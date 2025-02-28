Российские военные выбили ВСУ из села Бурлацкое в ДНР — Рогов - 28.02.2025 Украина.ру
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Российские военные выбили ВСУ из села Бурлацкое в ДНР — Рогов
Российские военные выбили ВСУ из села Бурлацкое в ДНР — Рогов - 28.02.2025 Украина.ру
Российские военные выбили ВСУ из села Бурлацкое в ДНР — Рогов
Российские войска выбили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из села Бурлацкое на Времевском направлении запорожской линии фронта. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости
2025-02-28T11:29
2025-02-28T11:29
новости
россия
донецкая народная республика
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
общественная палата
генштаб
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"Наши войска выбили противника из Бурлацкого. Сейчас идет зачистка села", - уточнил Рогов.По его словам, продвижение на этом направлении открывает выход на стык российских регионов - Запорожской области и ДНР - с Днепропетровской областью Украины.Село Бурлацкое находится в ДНР близ границы с Запорожской областью.Недавно начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудский указал, что российские бойцы освободили около 75 процентов территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей от контроля ВСУ.О других успехах ВС РФ - в материале ВС РФ совершили мощный прорыв: военкоры рассказали об успехах России в Курской области на сайте Украина.ру.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, донецкая народная республика, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, общественная палата, генштаб
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, общественная палата, Генштаб

Российские военные выбили ВСУ из села Бурлацкое в ДНР — Рогов

11:29 28.02.2025
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Российские войска выбили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из села Бурлацкое на Времевском направлении запорожской линии фронта. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости
"Наши войска выбили противника из Бурлацкого. Сейчас идет зачистка села", - уточнил Рогов.
По его словам, продвижение на этом направлении открывает выход на стык российских регионов - Запорожской области и ДНР - с Днепропетровской областью Украины.
Село Бурлацкое находится в ДНР близ границы с Запорожской областью.
Недавно начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудский указал, что российские бойцы освободили около 75 процентов территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей от контроля ВСУ.
О других успехах ВС РФ - в материале ВС РФ совершили мощный прорыв: военкоры рассказали об успехах России в Курской области на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы Украиныобщественная палатаГенштаб
 
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