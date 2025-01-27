Путин и Лукашенко обсудили международные вопросы - 27.01.2025 Украина.ру
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Путин и Лукашенко обсудили международные вопросы
Путин и Лукашенко обсудили международные вопросы - 27.01.2025 Украина.ру
Путин и Лукашенко обсудили международные вопросы
Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе состоявшегося 27 января телефонного разговора сверили часы по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, обсудили международную тематику и график предстоящих контактов. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
2025-01-27T14:30
2025-01-27T14:30
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"Российский лидер тепло поздравил белорусского коллегу с убедительной победой на президентских выборах", - сказано в сообщении пресс-службы белорусского лидера.Также 27 января президент России направил поздравление Александру Лукашенко, сообщила пресс-служба Кремля. В телеграмме отмечено, что за последнее время совместно удалось немало сделать для упрочения дружественных связей между Москвой и Минском.Путин сообщил о продолжении тесной совместной работы по дальнейшему развитию многопланового российско-белорусского сотрудничества, повышению эффективности институтов Союзного государства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве.Путин также отметил в телеграмме, что, согласно договорённостям, он вскоре ждёт Лукашенко в Москве.Больше новостей представлено в обзоре Зловещее предупреждение Буданова, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 января
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новости, россия, москва, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, международные отношения, союзное государство, одкб, международная политика, бывший ссср
Новости, Россия, Москва, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, международные отношения, Союзное государство, ОДКБ, Международная политика, бывший СССР

Путин и Лукашенко обсудили международные вопросы

14:30 27.01.2025
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего Государственного Совета Союзного государства
Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе состоявшегося 27 января телефонного разговора сверили часы по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, обсудили международную тематику и график предстоящих контактов. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
"Российский лидер тепло поздравил белорусского коллегу с убедительной победой на президентских выборах", - сказано в сообщении пресс-службы белорусского лидера.
Голосование А. Лукашенко на выборах президента Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
08:27
Лукашенко побеждает на президентских выборах в БелоруссииПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко, который без перерыва руководит страной с 1994 года, идет на седьмой срок на высшем государственном посту. Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК
Также 27 января президент России направил поздравление Александру Лукашенко, сообщила пресс-служба Кремля. В телеграмме отмечено, что за последнее время совместно удалось немало сделать для упрочения дружественных связей между Москвой и Минском.
Путин сообщил о продолжении тесной совместной работы по дальнейшему развитию многопланового российско-белорусского сотрудничества, повышению эффективности институтов Союзного государства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве.
"Убедительная победа на выборах наглядно свидетельствует о Вашем высоком политическом авторитете, а также о несомненной поддержке населением государственного курса, которым следует Белоруссия", - сказано в поздравлении президента России.
Путин также отметил в телеграмме, что, согласно договорённостям, он вскоре ждёт Лукашенко в Москве.
Больше новостей представлено в обзоре Зловещее предупреждение Буданова, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 января
 
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