https://ukraina.ru/20250228/1061424398.html

Владимир Брутер: Россия должна объяснить Трампу, что мир на Украине не может начинаться с перемирия

Владимир Брутер: Россия должна объяснить Трампу, что мир на Украине не может начинаться с перемирия - 28.02.2025 Украина.ру

Владимир Брутер: Россия должна объяснить Трампу, что мир на Украине не может начинаться с перемирия

Россия должна объяснить Вашингтону на самом первом этапе, что если он хочет сделку, то она не может начинаться с перемирия и не будет начинаться с перемирия. Нам нужна формула, которая дает ответы на многие вопросы и не позволяет вернуться назад после того, как будет заключено соглашение, к враждебности настоящего периода.

2025-02-28T10:29

2025-02-28T10:29

2025-02-28T10:29

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.Британский премьер Кир Стармер на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Лондон готов направить наземные войска и ВВС на Украину для "поддержания мира", а кроме того заявил о планах предоставить Украине в этом году больше военной помощи, чем когда-либо ранее.- Владимир Ильич, слова Стармера это главный итог встречи в Вашингтоне?- Главным итогом является сама встреча. И то, что разногласия (между Британией и США), о которых мы думали, что они существуют, на самом деле, горазд менее существенны, чем это можно определить на первый взгляд. Трамп тоже на словах поддерживает правку британских войск на Украине, ничего не имеет против военной помощи со стороны Британии Украине, не считая, что это мешает урегулированию. Трамп выражает, по крайней мере, вербально поддержку той встрече по Украине, которую Стармер собирается провести. Это значит, что мирные намерения Трампа, если они существуют, очень специфичны и мирного урегулирования не касаются. Они касаются того, что ему интересно, а это прекращение боевых действий, больше его ничего не интересует.- Прекращение боевых действий его интересует в том числе и для реализации соглашения о разработке полезных ископаемых Украины?- Нет, это тема виртуальная. Правительство США не занимается разработкой полезных ископаемых. Оно, скорее, будет продавать концессии за очень небольшие деньги. Но Трамп будет заявлять, что это изумительная историческая победа. Все это ему нужно, чтобы закрыть тему. Он обещал прекратить боевые действия и пытается это сделать в наиболее удобном для себя виде, не беря на себя никаких обязательств. То есть военные действия мы прекратили, Россия отступила, а дальше 30 лет мы будем выполнять соглашения Минск-3,4,5,6,7 и так до бесконечности, а русским мы ничего не дадим, зачем им что-то давать, они ведь согласились прекратить боевые действия.- Трамп все же подшутил над Стармером, когда поставил вопрос, справится ли Великобритания в одиночку с Россией.- Трамп не шутил. Он всех пытается подначивать, и Стармер не исключение. Ответ на вопрос, справится ли Стармер с Россией известен: не справится. Но дело в том, что Трамп не будет стоять совсем в стороне. Он будет одной рукой помогать Стармеру и заявлять при этом, что хочет поладить с Россией. Это его позиция, она не изменилась с тех пор, как стал президентом в первый раз. Он пытается торговать своей позицией, не столько умело, сколько нагло и напористо. От России он много раз слышал, что мы не согласимся на одностороннее прекращение боевых действий, тем не менее каждый день предлагает это опять.- Украинское урегулирование случится или относительно скоро, или никогда, заявил Трамп. А сам он верить в урегулирование?- Он верит, что сможет продавить, а если не сможет, то ничего страшного. Он снимет с себя всю ответственность и будет помогать Европе, но делать вид, что сам при этом не является протагонистом. Фраза Трампа дает некое содержание. У него нет планов прекращения боевых действий, нет планов урегулирования. У него вообще нет других планов, кроме как опять обмануть Россию и сделать себе приятно, а нам как всегда, по остаточному принципу. Вот поэтому Трамп и говорит "скоро или никогда". "Скоро" его интересует, "никогда" не очень, но за это будет отвечать Стармер своим рейтингом, который рекордно низко упал за рекордно низкое время.- Горбачева обманули с расширением НАТО на восток, Россию обманули с Минскими соглашениями в 2015 году. Как в 2025 году мы поймем, что нас снова пытаются оставить в дураках?- Мы это уже понимаем, верить этим людям можно только в самом крайнем случае. Не надо думать, что хотя бы что-то из урегулирования может остаться на словах. Все, о чем мы будем договариваться, должно быть сделано до прекращения огня и должно быть верифицируемо. В противном случае соглашения работать не будут.