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"Русские вернутся в наши края": в Швеции испугались столкновения с РФ после СВО

"Русские вернутся в наши края": в Швеции испугались столкновения с РФ после СВО - 28.02.2025 Украина.ру

"Русские вернутся в наши края": в Швеции испугались столкновения с РФ после СВО

Швеция должна готовиться к возможной конфронтации с Россией. Об этом в беседе с американским изданием Politico заявил глава шведской военной разведки Томас Нильссон

2025-02-28T11:34

2025-02-28T11:34

2025-02-28T11:34

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По словам собеседника издания, Россия представляет "военную угрозу" его стране. Руководитель разведки уверен в восстановлении российского военного присутствия вблизи Швеции после окончания украинского конфликта.По его мнению, Швеции нужно готовиться к подобному развитию событий.Тем временем в Венгрии идут дискуссии по поводу приема Украины в Евросоюз (ЕС). Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что "здесь и сейчас это невообразимо". Подробнее о его словах — в материале Орбан назвал вступление Украины в Евросоюз невообразимым

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новости, швеция, россия, украина, сво, война