Путин и Лукашенко обсудили международные вопросы
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего Государственного Совета Союзного государства
Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе состоявшегося 27 января телефонного разговора сверили часы по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, обсудили международную тематику и график предстоящих контактов. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
"Российский лидер тепло поздравил белорусского коллегу с убедительной победой на президентских выборах", - сказано в сообщении пресс-службы белорусского лидера.
Также 27 января президент России направил поздравление Александру Лукашенко, сообщила пресс-служба Кремля. В телеграмме отмечено, что за последнее время совместно удалось немало сделать для упрочения дружественных связей между Москвой и Минском.
Путин сообщил о продолжении тесной совместной работы по дальнейшему развитию многопланового российско-белорусского сотрудничества, повышению эффективности институтов Союзного государства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве.
"Убедительная победа на выборах наглядно свидетельствует о Вашем высоком политическом авторитете, а также о несомненной поддержке населением государственного курса, которым следует Белоруссия", - сказано в поздравлении президента России.
Путин также отметил в телеграмме, что, согласно договорённостям, он вскоре ждёт Лукашенко в Москве.
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