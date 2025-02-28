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"Ничего святого": Песков о покушении украинских спецслужб на митрополита
"Ничего святого": Песков о покушении украинских спецслужб на митрополита - 28.02.2025 Украина.ру
"Ничего святого": Песков о покушении украинских спецслужб на митрополита
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 февраля прокомментировал журналистам попытку покушения на митрополита Тихона
2025-02-28T13:45
2025-02-28T13:45
2025-02-28T13:45
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"Понятно, что киевский режим не гнушается ничем. В данном случае нет ничего святого. Это еще раз подтверждается. Это все, что можно сказать", - отметил Песков.Ранее в пятницу ФСБ РФ сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, планировавшийся украинскими спецслужбами. Задержаны гражданин РФ и украинец, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта.Глава комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова в своем телеграм-канале указала, что Украина пытается террористическими методами запугать не только паству, но и священничество России. По ее словам, уничтожив украинскую церковь, они хотят уничтожить и российскую, так как понимают, насколько большую роль играет православие в жизни россиян. Она поблагодарила российские правоохранительные органы, назвав их настоящими профессионалами.Подробнее о покушении - в материале ФСБ сорвала планируемый украинскими спецслужбами теракт против митрополита Тихона на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, москва, дмитрий песков, фсб
Новости, Россия, Украина, Москва, Дмитрий Песков, ФСБ
"Ничего святого": Песков о покушении украинских спецслужб на митрополита
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 февраля прокомментировал журналистам попытку покушения на митрополита Тихона
"Понятно, что киевский режим не гнушается ничем. В данном случае нет ничего святого. Это еще раз подтверждается. Это все, что можно сказать", - отметил Песков.
Ранее в пятницу ФСБ
РФ сообщила, что предотвратила в Москве
теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, планировавшийся украинскими спецслужбами. Задержаны гражданин РФ и украинец, завербованные военной разведкой Украины
, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта.
Глава комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова в своем телеграм-канале указала, что Украина пытается террористическими методами запугать не только паству, но и священничество России. По ее словам, уничтожив украинскую церковь, они хотят уничтожить и российскую, так как понимают, насколько большую роль играет православие в жизни россиян. Она поблагодарила российские правоохранительные органы, назвав их настоящими профессионалами.