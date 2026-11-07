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Прилёт по военным тылам: Чернигов полностью обесточен, в Киеве разрушен Северный мост

Прилёт по военным тылам: Чернигов полностью обесточен, в Киеве разрушен Северный мост - 07.11.2026 Украина.ру

Прилёт по военным тылам: Чернигов полностью обесточен, в Киеве разрушен Северный мост

В ночь на субботу Вооружённые Силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса, энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве, Киевской, Житомирской и Черниговской областях

2026-11-07T10:12

2026-11-07T10:12

2026-11-07T10:29

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В столице Украины повреждён автодорожный Северный мост, который использовался для переброски вооружения, военной и специальной техники."В мост попали несколько ракет. Повреждено дорожное полотно, троллейбусная линия, ЛЭП", — подтвердил мэр столицы Виталий Кличко.По его признанию, ситуация с энергообеспечением города стала "чрезвычайно сложной", что повлекло перебои с водой и теплом.В Киевской области удары пришлись по энергетической базе противника: уничтожена Трипольская тепловая электростанция мощностью 1800 МВт, электроподстанция "Киевская" на 750 кВ и производственное предприятие боеприпасов и порохов в Броварах ("Государственный завод порошковой металлургии"), выпускавшее компоненты ракетного топлива. Также атаковано предприятие ООО "Меридиан", производящее оперативно‑тактические и крылатые ракеты "Фламинго".В Житомирской области поражена электроподстанция 330 кВ, питавшая местные предприятия ВПК. Мэрия Чернигова заявила о полном отключении электроэнергии в городе."Внимание! В настоящее время город Чернигов полностью обесточен. Из-за отсутствия электроснабжения движение электрического общественного транспорта в настоящее время приостановлено", — сообщает пресс-служба Черниговского городского совета.Удары по логистике продолжились и на воде. В акватории Чёрного моря юго-восточнее Одессы поражён сухогруз, доставлявший на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.О том, как российские удары по инфраструктуре меняют жизнь украинских городов – в интервью военного эксперта, президента фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженеца Днепропетровска Алексея Анпилогова на сайте Украина.ру.

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новости, чернигов, киев, украина, виталий кличко, алексей анпилогов, впк, украина.ру