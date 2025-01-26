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Трамп разблокировал поставки мощных авиабомб для Израиля
Трамп разблокировал поставки мощных авиабомб для Израиля - 26.01.2025 Украина.ру
Трамп разблокировал поставки мощных авиабомб для Израиля
Дональд Трамп поручил Пентагону снять запрет на поставку Израилю мощных боеприпасов. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на свои источники.
2025-01-26T10:28
2025-01-26T10:28
2025-01-26T10:28
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дональд трамп
биньямин нетаньяху
пентагон
военная помощь
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По информиции израильских чиновников, нынешний хозяин Овального кабинета Белого дома поручил Пентагону снять запрет, наложенный администрацией Джозефа Байдена на поставку 2000-фунтовых бомб (около 900 кг) в Израиль.По его информации, правительство Израиля было уведомлено Пентагоном о снятии запрета в пятницу. Израильские чиновники заявили, что 1800 бомб MK-84, которые хранились на складе в США, будут погружены на корабль и в ближайшие дни доставлены в Израиль."Многое из того, что было заказано и оплачено Израилем, но не было отправлено Байденом, теперь в пути!" — написал президент Трамп в Truth Social Saturday.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху использовал задержку поставок из США для мобилизации республиканцев против Байдена, констатировало издание. Администрация Байдена была обеспокоена тем, что использование израильской армией 2000-фунтовых бомб в густонаселенных районах Газы приведет к значительным жертвам среди гражданского населения.Демпартия США проиграла президентские выборы 2024 года. Дональд Трамп среди первых своих указов ввёл эмбарго на помощь другим государствам. Эта мера не распространялась на Израиль и Египет.На Украине также заверяют, что ограничительные меры новой администрации Белого дома не затрагивают военную помощь США для киевского режима. Подробности в публикации МИД Украины: военная помощь от США продолжается, она стратегически важна для Вашингтона Также на эту тему: Исключение для Украины. Главное на Украине на утро 26 января
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, израиль, сша, украина, джо байден, дональд трамп, биньямин нетаньяху, пентагон, военная помощь, военная эскалация, бомбардировка, бомба, авиабомбы, сектор газа, газа, палестино-израильский конфликт, палестина, ближний восток
Новости, Израиль, США, Украина, Джо Байден, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Пентагон, военная помощь, военная эскалация, бомбардировка, бомба, авиабомбы, сектор Газа, Газа, Палестино-израильский конфликт, Палестина, Ближний Восток
Трамп разблокировал поставки мощных авиабомб для Израиля
Дональд Трамп поручил Пентагону снять запрет на поставку Израилю мощных боеприпасов. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на свои источники.
По информиции израильских чиновников, нынешний хозяин Овального кабинета Белого дома поручил Пентагону снять запрет, наложенный администрацией Джозефа Байдена на поставку 2000-фунтовых бомб (около 900 кг) в Израиль.
"Решение президента Байдена остановить поставку одной партии 2000-фунтовых бомб в мае прошлого года спровоцировало один из крупнейших кризисов, с которыми столкнулись отношения США и Израиля во время 15-месячной войны в Газе", - отметило издание.
По его информации, правительство Израиля было уведомлено Пентагоном о снятии запрета в пятницу. Израильские чиновники заявили, что 1800 бомб MK-84, которые хранились на складе в США, будут погружены на корабль и в ближайшие дни доставлены в Израиль.
"Многое из того, что было заказано и оплачено Израилем, но не было отправлено Байденом, теперь в пути!" — написал президент Трамп в Truth Social Saturday.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
использовал задержку поставок из США для мобилизации республиканцев против Байдена, констатировало издание. Администрация Байдена была обеспокоена тем, что использование израильской армией 2000-фунтовых бомб в густонаселенных районах Газы
приведет к значительным жертвам среди гражданского населения.
"Нетаньяху и его сторонники в Израиле и США использовали решение Байдена, чтобы ложно заявить о существовании "эмбарго на поставки оружия" США в отношении Израиля. Решение Байдена также вызвало значительную критику со стороны еврейской общины в США, которая в основном придерживается демократических взглядов", - сказано в публикации.
Демпартия США проиграла президентские выборы 2024 года. Дональд Трамп среди первых своих указов ввёл эмбарго на помощь другим государствам. Эта мера не распространялась на Израиль и Египет
.
На Украине
также заверяют, что ограничительные меры новой администрации Белого дома не затрагивают военную помощь США для киевского режима. Подробности в публикации МИД Украины: военная помощь от США продолжается, она стратегически важна для Вашингтона