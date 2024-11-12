https://ukraina.ru/20241112/1058834029.html

"Это катастрофа": в США посчитали, сколько американских Bradley потерял Киев напрасно

"Это катастрофа": в США посчитали, сколько американских Bradley потерял Киев напрасно - 12.11.2024 Украина.ру

"Это катастрофа": в США посчитали, сколько американских Bradley потерял Киев напрасно

С начала СВО Соединённые Штаты Америки передали Украине более 180 боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Многие из них уже ликвидированы, а число уничтоженных растет с каждым месяцем. При этом дела у ВСУ на поле боя не меняются в лучшую сторону. Об этом написало американское издание The National Interest

2024-11-12T15:48

2024-11-12T15:48

2024-11-12T17:24

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После начала СВО американские власти приняли решение передать Украине некоторое количество БМП Bradley. Машины оказались немного эффективнее, чем французские колесные танки, однако никаких существенных успехов достичь с их помощью военнослужащие ВСУ так и не смогли.Американское издание резюмировало, что Bradley, как и танки, а также старые самолеты F-16, так и не смогли изменить ситуацию на поле боя.Ранее журналисты Reuters сообщили, что западные инструкторы из 17 стран обучили в Германии 18 тысяч украинских военнослужащих. Глава Командования специальной подготовки ЕС в Берлине Андреас Марлоу уточнил, что украинское командование стремилось максимально приблизить учебные условия к полевым, поэтому немецкие военные вырыли системы траншей по российским стандартам и достали из музеев советские танки.По последним данным Минобороны РФ, за все время проведения СВО украинская сторона больше всего потеряла именно танков и БТР/БМП - более 19-ти тысяч единиц. Также по информации ведомства, только на Курском направлении ВСУ потеряли 158 танков, 72 боевые машины пехоты, 100 бронетранспортеров, 918 боевых бронированных машин, 632 автомобиля, 189 артиллерийских орудий.О факторах, которые наравне с техникой повлияли на развал фронта - в материале автора издания Украина.ру Александра Чаленко Почему посыпался украинский фронт в Новороссии? Почему российская армия теперь бьет ВСУ на поле боя?

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новости, украина, германия, берлин, вооруженные силы украины, reuters, ес, f-16, потери всу