- Что означают слова Трампа, сказанные накануне, о том, что он постарается вернуть Украине как можно больше территорий?- Это означает, что он будет торговаться с Россией на самом максимальном уровне, пытаясь оставить ей как можно меньше. Он будет пытаться покупать российское мнение, считая, что у него есть много денег и ресурсов.Но США не интересует экономическое сотрудничество с Россией. Россия в экономическом плане всегда воспринимается исключительно как конкурент. Это не означает, что не может быть каких-то локальных вариантов сотрудничества. Но сотрудничество как принцип, как цель невозможны. Поэтому разговоры об экономическом сотрудничестве России и США сразу нужно отправлять в мусорную корзину.Никакого сотрудничества, которое бы было локомотивом российской экономики, обеспечивало бы ее стабильность, никогда не будет.- А совместная разработка редкоземельных металлов, производство алюминия, предложенное российским президентом?- Это как раз локальное сотрудничество, которое в Америке, возможно, кого-то заинтересует, но никогда не перейдет в стратегическое сотрудничество. Чтобы наладить оперативно-тактическое сотрудничество с США, сделать так, чтобы мы были взаимозависимы и не могли на широком поле геополитики вести себя враждебно по отношению друг к другу, необходима формула, согласие на эту формулу и имплементация этой формулы. Только тогда мы сможем обеспечить 20-25 лет невраждебного состояния. Во всех остальных случаях враждебность со стороны Вашингтона сохранится.- Можно ли обозначить временные рамки, в которых сделка или будет заключена, или сорвется окончательно?- Вопреки тому, что мы слышим, России нужно понимать, что она не должна торопиться. Из идеи "давайте сделаем это быстро" будет следовать новый нажим со стороны Вашингтона. Россия должна объяснить Вашингтону на самом первом этапе, что если он хочет сделку, то она не может начинаться с перемирия и не будет начинаться с перемирия. Нам нужна формула, которая дает ответы на многие вопросы и не позволяет вернуться назад после того, как будет заключено соглашение, к враждебности настоящего периода. Мы должны пройти этот путь вместе. Если мы его не пройдем, то никакие соглашения работать не будут. И нам нужна формула, чтобы определить поствоенную ситуацию в Восточной Европе.Проблема ведь не только в Украине, он максимально рельефна в Украине. Но есть и вчерашнее обращение кандидата в президента Румынии Джорджеску к Трампу с просьбой навести порядок в стране, потому что то, что вытворяют по отношению к нему, это беспредел. Это показывает, что ситуация зашла далеко, и она не выгодна самим США. Чтобы ни говорили в Европе, они будут стремиться избавиться от таких людей, как Орбан и Фицо. И Трамп лишится в одночасье своих последних сторонников. Трап вчера уже говорил о том, что нынешняя ситуация больше всего вредит американским союзникам в Европе.Поэтому разговоры о том, что мы можем быстро поладить и у нас будет чудесная замечательная сделка, это вранье со стороны Трампа. Он в силу своей неподготовленности и неадекватности не понимает ситуацию, которая сложилась на континенте. Он вообще от нее очень далек. И если мы не сможем объяснить ему это сейчас, что мир нужно подготовить, то ситуация закончится либо профанацией некоего урегулирования, которое никогда работать не будет, либо даже до этого момента мы не дойдем.- Интересно, что, как сообщал Bloomberg, и Турция готова отправить своих миротворцев на Украину, хотя турецкие власти это сообщение впоследствии опровергли. На чьей стороне играет Анкара?- Турки играют на своей стороне, пытаясь выдать себя за мировую державу. Давайте отправим миротворцев из всех стран, начиная Мьянмой, и кончая Анголой. Россия четко сказала, что ни о каких миротворцах речь не идет. Я бы сказал, что это нужно дополнить простым заявлением: как только тема миротворцев с противоположной стороны станет доминирующей и официальной, любые разговоры о мирном соглашении на этом месте заканчиваются.Подробно о переговорах Дональда Трампа и Кира Стармера К итогам встречи США-Великобритания: англичане готовят войска. Трамп объяснил, зачем такой мир на Украине

https://ukraina.ru/20250228/1061404736.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, россия, украина, сша, дональд трамп, кир стармер, владимир брутер, украина.ру, ввс, нато