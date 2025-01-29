https://ukraina.ru/20250129/1060628548.html

"Украина всё равно не жилец": Ищенко объяснил, почему Западу выгоден любой финал украинского кризиса

"Украина всё равно не жилец": Ищенко объяснил, почему Западу выгоден любой финал украинского кризиса - 29.01.2025 Украина.ру

"Украина всё равно не жилец": Ищенко объяснил, почему Западу выгоден любой финал украинского кризиса

На Западе отлично понимают, что Украина всё равно не жилец. Поэтому речь идёт о том, чтобы накачивать её оружием, оказывать умеренную помощь, но не морочить себе голову с украинским кризисом, дать возможность России полностью в нём погрязнуть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-01-29T05:15

2025-01-29T05:15

2025-01-29T05:15

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сша

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заморозка

великобритания

оружие

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Поступают сообщения, что в рамках договора о столетнем партнерстве, который подписали Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, для британского континента уже готовят базы на Западной Украине. Параллельно Зеленский запросил 200 тысяч натовских миротворцев.При этом пугать Россию ядерным оружием смешно, потому что Россия сама ядерная держава. На Западе отлично понимают, что Украина всё равно не жилец, добавил Ищенко.Поэтому речь идёт не о том, чтобы спасти Украину, а о том, чтобы накачивать её оружием, оказывать умеренную помощь, чтобы сохранить лицо, но не морочить себе голову с украинским кризисом, дать возможность России полностью в нём погрязнуть, добавил обозреватель."А США рассуждают таким образом: мы, Соединённые Штаты, можем посмотреть на это со стороны, и нам это всё выгодно в любом варианте. Дойдет ли Россия до Львова или мы продавим идею заморозки, в любом случае, это проблема войны, в которой мы непосредственно не участвуем, но дивиденды с которой имеем", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Даже победив Украину на поле боя, России придется решать украинский кризис дальше на сайте Украина.ру.О других аспектах украинского конфликта — в интервью Скотта Риттера: Пока Трамп подтасовывает потери РФ, наркокартели Мексики запускают "пятую колонну" в США на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250128/1060623130.html

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