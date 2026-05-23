Под Харьковом внезапно появилась "иностранная следственная группа" на полигоне ВСУ
© REUTERS
На полигон украинских штурмовых подразделений в Чугуевском районе Харьковской области прибыла следственная группа с участием иностранных специалистов. Об этом 23 мая сообщили в российских силовых структурах.
По словам источника, речь идёт о неких зарубежных экспертах, которые якобы изучают ситуацию на объекте, где размещены подразделения штурмовиков ВСУ.
Ранее в силовых структурах утверждали, что на данном полигоне фиксируется рост небоевых потерь среди военнослужащих.
Также сообщалось о внутренних проблемах в отдельных украинских подразделениях, включая инциденты с нарушением дисциплины и конфликтами между военнослужащими, а также о проверках со стороны СБУ.
