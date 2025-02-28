Теперь Новенькое: ВС РФ перешли границу с Украиной в Сумской области
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы "Пресса" спецназа "Ахмат" в Курской области
Российские войска перешли границу с Украиной в Сумской области и ведут бои в селе Новенькое. ВС РФ преодолели кордон со стороны ранее зачищенного от ВСУ Свердликово, подтвердил аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины
Портал отмечает, что цель РФ - усложнить снабжение группировки ВСУ в Судже, приближаясь к трассе Р200, ведущей из Сум, со стороны Новенького и Басовки.
Накануне российские военнослужащие освободили населенный пункт Никольский в Курской области, суточные потери ВСУ на этом участке превысили 240 военнослужащих.
Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в комментарии изданию Украина.ру ранее отметил, что заход российских вооруженных сил в Сумскую область со стороны Свердликово - это обеспечение внешнего периметра формирующегося Суджанского котла. Когда он захлопнется, уверен эксперт, войска РФ широким фронтом войдут в Сумскую област.
"Надеюсь, в апреле мы эту задачу решим. Да, темпы наступления там не такие большие, как бы нам хотелось, но там и противник сильный. Помимо многочисленной бронетехники, Украина недавно подтянула туда средства ПВО (С-300), которые нам тоже надо будет уничтожать", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Когда Россия окончательно загонит ВСУ за Оскол, она будет готова к форсированию Днепра" на сайте Украина.