Словацкая оппозиция снова провалила импичмент Фицо
Очередная попытка прозападной оппозиции Словакии вынести вотум недоверия правительству провалилась. Об этом сообщил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.
Оппозиционно настроенные депутаты заявили о намерении 28 января снова попытаться провести заседание парламента и сформулировать причины, по которым правительство Словакии во главе с Робертом Фицо должно уйти в отставку. Однако в назначенное время мероприятие начать не удалось из-за отсутствия кворума.
После этого был объявлен перерыв. Оппозиционеры пытались собрать достаточное количество депутатов, чтобы соблюсти предусмотренную законом процедуру начала обсуждения инициированного ими вопроса.
Однако после перерыва в парламентском зале заседаний собралось ещё меньше депутатов, чем до этого. Общественность и СМИ могли наблюдать за численностью присутствующих в парламенте благодаря трансляции.
В результате очередная попутка оппозиционеров запустить процедуру импичмента снова провалилась. Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар объявил о переносе парламентского заседания на 29 января. Для открытия заседания понадобится минимум 76 из 150 парламентариев.
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