https://ukraina.ru/20250228/1061426140.html

Насильно мобилизованных украинцев помечают: депутат Рады рассказала, как

Насильно мобилизованных украинцев помечают: депутат Рады рассказала, как - 28.02.2025 Украина.ру

Насильно мобилизованных украинцев помечают: депутат Рады рассказала, как

У некоторых насильно мобилизованных солдат ВСУ появились шевроны для военной формы с термином, обозначающим принудительную мобилизацию сотрудниками ТЦК (военкомата). Об этом 28 февраля в интервью YouTube-каналу украинского издания "Обозреватель" рассказала депутат Верховной рады Анна Скороход

2025-02-28T11:08

2025-02-28T11:08

2025-02-28T11:08

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"Из тех, кого сейчас мобилизуют, к слову, у парней уже есть шевроны "бусифицирован ТЦК", это уже, знаете, перешло в такой мем", — заявила она, уточнив, что в настоящее время из 10 мобилизованных в ВСУ лишь трое "в лучшем случае" готовы к выполнению боевых заданий.По словам Скороход, количество военнослужащих не влияет на качество их подготовки, а "воевать нужно качеством".В то же время тема с передачей Киевом редкоземельных металлов Вашингтону продолжает оставаться в топе. После того, как министр финансов США Скотт Бессент заявил, что соглашение о сотрудничестве между Украиной и США в области добычи полезных ископаемых согласовано, член комитета по разведке Палаты представителей конгресса США, демократ Джим Хаймс сделал неожиданное заявление. Он призвал Владимира Зеленского показать президенту США Дональду Трампу средний палец. Подробности в публикации В конгрессе США Зеленскому посоветовали показать Трампу средний палец — NYT

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новости, украина, киев, анна скороход, владимир зеленский, всу, вооруженные силы украины, верховная рада, рада, мобилизация