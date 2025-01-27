https://ukraina.ru/20250127/1060595717.html

Зловещее предупреждение Буданова, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 января

Зловещее предупреждение Буданова, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 января - 27.01.2025 Украина.ру

Зловещее предупреждение Буданова, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 января

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины заявил депутатам об угрозе самому существованию страны и назвал критический срок. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-01-27T13:00

2025-01-27T13:00

2025-01-27T13:00

эксклюзив

хроники

украина

россия

вооруженные силы украины

минобороны

кирилл буданов

вячеслав гладков

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Издание "Украинская правда" сообщило, что недавно на закрытом совещании в Верховной Раде Украины начальник Главного управления разведки Минобороны страны Кирилл Буданов* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) сделал зловещее предупреждение. В тот раз руководство украинского парламента и его фракций пригласили к себе командование Сил обороны, чтобы понять реальное положение дел."Сначала много, запутанно, но очень интересно рассказывали представители Генштаба. Потом были разные доклады еще. Но больше всего запомнился ответ Буданова* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.). Кто-то спросил его, сколько времени у нас еще есть. И Кирилл со своей холодной улыбкой говорит: "Если до лета не будет серьёзных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины", — цитировало издание собеседника, который принимал участие в этой встрече.По его словам, это возымело угнетающее влияние на собравшихся."Все так переглянулись и замолчали. Видимо, надо, чтобы всё получилось", — отметил неназванный народный депутат.Издание подчеркнуло: "нынешнее положение экономики, отношений с соседями и партнёрами, а главное — динамики на фронте ставят вопрос о запасе мощности, какой есть у страны".Днём ранее украинские СМИ сообщили о якобы существующем плане-графике президента США Дональда Трампа, который предусматривает заключение мирного соглашения между Украиной и Россией в стодневный срок. Однако глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что этот план является фейком и не соответствует действительности.Обстрелы и налётыУтром 27 января Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата: пятнадцать – над территорией Воронежской области; одиннадцать – над территорией Белгородской области; четыре – над территорией Курской области; по одному – над территориями Орловской и Тверской областей", — отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 19 ударов по этому региону России.Все атаки были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 61 единицу различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении одного гражданского лица. Огнём ВСУ был повреждён один объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы усилились. К полудню ВСУ выпустили по Калининскому, Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки в общей сложности 24 снаряда калибром 155 мм, преимущественно кассетных.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 50 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 50 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Бехтеры — 6; Новая Каховка — 3; Каховка — 4; Великие Копани — 2; Ольгино — 2; Алёшки — 5; Малая Лепетиха — 5; Князе-Григоровка — 16; Великая Лепетиха — 7", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Козачьи Лагеря, Корсунка, Пролетарка, Днепряны.Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.Утром 27 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."Над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Последствий нет. В Белгородском районе по посёлкам Дубовое и Политотдельский, сёлам Красное, Красный Хутор, Никольское, Репное и Черемошное выпущено 8 боеприпасов и нанесены удары с помощью 9 беспилотников, 6 из которых сбиты системой ПВО. В селе Черемошное повреждён микроавтобус", — писал Гладков.В Борисовском районе по селу Берёзовка и хутору Климовое с БПЛА сброшены 6 взрывных устройств. Повреждены 3 частных домовладения.В Волоконовском районе сёла Грушевка, Тишанка, Фощеватово и хутор Старый подверглись 2 обстрелам, в ходе которых выпущено 8 снарядов, и атакам 7 беспилотников, которые были сбиты системой ПВО. Пострадавших и разрушений нет."В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Безымено и Новостроевка-Первая выпущено 14 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 5 беспилотников, один из которых сбит системой ПВО. Повреждены частный дом, автомобиль и линии газо- и электроснабжения. Вчера в медицинское учреждение обратилась женщина, которая получила минно-взрывную травму ночью 26 января в результате сброса взрывного устройства с БПЛА. После обследования и оказания медицинской помощи отпущена на амбулаторное лечение", — сообщил губернатор.В Ивнянском районе село Новенькое атаковано одним беспилотником. Обошлось без последствий.В Красногвардейском районе сёла Веселое и Палатово подверглись атакам 2 беспилотников. Повреждены 5 частных домов и линии газо- и электроснабжения.В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Графовка, Демидовка и Поповка выпущено 19 боеприпасов в ходе 7 обстрелов и совершены атаки 8 БПЛА. Был повреждён инфраструктурный объект связи."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Белянка и Муром выпущено 9 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 5 БПЛА, из которых 4 сбиты. В селе Муром в результате попадания снаряда в храм загорелся купол, он полностью уничтожен огнём. Как позволит оперативная обстановка, будет проведена оценка масштаба повреждений", — писал Гладков.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходившем на Украине — в статье Павла Волкова "Украина за неделю. Большие авантюры в преддверии "большой сделки"".

https://ukraina.ru/20250127/1060582114.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, вооруженные силы украины, минобороны, кирилл буданов, вячеслав гладков, херсонская область, верховная рада