Покушение ГУР на митрополита, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 28 февраля - 28.02.2025 Украина.ру
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Покушение ГУР на митрополита, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 28 февраля
Покушение ГУР на митрополита, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 28 февраля - 28.02.2025 Украина.ру
Покушение ГУР на митрополита, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 28 февраля
ФСБ сорвала готовившееся украинской военной разведкой покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2025-02-28T13:00
2025-02-28T13:00
хроники
эксклюзив
фсб
вооруженные силы украины
минобороны
владимир сальдо
вячеслав гладков
херсонская область
россия
украина
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В Москве предотвратили теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), запланированный Главным управлением разведки Минобороны Украины, сообщила ФСБ. Видео спецслужбы опубликовало РИА Новости."Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Г. Шевкунов)", — отмечалось в релизе.По информации спецслужбы, убийство митрополита готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович. Их завербовало ГУР Минобороны Украины через Telegram."В декабре 2024 года через тайник им было передано СВУ. Преступную акцию планировали осуществить во время нахождения митрополита Тихона в городе Москве", — рассказали в спецслужбе.Как рассказал задержанный помощник митрополита Попович, взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре."Это было предложено под угрозой расправы, убийства моих родственников", — отметил Попович.По словам другого фигуранта, Иванковича, первое покушение планировалось в начале января."Была поставлена задача физического уничтожения, покушения на митрополита Крымского Тихона Шевкунова &lt;...&gt; В связи с тем что Денис был задержан, оно не было осуществлено. Поэтому покушение было запланировано на конец февраля", — уточнил клирик.Следствие обнаружило в их телефонах более 70 украинских контактов, в том числе пресс-секретаря ВСУ Маргариты Ривчаченко.После совершения преступления фигуранты планировали выехать из России с поддельными документами. У них изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта граждан Украины. При этом на видео были показаны внутренние украинские паспорта.Было возбуждено дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств. Задержанных арестовали.Обстрелы и налётыУтром 28 февраля Минобороны России рассказало об отражённых налётах украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата: восемь БПЛА - над территорией Орловской области, семь БПЛА - над территорией Курской области, четыре БПЛА - над территорией Брянской области, один БПЛА - над территорией Смоленской области и два БПЛА – над территорией Краснодарского края", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Позднее стало известно о новых атаках."Около 08:15 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", — сообщило Минобороны в 10:46.Спустя некоторое время в телеграм-канале министерства рассказали о новом сбитом беспилотнике."Около 10:30 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Крым", — указывалось в публикации в 11:28.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 22 удара.На горловском направлении ВСУ совершили 21 атаку, на ясиноватском — 1 атаку, выпустив в общей сложности 62 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 5 гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 4 автомобиля и 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки в общей сложности 14 снарядов калибром 155 мм, преимущественно кассетных.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 24 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Любимовка — 5; Малая Лепетиха — 6; Рыбальче — 3; Каиры — 3; Алёшки — 4; Новая Каховка — 3", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Старая Збурьевка, Обрывка, Алёшки, Днепряны и Каиры.Позднее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подвёл итоги украинских атак."В минувшие сутки в результате киевской агрессии в Херсонской области погибли два мирных жителя. Обстрелы жилого сектора забрали жизни двух мужчин — в Алёшках и Рыбальчем Голопристанского округа. Малая Лепетиха Великолепетихского МО подверглась интенсивной атаке дронов и обстрелу боеприпасами с минами-лепестками. Пострадал 70-летний местный житель: с травмами и осколочными ранениями он госпитализирован в Геническую ЦРБ. Два работника коммунхоза получили контузии. Повреждены жилые дома и здание торгового центра, четыре автомобиля, в том числе скорая помощь, и коммунальный трактор. Также в округе из-за обстрела без электроснабжения остались семь населённых пунктов. Ремонтные работы планируется завершить сегодня", — писал Сальдо в своём телеграм-канале.Кроме того, ВСУ обстреляли и атаковали дронами Каховку, Новую Каховку, Днепряны, Каиры, Любимовку, Обрывку, Старую Збурьевку. Пострадавших не было, взрывами и возникшими пожарами повреждены отдельные домостроения, отметил губернатор.Спустя некоторое время "Таврия" сообщила о том, что житель Великой Лепетихи наехал грузовым автомобилем на мину."У пострадавшего диагностированы травматическая ампутация правой стопы, множественные осколочные ранения правой голени, правой кисти и правой височной части головы", - сообщили каналу в экстренных службах.Мужчине оказали первую помощь в Великолепетихской ЦРБ и транспортировали в Геническ.Утром 28 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе по посёлкам Малиновка и Майский, сёлам Красный Хутор, Никольское, Отрадное, Репное, Толоконное, Чайки и Ясные Зори выпущено 9 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и зафиксированы атаки 13 беспилотников, 9 из которых сбиты системой ПВО. Без последствий", — писал губернатор.В Валуйском муниципальном округе по сёлам Долгое, Кукуевка и Новопетровка, а также хутору Нижние Мельницы совершены атаки 8 беспилотников, 6 из которых подавлены. Без пострадавших и разрушений."В Волоконовском районе сёла Борисовка, Тишанка и Коновалово подверглись 3 обстрелам, в ходе которых выпущено 18 боеприпасов, и атакам 6 беспилотников. В результате обстрела села Тишанка ранен мужчина. Пострадавший с сотрясением головного мозга и баротравмой госпитализирован в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается. В селе Тишанка повреждены 2 частных домовладения и линия электропередачи, в селе Коновалово — частный дом и надворная постройка, в селе Борисовка — автомобиль", — сообщил Гладков.В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Пороз и Сподарюшино выпущено 8 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 8 беспилотников. Без последствий.В Корочанском районе село Казанка атаковано одним беспилотником. Последствий нет.В Краснояружском районе сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Поповка и Теребрено подверглись 4 обстрелам, в ходе которых выпущено 15 боеприпасов, и атакам 5 беспилотников, один из которых сбит. Обошлось без пострадавших и повреждений.В Новооскольском муниципальном округе хутор Белый Колодезь подвергся атаке беспилотника. Обошлось без последствий.В Ракитянском районе посёлок Ракитное атакован двумя беспилотниками. Последствий нет."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Вознесеновка, Муром и Новая Таволжанка выпущено 17 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и нанесены удары с помощью 15 беспилотников, из которых 13 были подавлены и сбиты. В селе Новая Таволжанка повреждены 3 частных домовладения", — рассказал губернатор.В Яковлевском муниципальном округе село Казацкое атаковано одним беспилотником. Повреждений нет.Позднее Гладков дважды предупреждал земляков о ракетной опасности.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О том, каким видят будущее Украины эксперты – в статье Сергея Зуева "США получат недра, Китай – землю, а украинцы – кладбище. Украинские эксперты о будущем страны".
https://ukraina.ru/20250228/1061421139.html
https://ukraina.ru/20250227/1061414324.html
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Егор Леев
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хроники, эксклюзив, фсб, вооруженные силы украины, минобороны, владимир сальдо, вячеслав гладков, херсонская область, россия, украина
Хроники, Эксклюзив, ФСБ, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Владимир Сальдо, Вячеслав Гладков, Херсонская область, Россия, Украина

