"Русские вернутся в наши края": в Швеции испугались столкновения с РФ после СВО - 28.02.2025 Украина.ру
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"Русские вернутся в наши края": в Швеции испугались столкновения с РФ после СВО
"Русские вернутся в наши края": в Швеции испугались столкновения с РФ после СВО - 28.02.2025 Украина.ру
"Русские вернутся в наши края": в Швеции испугались столкновения с РФ после СВО
Швеция должна готовиться к возможной конфронтации с Россией. Об этом в беседе с американским изданием Politico заявил глава шведской военной разведки Томас Нильссон
2025-02-28T11:34
2025-02-28T11:34
новости
швеция
россия
украина
сво
война
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По словам собеседника издания, Россия представляет "военную угрозу" его стране. Руководитель разведки уверен в восстановлении российского военного присутствия вблизи Швеции после окончания украинского конфликта.По его мнению, Швеции нужно готовиться к подобному развитию событий.Тем временем в Венгрии идут дискуссии по поводу приема Украины в Евросоюз (ЕС). Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что "здесь и сейчас это невообразимо". Подробнее о его словах — в материале Орбан назвал вступление Украины в Евросоюз невообразимым
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новости, швеция, россия, украина, сво, война
Новости, Швеция, Россия, Украина, СВО, война

"Русские вернутся в наши края": в Швеции испугались столкновения с РФ после СВО

11:34 28.02.2025
 
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- РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Försvarsmakten
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Швеция должна готовиться к возможной конфронтации с Россией. Об этом в беседе с американским изданием Politico заявил глава шведской военной разведки Томас Нильссон
По словам собеседника издания, Россия представляет "военную угрозу" его стране. Руководитель разведки уверен в восстановлении российского военного присутствия вблизи Швеции после окончания украинского конфликта.
"Как только военные действия на Украине прекратятся или сократятся, … уверен, что русские вернутся в наши края", — заявил Нильссон.
По его мнению, Швеции нужно готовиться к подобному развитию событий.
Тем временем в Венгрии идут дискуссии по поводу приема Украины в Евросоюз (ЕС). Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что "здесь и сейчас это невообразимо". Подробнее о его словах — в материале Орбан назвал вступление Украины в Евросоюз невообразимым
 
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