР?
– Нет, это связано с зарплатами. Трудно и самому прожить, а что делать с детьми?
– Много ли думают об эмиграции?
– Эмиграция в целом противоречит нашему менталитету. Приведу пример: человек может работать в любой точке Китая, но на Китайский Новый год (то есть Праздник весны) он обязательно приезжает домой. Мы очень ценим семью, отношения с родными людьми, и если кто-то и думает об эмиграции – то всей семьёй, вместе.
– В России очень много туристов из Китая. Помимо очевидных культовых достопримечательностей, Москвы, Петербурга и Хабаровска, какие направления популярны? Что китайцам в России интересно посмотреть?
– Владивосток, Мурманск. Особенно Мурманск – вы не поверите, сколько ежегодно приезжает туда китайцев посмотреть на северное сияние.
– А буддистские святыни в Калмыкии?
– Да, но этот регион менее известен. Ещё многие любят ездить на Байкал, на Камчатку. Единственное, что многие жалуются на туристическую инфраструктуру в России – в Мурманске, например, она не очень развита.
– А куда в первую очередь ехать российскому туристу в Китае?
– На море, конечно. Вы же очень любите море, и это самый простой вариант. Но если вы хотите посещать достопримечательности – нужно хотя бы немного знать историю. На острове Хайнань очень много русских туристов. И в некоторых других местах, особенных для отношений между нашими странами, остаётся след Российского государства: в Даляне, где я сейчас нахожусь, в Харбине и т.д.
– По каким произведениям искусства (любого – музыка, живопись, литература, кино) иностранец, никогда не бывавший в Китае может, по вашему мнению, составить наиболее близкое к реальности впечатление о культуре, менталитете, настоящей жизни в КНР сегодня?
– Это точно не была бы музыка, песни. Но у меня есть ответ: серия документальных фильмов, которая называется "Китай на кончике языка", её можно найти на YouTube с русскими субтитрами. Это передача о китайской кухне, но китайская кухня тесно связана с представлениями о человеке, о семье, о жизни. В сериях этого фильма описывается, как китайцы проводят дни, как в разных частях Китая люди по-разному живут – какие особенности, традиции, что самое интересное. В этом фильме можно посмотреть на настоящую жизнь китайцев.
– У нашего издания есть канал в китайском мессенджере Weibo. С точки зрения китайского пользователя соцсетей, подскажите, что интересно читать в СМИ аудитории, потребляющей информацию на китайском языке? Политика, международные или внутренние новости, культура, спорт?
– Международные отношения – самая популярная тема для обсуждения, читают об СВО – людям это очень интересно. Между Россией и Китаем достаточно хорошие отношения, мы всегда интересуемся тем, что происходит в России.
Интересны, конечно, не только отношения с Россией, но и с Японией, США, Кореей, Европой, происходящее в Южно-Китайском море. Все эти темы обсуждаются горячо. Но вы же понимаете: чтобы интерпретировать международные новости, необязательно иметь высшее образование. У нас иногда говорят, что это тема для туристов, таксистов и пенсионеров.
* Выполняют функции иноагентов в РФ.
Также о традционной и современной китайской культуре - в интервью Марии Нестеровой Страна-цивилизация возвращается к своим истокам. Кирилл Барский, Ли Мин о культуре современного Китая на сайте Украина.ру.