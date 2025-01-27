Зловещее предупреждение Буданова, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 января - 27.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250127/1060595717.html
Зловещее предупреждение Буданова, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 января
Зловещее предупреждение Буданова, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 января - 27.01.2025 Украина.ру
Зловещее предупреждение Буданова, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 января
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины заявил депутатам об угрозе самому существованию страны и назвал критический срок. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2025-01-27T13:00
2025-01-27T13:00
эксклюзив
хроники
украина
россия
вооруженные силы украины
минобороны
кирилл буданов
вячеслав гладков
херсонская область
верховная рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1a/1053522602_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_2eada108a5c4e6c4f7ae6ad1e82225d8.jpg
Издание "Украинская правда" сообщило, что недавно на закрытом совещании в Верховной Раде Украины начальник Главного управления разведки Минобороны страны Кирилл Буданов* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) сделал зловещее предупреждение. В тот раз руководство украинского парламента и его фракций пригласили к себе командование Сил обороны, чтобы понять реальное положение дел."Сначала много, запутанно, но очень интересно рассказывали представители Генштаба. Потом были разные доклады еще. Но больше всего запомнился ответ Буданова* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.). Кто-то спросил его, сколько времени у нас еще есть. И Кирилл со своей холодной улыбкой говорит: "Если до лета не будет серьёзных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины", — цитировало издание собеседника, который принимал участие в этой встрече.По его словам, это возымело угнетающее влияние на собравшихся."Все так переглянулись и замолчали. Видимо, надо, чтобы всё получилось", — отметил неназванный народный депутат.Издание подчеркнуло: "нынешнее положение экономики, отношений с соседями и партнёрами, а главное — динамики на фронте ставят вопрос о запасе мощности, какой есть у страны".Днём ранее украинские СМИ сообщили о якобы существующем плане-графике президента США Дональда Трампа, который предусматривает заключение мирного соглашения между Украиной и Россией в стодневный срок. Однако глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что этот план является фейком и не соответствует действительности.Обстрелы и налётыУтром 27 января Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата: пятнадцать – над территорией Воронежской области; одиннадцать – над территорией Белгородской области; четыре – над территорией Курской области; по одному – над территориями Орловской и Тверской областей", — отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 19 ударов по этому региону России.Все атаки были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 61 единицу различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении одного гражданского лица. Огнём ВСУ был повреждён один объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы усилились. К полудню ВСУ выпустили по Калининскому, Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки в общей сложности 24 снаряда калибром 155 мм, преимущественно кассетных.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 50 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 50 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Бехтеры — 6; Новая Каховка — 3; Каховка — 4; Великие Копани — 2; Ольгино — 2; Алёшки — 5; Малая Лепетиха — 5; Князе-Григоровка — 16; Великая Лепетиха — 7", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Козачьи Лагеря, Корсунка, Пролетарка, Днепряны.Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.Утром 27 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."Над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Последствий нет. В Белгородском районе по посёлкам Дубовое и Политотдельский, сёлам Красное, Красный Хутор, Никольское, Репное и Черемошное выпущено 8 боеприпасов и нанесены удары с помощью 9 беспилотников, 6 из которых сбиты системой ПВО. В селе Черемошное повреждён микроавтобус", — писал Гладков.В Борисовском районе по селу Берёзовка и хутору Климовое с БПЛА сброшены 6 взрывных устройств. Повреждены 3 частных домовладения.В Волоконовском районе сёла Грушевка, Тишанка, Фощеватово и хутор Старый подверглись 2 обстрелам, в ходе которых выпущено 8 снарядов, и атакам 7 беспилотников, которые были сбиты системой ПВО. Пострадавших и разрушений нет."В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Безымено и Новостроевка-Первая выпущено 14 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 5 беспилотников, один из которых сбит системой ПВО. Повреждены частный дом, автомобиль и линии газо- и электроснабжения. Вчера в медицинское учреждение обратилась женщина, которая получила минно-взрывную травму ночью 26 января в результате сброса взрывного устройства с БПЛА. После обследования и оказания медицинской помощи отпущена на амбулаторное лечение", — сообщил губернатор.В Ивнянском районе село Новенькое атаковано одним беспилотником. Обошлось без последствий.В Красногвардейском районе сёла Веселое и Палатово подверглись атакам 2 беспилотников. Повреждены 5 частных домов и линии газо- и электроснабжения.В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Графовка, Демидовка и Поповка выпущено 19 боеприпасов в ходе 7 обстрелов и совершены атаки 8 БПЛА. Был повреждён инфраструктурный объект связи."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Белянка и Муром выпущено 9 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 5 БПЛА, из которых 4 сбиты. В селе Муром в результате попадания снаряда в храм загорелся купол, он полностью уничтожен огнём. Как позволит оперативная обстановка, будет проведена оценка масштаба повреждений", — писал Гладков.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходившем на Украине — в статье Павла Волкова "Украина за неделю. Большие авантюры в преддверии "большой сделки"".
