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Массовые протесты в Сербии привели к отставке премьер-министра
Массовые протесты в Сербии привели к отставке премьер-министра - 28.01.2025 Украина.ру
Массовые протесты в Сербии привели к отставке премьер-министра
Премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку. Об этом сообщило сербское информагентство "Танюг".
2025-01-28T14:31
2025-01-28T14:31
2025-01-28T14:31
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сербия
нови-сад
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александр вучич
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протесты
студенты
оппозиция
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Массовые протесты в Сербии проходят с ноября. Поводом для выступлений стало обрушение 1 ноября козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Тогда погибли 15 человек, что стало аргументом для критики правительства.Накануне, 27 января президент Сербии Александр Вучич в совместном обращении с Милошем Вучевичем предложил ротацию половины состава правительства."Мэр Нови-Сада и я считаем себя объективно ответственными за то, что произошло в Нови-Саде", – сказал Вучевич на специально созванной пресс-конференции. По словам главы правительства, оппозиционная активность стимулируется из-за рубежа, при этом муссируется трагедия в Нови-Саде и "Сербия увязала в этой катастрофе".Милош Вучевич и мэр Нови-Сада Милан Джурич подали в отставку.Сербия официально задекларировала стремление стать членом Евросоюза. При этом между Белградом и Брюсселем сохранятся противоречия, в том числе и по вопросам территориальной целостности Сербии.Тем временем Словацкая оппозиция снова провалила импичмент Фицо
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, сербия, нови-сад, белград, александр вучич, ес, протесты, студенты, оппозиция
Новости, Сербия, Нови-Сад, Белград, Александр Вучич, ЕС, протесты, студенты, оппозиция
Массовые протесты в Сербии привели к отставке премьер-министра
Премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку. Об этом сообщило сербское информагентство "Танюг".
Массовые протесты в Сербии проходят с ноября. Поводом для выступлений стало обрушение 1 ноября козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Тогда погибли 15 человек, что стало аргументом для критики правительства.
Накануне, 27 января президент Сербии Александр Вучич
в совместном обращении с Милошем Вучевичем предложил ротацию половины состава правительства.
"Мэр Нови-Сада и я считаем себя объективно ответственными за то, что произошло в Нови-Саде", – сказал Вучевич на специально созванной пресс-конференции.
По словам главы правительства, оппозиционная активность стимулируется из-за рубежа, при этом муссируется трагедия в Нови-Саде и "Сербия увязала в этой катастрофе".
Милош Вучевич и мэр Нови-Сада Милан Джурич подали в отставку.
Сербия официально задекларировала стремление стать членом Евросоюза.
При этом между Белградом
и Брюсселем
сохранятся противоречия, в том числе и по вопросам территориальной целостности Сербии.