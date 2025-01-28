Массовые протесты в Сербии привели к отставке премьер-министра - 28.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250128/1060626671.html
Массовые протесты в Сербии привели к отставке премьер-министра
Массовые протесты в Сербии привели к отставке премьер-министра - 28.01.2025 Украина.ру
Массовые протесты в Сербии привели к отставке премьер-министра
Премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку. Об этом сообщило сербское информагентство "Танюг".
2025-01-28T14:31
2025-01-28T14:31
новости
сербия
нови-сад
белград
александр вучич
ес
протесты
студенты
оппозиция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1c/1060626924_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b40ab4b468f8f726d6312e3f548ac98e.jpg.webp
Массовые протесты в Сербии проходят с ноября. Поводом для выступлений стало обрушение 1 ноября козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Тогда погибли 15 человек, что стало аргументом для критики правительства.Накануне, 27 января президент Сербии Александр Вучич в совместном обращении с Милошем Вучевичем предложил ротацию половины состава правительства."Мэр Нови-Сада и я считаем себя объективно ответственными за то, что произошло в Нови-Саде", – сказал Вучевич на специально созванной пресс-конференции. По словам главы правительства, оппозиционная активность стимулируется из-за рубежа, при этом муссируется трагедия в Нови-Саде и "Сербия увязала в этой катастрофе".Милош Вучевич и мэр Нови-Сада Милан Джурич подали в отставку.Сербия официально задекларировала стремление стать членом Евросоюза. При этом между Белградом и Брюсселем сохранятся противоречия, в том числе и по вопросам территориальной целостности Сербии.Тем временем Словацкая оппозиция снова провалила импичмент Фицо
сербия
нови-сад
белград
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1c/1060626924_37:0:1174:853_1920x0_80_0_0_17ff47b5d6723012359245a3c739d142.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сербия, нови-сад, белград, александр вучич, ес, протесты, студенты, оппозиция
Новости, Сербия, Нови-Сад, Белград, Александр Вучич, ЕС, протесты, студенты, оппозиция

Массовые протесты в Сербии привели к отставке премьер-министра

14:31 28.01.2025
 
© commons.wikimedia.org / Miloš Vučević
- РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© commons.wikimedia.org / Miloš Vučević
Читать в
ДзенTelegram
Премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку. Об этом сообщило сербское информагентство "Танюг".
Массовые протесты в Сербии проходят с ноября. Поводом для выступлений стало обрушение 1 ноября козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Тогда погибли 15 человек, что стало аргументом для критики правительства.
Накануне, 27 января президент Сербии Александр Вучич в совместном обращении с Милошем Вучевичем предложил ротацию половины состава правительства.
"Мэр Нови-Сада и я считаем себя объективно ответственными за то, что произошло в Нови-Саде", – сказал Вучевич на специально созванной пресс-конференции.
По словам главы правительства, оппозиционная активность стимулируется из-за рубежа, при этом муссируется трагедия в Нови-Саде и "Сербия увязала в этой катастрофе".
Милош Вучевич и мэр Нови-Сада Милан Джурич подали в отставку.
Сербия официально задекларировала стремление стать членом Евросоюза. При этом между Белградом и Брюсселем сохранятся противоречия, в том числе и по вопросам территориальной целостности Сербии.
Тем временем Словацкая оппозиция снова провалила импичмент Фицо
 
НовостиСербияНови-СадБелградАлександр ВучичЕСпротестыстудентыоппозиция
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:43Четверых военнопленных ВСУ будут судить за терроризм в Курской области
14:38Как на Украине начали "резать генералов". Имитация ответственности началась с поиска козлов отпущения
14:31Массовые протесты в Сербии привели к отставке премьер-министра
14:11Кабмин уволил заместителя министра обороны Украины
14:08Почему Евросоюз и НАТО не разыграли белорусскую карту и как в Белоруссии относятся к СВО – Трухачёв
13:55"РФ заинтересована в поставках": Песков рассказал о выгоде российского газа для европейских покупателей
13:52Сколько Зеленский тратит на себя в день? Закончит ли Трамп войну за 90 дней? И другие скандальные цифры
13:35Словацкая оппозиция снова провалила импичмент Фицо
13:26Зеленский пошел атакой на мэров. Чем его так испугали украинские градоначальники
13:17Песков высказался о попытках администрации Байдена "убить" Путина
13:09Прогрев мирного пирога или Что общего и чем различаются Зеленский и троллейбус
13:06Песков: европейцы страдают из-за антироссийских санкций ЕС
13:03Киев против академика Павлова, теракты, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 13:00 28 января
13:00Лавров ответил изданию Украина.ру на вопрос, кто предлагает самые реалистичные идеи для переговоров
12:45Гражданин Украины в Швеции пытался протаранить ворота посольства России
12:43В "доле" с поставщиками сжиженного газа из США? Депутат Белик обвинил Дуду в попытке очернить "СП"
12:41Климатические аномалии и примитивные схемы обогащения. Вокруг "Северных потоков" опять разгорелся скандал
12:34Армия России освободила Двуречную в Харьковской области - МО РФ
12:08Наемник из Грузии Элиаве, воевавший на стороне ВСУ, осужден на 14 лет
12:00Лавров обвинил ЮНЕСКО в "позорном молчании" об уничтожении Киевом связанных с РФ памятников
Лента новостейМолния