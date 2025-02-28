В конгрессе США Зеленскому посоветовали показать Трампу средний палец — NYT - 28.02.2025 Украина.ру
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В конгрессе США Зеленскому посоветовали показать Трампу средний палец — NYT
В конгрессе США Зеленскому посоветовали показать Трампу средний палец — NYT - 28.02.2025 Украина.ру
В конгрессе США Зеленскому посоветовали показать Трампу средний палец — NYT
Владимир Зеленский должен показать президенту США Дональду Трампу средний палец в связи с его требованиями по украинским редкоземельным металлам. Такое заявление сделал член комитета по разведке Палаты представителей конгресса США, демократ Джим Хаймс. Его слова 28 февраля опубликовало издание The New York Times
2025-02-28T10:15
2025-02-28T10:19
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украина
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Отмечается, что сейчас Трамп близок к подписанию соглашения о разделе прибыли от природных ресурсов Украины, в то время как проект соглашения содержит лишь расплывчатые упоминания о гарантиях самому Киеву. Хаймс утверждает, что такая сделка выглядит "мафиозной".Кроме того, глава киевского режима, уточнил Хаймс, должен напомнить Трампу, что единственный раз, когда была применена статья 5 НАТО, случился после 11 сентября 2001 года. Это произошло от имени США — и тогда ни Великобритания, ни Франция, ни Германия, ни Бельгия не сказали: "Да, мы поможем вам, если вы дадите нам немного нефти". Однако какое отношение Украина имеет к 5-й статье НАТО, собеседник издания не уточнил.Между тем Трамп в преддверии встречи с Зеленским заявил журналистам в Белом доме, что "уважает" его. Глава киевского режима посетит Вашингтон в пятницу для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы."Мы очень хорошо поладим. Мы очень уважаем его. Я очень уважаю его. Мы дали ему много (военной - ред.) техники и много денег", — отметил американский президент.Помимо этого, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что соглашение о сотрудничестве между Украиной и США в области добычи полезных ископаемых согласовано. Подробнее о его словах — в материале Министр финансов США заверил, что Вашингтон и Киев достигли соглашения по ископаемым
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новости, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, конгресс сша, конгрессмен
Новости, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Конгресс США, конгрессмен

В конгрессе США Зеленскому посоветовали показать Трампу средний палец — NYT

10:15 28.02.2025 (обновлено: 10:19 28.02.2025)
 
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Владимир Зеленский должен показать президенту США Дональду Трампу средний палец в связи с его требованиями по украинским редкоземельным металлам. Такое заявление сделал член комитета по разведке Палаты представителей конгресса США, демократ Джим Хаймс. Его слова 28 февраля опубликовало издание The New York Times
Отмечается, что сейчас Трамп близок к подписанию соглашения о разделе прибыли от природных ресурсов Украины, в то время как проект соглашения содержит лишь расплывчатые упоминания о гарантиях самому Киеву. Хаймс утверждает, что такая сделка выглядит "мафиозной".
"Зеленский, который известен своей смелостью, должен показать Дональду Трампу средний палец", — заявил конгрессмен.
Кроме того, глава киевского режима, уточнил Хаймс, должен напомнить Трампу, что единственный раз, когда была применена статья 5 НАТО, случился после 11 сентября 2001 года. Это произошло от имени США — и тогда ни Великобритания, ни Франция, ни Германия, ни Бельгия не сказали: "Да, мы поможем вам, если вы дадите нам немного нефти". Однако какое отношение Украина имеет к 5-й статье НАТО, собеседник издания не уточнил.
Между тем Трамп в преддверии встречи с Зеленским заявил журналистам в Белом доме, что "уважает" его. Глава киевского режима посетит Вашингтон в пятницу для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы.
"Мы очень хорошо поладим. Мы очень уважаем его. Я очень уважаю его. Мы дали ему много (военной - ред.) техники и много денег", — отметил американский президент.
Помимо этого, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что соглашение о сотрудничестве между Украиной и США в области добычи полезных ископаемых согласовано. Подробнее о его словах — в материале Министр финансов США заверил, что Вашингтон и Киев достигли соглашения по ископаемым
 
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