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"Ничего святого": Песков о покушении украинских спецслужб на митрополита

"Ничего святого": Песков о покушении украинских спецслужб на митрополита - 28.02.2025 Украина.ру

"Ничего святого": Песков о покушении украинских спецслужб на митрополита

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 февраля прокомментировал журналистам попытку покушения на митрополита Тихона

2025-02-28T13:45

2025-02-28T13:45

2025-02-28T13:45

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"Понятно, что киевский режим не гнушается ничем. В данном случае нет ничего святого. Это еще раз подтверждается. Это все, что можно сказать", - отметил Песков.Ранее в пятницу ФСБ РФ сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, планировавшийся украинскими спецслужбами. Задержаны гражданин РФ и украинец, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта.Глава комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова в своем телеграм-канале указала, что Украина пытается террористическими методами запугать не только паству, но и священничество России. По ее словам, уничтожив украинскую церковь, они хотят уничтожить и российскую, так как понимают, насколько большую роль играет православие в жизни россиян. Она поблагодарила российские правоохранительные органы, назвав их настоящими профессионалами.Подробнее о покушении - в материале ФСБ сорвала планируемый украинскими спецслужбами теракт против митрополита Тихона на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, москва, дмитрий песков, фсб