Джигурда официально признан угрозой национальной безопасности Украины
16:43 30.01.2025 (обновлено: 16:49 30.01.2025)
Российский артист Никита Джигурда представляет угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций постсоветской республики.
Приказом украинского министерства был дополнен перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Министерство приказало включить в этот перечень "Джигурду Никиту Борисовича, гражданина Российской Федерации, 27 марта 1961 года рождения, актера театра и кино, деятельность которого создает угрозу национальным интересам, национальной безопасности, государственному суверенитету и территориальной целостности Украины".
Джигурда создавал угрозу нацбезопасности постсоветской республики тем, что в 2023 и 2024 годах выступал с концертами и передавал гуманитарную помощь российским военнослужащим в новых регионах России.
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Ранее украинское министерство включило в список угрожающих нацбезопасности постсоветской республики таких деятелей современной культуры, как Александр Розенбаум, Алена Апина, Иосиф Кобзон, Григорий Лепс, Михаил Боярский, Олег Газманов, Стас Пьеха, Николай Расторгуев, Надежда Бабкина и др.
Часть списка сформирована с подачи СБУ. По инициативе спецслужбы в перечень угрожающих нацбезопасности Украины лиц включены Иван Охлобыстин, Сергей Безруков, Жерар Депардье и многие другие.
Также угрозу нацбезопасности Украины представляют, по версии МКСКУ, гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, тележурналист Владимир Соловьёв, продюсер и кинокритик Дмитрий Пучков ("Гоблин"), ряд других журналистов, кинокритиков, сценаристов, актёров, режиссёров.
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