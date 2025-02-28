https://ukraina.ru/20250228/1061432827.html
Заберёт ли Трамп Канаду, станут ли европейцы воевать за США и что будет после распада Украины — Колташов
Заберёт ли Трамп Канаду, станут ли европейцы воевать за США и что будет после распада Украины — Колташов - 28.02.2025 Украина.ру
Заберёт ли Трамп Канаду, станут ли европейцы воевать за США и что будет после распада Украины — Колташов
Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в эфире Украина.ру объяснил, что будет с доходами европейцев через несколько лет и почему Трамп... Украина.ру, 28.02.2025
2025-02-28T12:58
2025-02-28T12:58
2025-02-28T12:58
видео
украина
канада
сша
дональд трамп
ес
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1c/1061432552_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_721e77aa707a92a1954fcc9e9a0e2804.jpg
Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в эфире Украина.ру объяснил, что будет с доходами европейцев через несколько лет и почему Трамп не захочет содержать Украину. Также в интервью экономист предположил, как США будут "денацифицировать" Канаду. 00:27 – Почему у жителей Европы нет денег на оплату газа; 07:59 – Будет ли Трамп поддерживать Украину? 24:40 – О будущем Сектора Газа. #Колташов #экономика #ЕС #Евросоюз #Европа #газ #отопление #энергетика #кризис #Греция #Италия #нефть #танкер #биржа #зелёная_энергетика #деньги #Дания #Швеция #Германия #ФРГ #СССР #капитализм #Франция #Италия #Скандинавия #история #Америка #Польша #ГТС #заводы #алюминий #машины #Airbus #автомобили #Трамп #Макрон #оружие #ископаемые #Зеленский #президент #Байден #Канада #Макрон #ВВП #Брюссель #здравоохранение #образование #НАТО #Маск #армия #Путин #космос #Израиль #денацификация #Ближний_Восток #Нюрнберг #нацизм #Рузвельт #фашизм #Бразилия #Вашингтон #референдум #Сектор_Газа #Палестина #Египет #Саудовская_Аравия #Нетаньяху #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #ВСРФ #Россия #РФ ТГ-канал Василия Колташова: https://t.me/vkoltashov Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
https://ukraina.ru/20250228/1061424086.html
украина
канада
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1c/1061432552_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0fc740d7c370956ca5927a955cd3e076.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, украина, канада, сша, дональд трамп, ес, нато
Видео, Украина, Канада, США, Дональд Трамп, ЕС, НАТО
Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в эфире Украина.ру объяснил, что будет с доходами европейцев через несколько лет и почему Трамп не захочет содержать Украину. Также в интервью экономист предположил, как США будут "денацифицировать" Канаду.
00:27 – Почему у жителей Европы
нет денег на оплату газа;
07:59 – Будет ли Трамп поддерживать Украину?
24:40 – О будущем Сектора Газа.
#Колташов #экономика #ЕС
#Евросоюз #Европа #газ #отопление #энергетика #кризис #Греция
#Италия
#нефть #танкер #биржа #зелёная_энергетика #деньги #Дания
#Швеция
#Германия
#ФРГ #СССР #капитализм #Франция
#Италия #Скандинавия #история #Америка
#Польша
#ГТС #заводы #алюминий #машины #Airbus #автомобили #Трамп #Макрон #оружие #ископаемые #Зеленский #президент #Байден #Канада #Макрон #ВВП #Брюссель #здравоохранение #образование #НАТО
#Маск #армия #Путин #космос #Израиль
#денацификация #Ближний_Восток #Нюрнберг #нацизм #Рузвельт #фашизм #Бразилия #Вашингтон
#референдум #Сектор_Газа #Палестина
#Египет
#Саудовская_Аравия #Нетаньяху #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ
#ВСРФ #Россия #РФ
ТГ-канал Василия Колташова: https://t.me/vkoltashov
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru