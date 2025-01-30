Джигурда официально признан угрозой национальной безопасности Украины - 30.01.2025 Украина.ру
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Джигурда официально признан угрозой национальной безопасности Украины
Джигурда официально признан угрозой национальной безопасности Украины - 30.01.2025 Украина.ру
Джигурда официально признан угрозой национальной безопасности Украины
Российский артист Никита Джигурда представляет угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций постсоветской республики.
2025-01-30T16:43
2025-01-30T16:49
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Приказом украинского министерства был дополнен перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Министерство приказало включить в этот перечень "Джигурду Никиту Борисовича, гражданина Российской Федерации, 27 марта 1961 года рождения, актера театра и кино, деятельность которого создает угрозу национальным интересам, национальной безопасности, государственному суверенитету и территориальной целостности Украины".Джигурда создавал угрозу нацбезопасности постсоветской республики тем, что в 2023 и 2024 годах выступал с концертами и передавал гуманитарную помощь российским военнослужащим в новых регионах России.Ранее украинское министерство включило в список угрожающих нацбезопасности постсоветской республики таких деятелей современной культуры, как Александр Розенбаум, Алена Апина, Иосиф Кобзон, Григорий Лепс, Михаил Боярский, Олег Газманов, Стас Пьеха, Николай Расторгуев, Надежда Бабкина и др.Часть списка сформирована с подачи СБУ. По инициативе спецслужбы в перечень угрожающих нацбезопасности Украины лиц включены Иван Охлобыстин, Сергей Безруков, Жерар Депардье и многие другие.Также угрозу нацбезопасности Украины представляют, по версии МКСКУ, гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, тележурналист Владимир Соловьёв, продюсер и кинокритик Дмитрий Пучков ("Гоблин"), ряд других журналистов, кинокритиков, сценаристов, актёров, режиссёров.Кроме того, украинские власти пытаются лишить титулов спортсменов. Подробности в публикации CAS вступилась за спортивные титулы футбольного тренера Тимощука Ранее на эту тему: Парламент Украины проголосовал за лишение "предателей" госнаград
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новости, украина, иосиф кобзон, олег газманов, надежда бабкина, сбу, права человека, культура, министерство культуры, бывший ссср, постсоветское пространство, национальная безопасность, дискриминация, суверенитет
Новости, Украина, Иосиф Кобзон, Олег Газманов, Надежда Бабкина, СБУ, права человека, культура, Министерство культуры, бывший СССР, постсоветское пространство, национальная безопасность, дискриминация, суверенитет

Джигурда официально признан угрозой национальной безопасности Украины

16:43 30.01.2025 (обновлено: 16:49 30.01.2025)
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Российский артист Никита Джигурда представляет угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций постсоветской республики.
Приказом украинского министерства был дополнен перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Министерство приказало включить в этот перечень "Джигурду Никиту Борисовича, гражданина Российской Федерации, 27 марта 1961 года рождения, актера театра и кино, деятельность которого создает угрозу национальным интересам, национальной безопасности, государственному суверенитету и территориальной целостности Украины".
Джигурда создавал угрозу нацбезопасности постсоветской республики тем, что в 2023 и 2024 годах выступал с концертами и передавал гуманитарную помощь российским военнослужащим в новых регионах России.
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Киевские судьи конфисковали земельные участки, автомобили и песни Таисии Повалий Высший антикоррупционный суд Украины рассмотрел иском Минюста о применении новых санкций в отношении певицы Таисии Повалий. По новому решению у артистки и бывшего депутата конфискуют недвижимость и права на девять песен.
Ранее украинское министерство включило в список угрожающих нацбезопасности постсоветской республики таких деятелей современной культуры, как Александр Розенбаум, Алена Апина, Иосиф Кобзон, Григорий Лепс, Михаил Боярский, Олег Газманов, Стас Пьеха, Николай Расторгуев, Надежда Бабкина и др.
Часть списка сформирована с подачи СБУ. По инициативе спецслужбы в перечень угрожающих нацбезопасности Украины лиц включены Иван Охлобыстин, Сергей Безруков, Жерар Депардье и многие другие.
Также угрозу нацбезопасности Украины представляют, по версии МКСКУ, гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, тележурналист Владимир Соловьёв, продюсер и кинокритик Дмитрий Пучков ("Гоблин"), ряд других журналистов, кинокритиков, сценаристов, актёров, режиссёров.
Кроме того, украинские власти пытаются лишить титулов спортсменов. Подробности в публикации CAS вступилась за спортивные титулы футбольного тренера Тимощука
Ранее на эту тему: Парламент Украины проголосовал за лишение "предателей" госнаград
 
НовостиУкраинаИосиф КобзонОлег ГазмановНадежда БабкинаСБУправа человекакультураМинистерство культурыбывший СССРпостсоветское пространствонациональная безопасностьдискриминациясуверенитет
 
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