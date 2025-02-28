"Русские вернутся в наши края": в Швеции испугались столкновения с РФ после СВО
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Försvarsmakten
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Försvarsmakten
Швеция должна готовиться к возможной конфронтации с Россией. Об этом в беседе с американским изданием Politico заявил глава шведской военной разведки Томас Нильссон
По словам собеседника издания, Россия представляет "военную угрозу" его стране. Руководитель разведки уверен в восстановлении российского военного присутствия вблизи Швеции после окончания украинского конфликта.
"Как только военные действия на Украине прекратятся или сократятся, … уверен, что русские вернутся в наши края", — заявил Нильссон.
По его мнению, Швеции нужно готовиться к подобному развитию событий.
Тем временем в Венгрии идут дискуссии по поводу приема Украины в Евросоюз (ЕС). Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что "здесь и сейчас это невообразимо". Подробнее о его словах — в материале Орбан назвал вступление Украины в Евросоюз невообразимым