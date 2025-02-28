Насильно мобилизованных украинцев помечают: депутат Рады рассказала, как - 28.02.2025 Украина.ру
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Насильно мобилизованных украинцев помечают: депутат Рады рассказала, как
Насильно мобилизованных украинцев помечают: депутат Рады рассказала, как - 28.02.2025 Украина.ру
Насильно мобилизованных украинцев помечают: депутат Рады рассказала, как
У некоторых насильно мобилизованных солдат ВСУ появились шевроны для военной формы с термином, обозначающим принудительную мобилизацию сотрудниками ТЦК (военкомата). Об этом 28 февраля в интервью YouTube-каналу украинского издания "Обозреватель" рассказала депутат Верховной рады Анна Скороход
2025-02-28T11:08
2025-02-28T11:08
новости
украина
киев
анна скороход
владимир зеленский
всу
вооруженные силы украины
верховная рада
рада
мобилизация
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"Из тех, кого сейчас мобилизуют, к слову, у парней уже есть шевроны "бусифицирован ТЦК", это уже, знаете, перешло в такой мем", — заявила она, уточнив, что в настоящее время из 10 мобилизованных в ВСУ лишь трое "в лучшем случае" готовы к выполнению боевых заданий.По словам Скороход, количество военнослужащих не влияет на качество их подготовки, а "воевать нужно качеством".В то же время тема с передачей Киевом редкоземельных металлов Вашингтону продолжает оставаться в топе. После того, как министр финансов США Скотт Бессент заявил, что соглашение о сотрудничестве между Украиной и США в области добычи полезных ископаемых согласовано, член комитета по разведке Палаты представителей конгресса США, демократ Джим Хаймс сделал неожиданное заявление. Он призвал Владимира Зеленского показать президенту США Дональду Трампу средний палец. Подробности в публикации В конгрессе США Зеленскому посоветовали показать Трампу средний палец — NYT
https://ukraina.ru/20250228/1061425644.html
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новости, украина, киев, анна скороход, владимир зеленский, всу, вооруженные силы украины, верховная рада, рада, мобилизация
Новости, Украина, Киев, Анна Скороход, Владимир Зеленский, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, Рада, мобилизация

Насильно мобилизованных украинцев помечают: депутат Рады рассказала, как

11:08 28.02.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Анна Скороход
- РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Анна Скороход
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У некоторых насильно мобилизованных солдат ВСУ появились шевроны для военной формы с термином, обозначающим принудительную мобилизацию сотрудниками ТЦК (военкомата). Об этом 28 февраля в интервью YouTube-каналу украинского издания "Обозреватель" рассказала депутат Верховной рады Анна Скороход
"Из тех, кого сейчас мобилизуют, к слову, у парней уже есть шевроны "бусифицирован ТЦК", это уже, знаете, перешло в такой мем", — заявила она, уточнив, что в настоящее время из 10 мобилизованных в ВСУ лишь трое "в лучшем случае" готовы к выполнению боевых заданий.
По словам Скороход, количество военнослужащих не влияет на качество их подготовки, а "воевать нужно качеством".
- РИА Новости, 1920, 28.02.2025
10:42
Теперь в Курской области: ВС РФ ликвидировали еще одну украинскую ДРГРоссийские военные ликвидировали диверсионно-разведывательную группу из шести человек, принадлежавшую 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ в Курской области. Об этом 28 февраля написало агентство РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур
В то же время тема с передачей Киевом редкоземельных металлов Вашингтону продолжает оставаться в топе. После того, как министр финансов США Скотт Бессент заявил, что соглашение о сотрудничестве между Украиной и США в области добычи полезных ископаемых согласовано, член комитета по разведке Палаты представителей конгресса США, демократ Джим Хаймс сделал неожиданное заявление.
Он призвал Владимира Зеленского показать президенту США Дональду Трампу средний палец. Подробности в публикации В конгрессе США Зеленскому посоветовали показать Трампу средний палец — NYT
 
НовостиУкраинаКиевАнна СкороходВладимир ЗеленскийВСУВооруженные силы УкраиныВерховная РадаРадамобилизация
 
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