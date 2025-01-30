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Джигурда официально признан угрозой национальной безопасности Украины

Джигурда официально признан угрозой национальной безопасности Украины - 30.01.2025 Украина.ру

Джигурда официально признан угрозой национальной безопасности Украины

Российский артист Никита Джигурда представляет угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций постсоветской республики.

2025-01-30T16:43

2025-01-30T16:43

2025-01-30T16:49

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Приказом украинского министерства был дополнен перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Министерство приказало включить в этот перечень "Джигурду Никиту Борисовича, гражданина Российской Федерации, 27 марта 1961 года рождения, актера театра и кино, деятельность которого создает угрозу национальным интересам, национальной безопасности, государственному суверенитету и территориальной целостности Украины".Джигурда создавал угрозу нацбезопасности постсоветской республики тем, что в 2023 и 2024 годах выступал с концертами и передавал гуманитарную помощь российским военнослужащим в новых регионах России.Ранее украинское министерство включило в список угрожающих нацбезопасности постсоветской республики таких деятелей современной культуры, как Александр Розенбаум, Алена Апина, Иосиф Кобзон, Григорий Лепс, Михаил Боярский, Олег Газманов, Стас Пьеха, Николай Расторгуев, Надежда Бабкина и др.Часть списка сформирована с подачи СБУ. По инициативе спецслужбы в перечень угрожающих нацбезопасности Украины лиц включены Иван Охлобыстин, Сергей Безруков, Жерар Депардье и многие другие.Также угрозу нацбезопасности Украины представляют, по версии МКСКУ, гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, тележурналист Владимир Соловьёв, продюсер и кинокритик Дмитрий Пучков ("Гоблин"), ряд других журналистов, кинокритиков, сценаристов, актёров, режиссёров.Кроме того, украинские власти пытаются лишить титулов спортсменов. Подробности в публикации CAS вступилась за спортивные титулы футбольного тренера Тимощука Ранее на эту тему: Парламент Украины проголосовал за лишение "предателей" госнаград

https://ukraina.ru/20241023/1058304155.html

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новости, украина, иосиф кобзон, олег газманов, надежда бабкина, сбу, права человека, культура, министерство культуры, бывший ссср, постсоветское пространство, национальная безопасность, дискриминация, суверенитет