https://ukraina.ru/20250127/1060582114.html
https://ukraina.ru/20250126/1060576283.html
https://ukraina.ru/20250126/1060572071.html
украина
россия
херсонская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1a/1053522602_116:0:1043:695_1920x0_80_0_0_e43864a5815c515d12ea724c9dfffc09.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, украина, россия, вооруженные силы украины, минобороны, кирилл буданов, вячеслав гладков, херсонская область, верховная рада
Эксклюзив, Хроники, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Кирилл Буданов, Вячеслав Гладков, Херсонская область, Верховная Рада

Зловещее предупреждение Буданова, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 января

13:00 27.01.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины заявил депутатам об угрозе самому существованию страны и назвал критический срок. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Издание "Украинская правда" сообщило, что недавно на закрытом совещании в Верховной Раде Украины начальник Главного управления разведки Минобороны страны Кирилл Буданов* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) сделал зловещее предупреждение. В тот раз руководство украинского парламента и его фракций пригласили к себе командование Сил обороны, чтобы понять реальное положение дел.
"Сначала много, запутанно, но очень интересно рассказывали представители Генштаба. Потом были разные доклады еще. Но больше всего запомнился ответ Буданова* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.). Кто-то спросил его, сколько времени у нас еще есть. И Кирилл со своей холодной улыбкой говорит: "Если до лета не будет серьёзных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины", — цитировало издание собеседника, который принимал участие в этой встрече.
По его словам, это возымело угнетающее влияние на собравшихся.
"Все так переглянулись и замолчали. Видимо, надо, чтобы всё получилось", — отметил неназванный народный депутат.
Издание подчеркнуло: "нынешнее положение экономики, отношений с соседями и партнёрами, а главное — динамики на фронте ставят вопрос о запасе мощности, какой есть у страны".
Днём ранее украинские СМИ сообщили о якобы существующем плане-графике президента США Дональда Трампа, который предусматривает заключение мирного соглашения между Украиной и Россией в стодневный срок. Однако глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что этот план является фейком и не соответствует действительности.
Освобожденный ВС РФ населенный пункт Великая Новоселка в ДНР
09:57
Великая Новосёлка обезглавила "Хортицу". Главное на Украине на утро 27 январяПосле освобождения ВС РФ Великой Новосёлки Владимир Зеленский снял командование оперативно-стратегической группировки войск "Хортица"
Обстрелы и налёты
Утром 27 января Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата: пятнадцать – над территорией Воронежской области; одиннадцать – над территорией Белгородской области; четыре – над территорией Курской области; по одному – над территориями Орловской и Тверской областей", — отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.
Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 19 ударов по этому региону России.
Все атаки были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 61 единицу различных боеприпасов.
Поступили сведения о ранении одного гражданского лица. Огнём ВСУ был повреждён один объект гражданской инфраструктуры.
В следующие сутки обстрелы усилились. К полудню ВСУ выпустили по Калининскому, Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки в общей сложности 24 снаряда калибром 155 мм, преимущественно кассетных.
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 50 снарядов из ствольной артиллерии.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 50 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Бехтеры — 6; Новая Каховка — 3; Каховка — 4; Великие Копани — 2; Ольгино — 2; Алёшки — 5; Малая Лепетиха — 5; Князе-Григоровка — 16; Великая Лепетиха — 7", — указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Козачьи Лагеря, Корсунка, Пролетарка, Днепряны.
Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.
USAID
Вчера, 18:18
Приостановка работы USAID и мирный план 100 дней. Итоги 26 января на УкраинеНа Украине приостановило работу агентство USAID. Украинские СМИ рассказали о мирном плане 100 дней
Утром 27 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России.