Покушение ГУР на митрополита, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 28 февраля

13:00 28.02.2025
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ предотвратила теракт в отношении крымского митрополита Тихона
ФСБ РФ предотвратила теракт в отношении крымского митрополита Тихона
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
ФСБ сорвала готовившееся украинской военной разведкой покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
В Москве предотвратили теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), запланированный Главным управлением разведки Минобороны Украины, сообщила ФСБ. Видео спецслужбы опубликовало РИА Новости.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Г. Шевкунов)", — отмечалось в релизе.
По информации спецслужбы, убийство митрополита готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович. Их завербовало ГУР Минобороны Украины через Telegram.
"В декабре 2024 года через тайник им было передано СВУ. Преступную акцию планировали осуществить во время нахождения митрополита Тихона в городе Москве", — рассказали в спецслужбе.
Как рассказал задержанный помощник митрополита Попович, взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре.
"Это было предложено под угрозой расправы, убийства моих родственников", — отметил Попович.
По словам другого фигуранта, Иванковича, первое покушение планировалось в начале января.
"Была поставлена задача физического уничтожения, покушения на митрополита Крымского Тихона Шевкунова <...> В связи с тем что Денис был задержан, оно не было осуществлено. Поэтому покушение было запланировано на конец февраля", — уточнил клирик.
Следствие обнаружило в их телефонах более 70 украинских контактов, в том числе пресс-секретаря ВСУ Маргариты Ривчаченко.
После совершения преступления фигуранты планировали выехать из России с поддельными документами. У них изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта граждан Украины. При этом на видео были показаны внутренние украинские паспорта.
Было возбуждено дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств. Задержанных арестовали.
Трамп Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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Обстрелы и налёты
Утром 28 февраля Минобороны России рассказало об отражённых налётах украинских беспилотников.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата: восемь БПЛА - над территорией Орловской области, семь БПЛА - над территорией Курской области, четыре БПЛА - над территорией Брянской области, один БПЛА - над территорией Смоленской области и два БПЛА – над территорией Краснодарского края", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.
Позднее стало известно о новых атаках.
"Около 08:15 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", — сообщило Минобороны в 10:46.
Спустя некоторое время в телеграм-канале министерства рассказали о новом сбитом беспилотнике.
"Около 10:30 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Крым", — указывалось в публикации в 11:28.
Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 22 удара.
На горловском направлении ВСУ совершили 21 атаку, на ясиноватском — 1 атаку, выпустив в общей сложности 62 единицы различных боеприпасов.
Поступили сведения о ранении 5 гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 4 автомобиля и 2 объекта гражданской инфраструктуры.
В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки в общей сложности 14 снарядов калибром 155 мм, преимущественно кассетных.
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Вчера, 18:15
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По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 24 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Любимовка — 5; Малая Лепетиха — 6; Рыбальче — 3; Каиры — 3; Алёшки — 4; Новая Каховка — 3", — указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Старая Збурьевка, Обрывка, Алёшки, Днепряны и Каиры.
Позднее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подвёл итоги украинских атак.
"В минувшие сутки в результате киевской агрессии в Херсонской области погибли два мирных жителя. Обстрелы жилого сектора забрали жизни двух мужчин — в Алёшках и Рыбальчем Голопристанского округа. Малая Лепетиха Великолепетихского МО подверглась интенсивной атаке дронов и обстрелу боеприпасами с минами-лепестками. Пострадал 70-летний местный житель: с травмами и осколочными ранениями он госпитализирован в Геническую ЦРБ. Два работника коммунхоза получили контузии. Повреждены жилые дома и здание торгового центра, четыре автомобиля, в том числе скорая помощь, и коммунальный трактор. Также в округе из-за обстрела без электроснабжения остались семь населённых пунктов. Ремонтные работы планируется завершить сегодня", — писал Сальдо в своём телеграм-канале.

