https://ukraina.ru/20250127/1060599046.html

Путин и Лукашенко обсудили международные вопросы

Путин и Лукашенко обсудили международные вопросы - 27.01.2025 Украина.ру

Путин и Лукашенко обсудили международные вопросы

Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе состоявшегося 27 января телефонного разговора сверили часы по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, обсудили международную тематику и график предстоящих контактов. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

2025-01-27T14:30

2025-01-27T14:30

2025-01-27T14:30

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"Российский лидер тепло поздравил белорусского коллегу с убедительной победой на президентских выборах", - сказано в сообщении пресс-службы белорусского лидера.Также 27 января президент России направил поздравление Александру Лукашенко, сообщила пресс-служба Кремля. В телеграмме отмечено, что за последнее время совместно удалось немало сделать для упрочения дружественных связей между Москвой и Минском.Путин сообщил о продолжении тесной совместной работы по дальнейшему развитию многопланового российско-белорусского сотрудничества, повышению эффективности институтов Союзного государства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве.Путин также отметил в телеграмме, что, согласно договорённостям, он вскоре ждёт Лукашенко в Москве.Больше новостей представлено в обзоре Зловещее предупреждение Буданова, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 января

https://ukraina.ru/20250127/1060579503.html

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новости, россия, москва, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, международные отношения, союзное государство, одкб, международная политика, бывший ссср