"Над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Последствий нет. В Белгородском районе по посёлкам Дубовое и Политотдельский, сёлам Красное, Красный Хутор, Никольское, Репное и Черемошное выпущено 8 боеприпасов и нанесены удары с помощью 9 беспилотников, 6 из которых сбиты системой ПВО. В селе Черемошное повреждён микроавтобус", — писал Гладков.
В Борисовском районе по селу Берёзовка и хутору Климовое с БПЛА сброшены 6 взрывных устройств. Повреждены 3 частных домовладения.
В Волоконовском районе сёла Грушевка, Тишанка, Фощеватово и хутор Старый подверглись 2 обстрелам, в ходе которых выпущено 8 снарядов, и атакам 7 беспилотников, которые были сбиты системой ПВО. Пострадавших и разрушений нет.
"В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Безымено и Новостроевка-Первая выпущено 14 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 5 беспилотников, один из которых сбит системой ПВО. Повреждены частный дом, автомобиль и линии газо- и электроснабжения. Вчера в медицинское учреждение обратилась женщина, которая получила минно-взрывную травму ночью 26 января в результате сброса взрывного устройства с БПЛА. После обследования и оказания медицинской помощи отпущена на амбулаторное лечение", — сообщил губернатор.
В Ивнянском районе село Новенькое атаковано одним беспилотником. Обошлось без последствий.
В Красногвардейском районе сёла Веселое и Палатово подверглись атакам 2 беспилотников. Повреждены 5 частных домов и линии газо- и электроснабжения.
Пограничные столбы на белорусско-польской границе возле деревни Уснар-Дольное. - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Вчера, 13:00
Не чрезвычайная, но напряжённая ситуация, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 26 январяПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о происходящем на белорусско-украинской границе. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Графовка, Демидовка и Поповка выпущено 19 боеприпасов в ходе 7 обстрелов и совершены атаки 8 БПЛА. Был повреждён инфраструктурный объект связи.
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Белянка и Муром выпущено 9 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 5 БПЛА, из которых 4 сбиты. В селе Муром в результате попадания снаряда в храм загорелся купол, он полностью уничтожен огнём. Как позволит оперативная обстановка, будет проведена оценка масштаба повреждений", — писал Гладков.
В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
О происходившем на Украине — в статье Павла Волкова "Украина за неделю. Большие авантюры в преддверии "большой сделки"".
 
ЭксклюзивХроникиУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныМинобороныКирилл БудановВячеслав ГладковХерсонская областьВерховная Рада
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:28За 40 лет Америка не выиграла ни одной войны, в которую "ввязалась": Вэнс подвел статистику
13:21Еврокомиссия, Венгрия и Словакия продолжат переговоры с Киевом о транзите газа в ЕС
13:12Сийярто объяснил, от чего будет зависеть голосование Венгрии по антироссийским санкциям
13:06"Надавите на Россию": экс-президент Грузии обратилась к Трампу с просьбой
13:05Добровольно-насильно: в Британии украинских мобилизованных обучают за колючей проволокой
13:03Кто опасный партнер, а кто стратегический союзник. Киселев об отношениях с США и Китаем в 2025 году
13:00Зловещее предупреждение Буданова, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 января
12:58ВС ДНР приговорил наемника из Грузии Берианидзе к пожизненному заключению
12:54Время менять имена. Зачем Трамп и Маск меняют географию
12:42Должна ли Россия ужесточать наказание за возбуждение ненависти и вражды? Ищенко о межнациональной розни
12:38СК РФ разыскивает иноагента Моргенштерна
12:31Оборона ВСУ за Курахово выстроена "по всем стандартам" — командир роты ВС России
12:30В зоне СВО ликвидирован режиссер Притула
12:30Ударили по военным аэродромам, цехам БПЛА и базе горючего: Минобороны об успехах ВС РФ
12:24ГБР Украины арестовала замкомандира части, укравшего приборы ночного видения
12:22Денис Селезнев: Байден истратил козыри Трампа в борьбе с РФ, а ВСУ сгубила советская школа наступления
12:20В деле Дугиной участвовала организованная преступная группа - СМИ
12:13Мог спасти Петра I, но не спас. Как один голландец "доктор Быдлов" Россию и русских лечил
12:04Если ситуация не изменится до лета... Глава ГУР Буданов* рассказал, что угрожает существованию Украины
12:0140 "двухсотых": Алаудинов рассказал об уничтожении бункера генералов НАТО в Донбассе
Лента новостейМолния