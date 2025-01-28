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Массовые протесты в Сербии привели к отставке премьер-министра

Массовые протесты в Сербии привели к отставке премьер-министра - 28.01.2025 Украина.ру

Массовые протесты в Сербии привели к отставке премьер-министра

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку. Об этом сообщило сербское информагентство "Танюг".

2025-01-28T14:31

2025-01-28T14:31

2025-01-28T14:31

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Массовые протесты в Сербии проходят с ноября. Поводом для выступлений стало обрушение 1 ноября козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Тогда погибли 15 человек, что стало аргументом для критики правительства.Накануне, 27 января президент Сербии Александр Вучич в совместном обращении с Милошем Вучевичем предложил ротацию половины состава правительства."Мэр Нови-Сада и я считаем себя объективно ответственными за то, что произошло в Нови-Саде", – сказал Вучевич на специально созванной пресс-конференции. По словам главы правительства, оппозиционная активность стимулируется из-за рубежа, при этом муссируется трагедия в Нови-Саде и "Сербия увязала в этой катастрофе".Милош Вучевич и мэр Нови-Сада Милан Джурич подали в отставку.Сербия официально задекларировала стремление стать членом Евросоюза. При этом между Белградом и Брюсселем сохранятся противоречия, в том числе и по вопросам территориальной целостности Сербии.Тем временем Словацкая оппозиция снова провалила импичмент Фицо

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новости, сербия, нови-сад, белград, александр вучич, ес, протесты, студенты, оппозиция