https://ukraina.ru/20250228/1061432827.html

Заберёт ли Трамп Канаду, станут ли европейцы воевать за США и что будет после распада Украины — Колташов

Заберёт ли Трамп Канаду, станут ли европейцы воевать за США и что будет после распада Украины — Колташов - 28.02.2025 Украина.ру

Заберёт ли Трамп Канаду, станут ли европейцы воевать за США и что будет после распада Украины — Колташов

Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в эфире Украина.ру объяснил, что будет с доходами европейцев через несколько лет и почему Трамп... Украина.ру, 28.02.2025

2025-02-28T12:58

2025-02-28T12:58

2025-02-28T12:58

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Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в эфире Украина.ру объяснил, что будет с доходами европейцев через несколько лет и почему Трамп не захочет содержать Украину. Также в интервью экономист предположил, как США будут "денацифицировать" Канаду. 00:27 – Почему у жителей Европы нет денег на оплату газа; 07:59 – Будет ли Трамп поддерживать Украину? 24:40 – О будущем Сектора Газа. #Колташов #экономика #ЕС #Евросоюз #Европа #газ #отопление #энергетика #кризис #Греция #Италия #нефть #танкер #биржа #зелёная_энергетика #деньги #Дания #Швеция #Германия #ФРГ #СССР #капитализм #Франция #Италия #Скандинавия #история #Америка #Польша #ГТС #заводы #алюминий #машины #Airbus #автомобили #Трамп #Макрон #оружие #ископаемые #Зеленский #президент #Байден #Канада #Макрон #ВВП #Брюссель #здравоохранение #образование #НАТО #Маск #армия #Путин #космос #Израиль #денацификация #Ближний_Восток #Нюрнберг #нацизм #Рузвельт #фашизм #Бразилия #Вашингтон #референдум #Сектор_Газа #Палестина #Египет #Саудовская_Аравия #Нетаньяху #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #ВСРФ #Россия #РФ ТГ-канал Василия Колташова: https://t.me/vkoltashov Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, украина, канада, сша, дональд трамп, ес, нато