Кроме того, ВСУ обстреляли и атаковали дронами Каховку, Новую Каховку, Днепряны, Каиры, Любимовку, Обрывку, Старую Збурьевку. Пострадавших не было, взрывами и возникшими пожарами повреждены отдельные домостроения, отметил губернатор.
Спустя некоторое время "Таврия" сообщила о том, что житель Великой Лепетихи наехал грузовым автомобилем на мину.

"У пострадавшего диагностированы травматическая ампутация правой стопы, множественные осколочные ранения правой голени, правой кисти и правой височной части головы", - сообщили каналу в экстренных службах.

Мужчине оказали первую помощь в Великолепетихской ЦРБ и транспортировали в Геническ.
Встреча представителей РФ и США в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Вчера, 13:09
Не Стамбул-2, журналистов запирают, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 февраляВ Стамбуле продолжаются переговоры российской и американской делегаций. Украинский Минкульт приостановил выдачу разрешений на выезд из страны для журналистов и деятелей культуры. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Утром 28 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России.
"В Белгородском районе по посёлкам Малиновка и Майский, сёлам Красный Хутор, Никольское, Отрадное, Репное, Толоконное, Чайки и Ясные Зори выпущено 9 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и зафиксированы атаки 13 беспилотников, 9 из которых сбиты системой ПВО. Без последствий", — писал губернатор.
В Валуйском муниципальном округе по сёлам Долгое, Кукуевка и Новопетровка, а также хутору Нижние Мельницы совершены атаки 8 беспилотников, 6 из которых подавлены. Без пострадавших и разрушений.
"В Волоконовском районе сёла Борисовка, Тишанка и Коновалово подверглись 3 обстрелам, в ходе которых выпущено 18 боеприпасов, и атакам 6 беспилотников. В результате обстрела села Тишанка ранен мужчина. Пострадавший с сотрясением головного мозга и баротравмой госпитализирован в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается. В селе Тишанка повреждены 2 частных домовладения и линия электропередачи, в селе Коновалово — частный дом и надворная постройка, в селе Борисовка — автомобиль", — сообщил Гладков.
В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Пороз и Сподарюшино выпущено 8 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 8 беспилотников. Без последствий.
В Корочанском районе село Казанка атаковано одним беспилотником. Последствий нет.
В Краснояружском районе сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Поповка и Теребрено подверглись 4 обстрелам, в ходе которых выпущено 15 боеприпасов, и атакам 5 беспилотников, один из которых сбит. Обошлось без пострадавших и повреждений.
В Новооскольском муниципальном округе хутор Белый Колодезь подвергся атаке беспилотника. Обошлось без последствий.
В Ракитянском районе посёлок Ракитное атакован двумя беспилотниками. Последствий нет.
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Вознесеновка, Муром и Новая Таволжанка выпущено 17 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и нанесены удары с помощью 15 беспилотников, из которых 13 были подавлены и сбиты. В селе Новая Таволжанка повреждены 3 частных домовладения", — рассказал губернатор.
В Яковлевском муниципальном округе село Казацкое атаковано одним беспилотником. Повреждений нет.
Позднее Гладков дважды предупреждал земляков о ракетной опасности.
В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
О том, каким видят будущее Украины эксперты – в статье Сергея Зуева "США получат недра, Китай – землю, а украинцы – кладбище. Украинские эксперты о будущем страны".
 
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