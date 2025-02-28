Теперь Новенькое: ВС РФ перешли границу с Украиной в Сумской области - 28.02.2025 Украина.ру
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Теперь Новенькое: ВС РФ перешли границу с Украиной в Сумской области
Теперь Новенькое: ВС РФ перешли границу с Украиной в Сумской области - 28.02.2025 Украина.ру
Теперь Новенькое: ВС РФ перешли границу с Украиной в Сумской области
Российские войска перешли границу с Украиной в Сумской области и ведут бои в селе Новенькое. ВС РФ преодолели кордон со стороны ранее зачищенного от ВСУ Свердликово, подтвердил аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины
2025-02-28T10:40
2025-02-28T10:40
новости
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Портал отмечает, что цель РФ - усложнить снабжение группировки ВСУ в Судже, приближаясь к трассе Р200, ведущей из Сум, со стороны Новенького и Басовки.Накануне российские военнослужащие освободили населенный пункт Никольский в Курской области, суточные потери ВСУ на этом участке превысили 240 военнослужащих.Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в комментарии изданию Украина.ру ранее отметил, что заход российских вооруженных сил в Сумскую область со стороны Свердликово - это обеспечение внешнего периметра формирующегося Суджанского котла. Когда он захлопнется, уверен эксперт, войска РФ широким фронтом войдут в Сумскую област."Надеюсь, в апреле мы эту задачу решим. Да, темпы наступления там не такие большие, как бы нам хотелось, но там и противник сильный. Помимо многочисленной бронетехники, Украина недавно подтянула туда средства ПВО (С-300), которые нам тоже надо будет уничтожать", - резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Когда Россия окончательно загонит ВСУ за Оскол, она будет готова к форсированию Днепра" на сайте Украина.
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новости, россия, украина, сумская область, владимир евсеев, вооруженные силы украины, украина.ру, вс рф, всу
Новости, Россия, Украина, Сумская область, Владимир Евсеев, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВС РФ, ВСУ

Теперь Новенькое: ВС РФ перешли границу с Украиной в Сумской области

10:40 28.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы "Пресса" спецназа "Ахмат" в Курской области
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы Пресса спецназа Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Российские войска перешли границу с Украиной в Сумской области и ведут бои в селе Новенькое. ВС РФ преодолели кордон со стороны ранее зачищенного от ВСУ Свердликово, подтвердил аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины
Портал отмечает, что цель РФ - усложнить снабжение группировки ВСУ в Судже, приближаясь к трассе Р200, ведущей из Сум, со стороны Новенького и Басовки.
Накануне российские военнослужащие освободили населенный пункт Никольский в Курской области, суточные потери ВСУ на этом участке превысили 240 военнослужащих.
Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в комментарии изданию Украина.ру ранее отметил, что заход российских вооруженных сил в Сумскую область со стороны Свердликово - это обеспечение внешнего периметра формирующегося Суджанского котла. Когда он захлопнется, уверен эксперт, войска РФ широким фронтом войдут в Сумскую област.
"Надеюсь, в апреле мы эту задачу решим. Да, темпы наступления там не такие большие, как бы нам хотелось, но там и противник сильный. Помимо многочисленной бронетехники, Украина недавно подтянула туда средства ПВО (С-300), которые нам тоже надо будет уничтожать", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Когда Россия окончательно загонит ВСУ за Оскол, она будет готова к форсированию Днепра" на сайте Украина.
 
НовостиРоссияУкраинаСумская областьВладимир ЕвсеевВооруженные силы УкраиныУкраина.руВС РФВСУ
 
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