"Это катастрофа": в США посчитали, сколько американских Bradley потерял Киев напрасно
15:48 12.11.2024 (обновлено: 17:24 12.11.2024)
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОткрытие выставки трофейной техники в Новосибирске
С начала СВО Соединённые Штаты Америки передали Украине более 180 боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Многие из них уже ликвидированы, а число уничтоженных растет с каждым месяцем. При этом дела у ВСУ на поле боя не меняются в лучшую сторону. Об этом написало американское издание The National Interest
После начала СВО американские власти приняли решение передать Украине некоторое количество БМП Bradley. Машины оказались немного эффективнее, чем французские колесные танки, однако никаких существенных успехов достичь с их помощью военнослужащие ВСУ так и не смогли.
"Огромное количество БМП Bradley было потеряно в войне на Украине. В ходе войны 186 машин были отправлены ВСУ. Согласно отчету Business Insider за начало 2024 года, от 100 до 120 из них были использованы на передовой. В феврале этого года Питер Сучиу сообщил, что в боях было потеряно около 68 машин Bradley. Очевидно, что с тех пор это число возросло. По американским меркам такие потери являются катастрофой", - написали в The National Interest.
Американское издание резюмировало, что Bradley, как и танки, а также старые самолеты F-16, так и не смогли изменить ситуацию на поле боя.
Ранее журналисты Reuters сообщили, что западные инструкторы из 17 стран обучили в Германии 18 тысяч украинских военнослужащих. Глава Командования специальной подготовки ЕС в Берлине Андреас Марлоу уточнил, что украинское командование стремилось максимально приблизить учебные условия к полевым, поэтому немецкие военные вырыли системы траншей по российским стандартам и достали из музеев советские танки.
По последним данным Минобороны РФ, за все время проведения СВО украинская сторона больше всего потеряла именно танков и БТР/БМП - более 19-ти тысяч единиц. Также по информации ведомства, только на Курском направлении ВСУ потеряли 158 танков, 72 боевые машины пехоты, 100 бронетранспортеров, 918 боевых бронированных машин, 632 автомобиля, 189 артиллерийских орудий.
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