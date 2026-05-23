Неизвестный Си Цзиньпин. Ест пирожки, женат на генерале, читает Лермонтова. Две легенды и семь фактов

Генеральный секретарь ЦК Компартии Китая, председатель КНР и глава Центрального Военного совета КНР, товарищ Си Цзиньпин - один из самых влиятельных политиков в мире.

2026-05-23T13:10

А в этом году он принимал у себя двух других самых влиятельных людей в мире - президента России и президента США.Кстати, это же и знаменитая тройка победителей во Второй мировой войне: Россия, США и Китай.Но за пределами Китая не так много известно о жизни и судьбе товарища Си. Мы собрали некоторые малоизвестные факты его биографии. Многое в характере и привычках "верховного лидера" объясняет история его семьи."Принц", который жил в пещереБудущий "верховный лидер", глава Компартии Китая товарищ Си Цзиньпин родился в семье китайского коммуниста, государственного деятеля, который занимал в послевоенном Китае чрезвычайно высокие посты.Си Цзиньпин родился 15 июня 1953 года, он был третьим ребёнком в семье.Его отец, Си Чжунсюнь, был представителем первого поколения руководителей коммунистического Китая. Когда родился его сын, будущий глава страны, Си Чжунсюню было 40 лет. Он находился на вершине политической карьеры.До этого он участвовал в японо-китайской войне, в гражданской войне в Китае, был соратником Мао Цзе Дуна. Был членом Компартии с 15 лет, с 1928 года.Мама будущего лидера Китая была, разумеется, тоже членом Компартии. А её отец, то есть дедушка Си Цзиньпиня, возглавлял юридическое бюро революционной армии. В 18 лет она вышла замуж за Си Чжунсюня, муж был старше на 15 лет.Брак был благополучным и счастливым. В семье появились четверо детей: два сына и две дочери.Маме "верховного лидера" сейчас 99 лет. Она известная в Китае писательница, историк и мемуаристка.Казалось бы, у Си Цзиньпиня должно было быть чрезвычайно благополучное будущее и образцовая партийная карьера. Но его судьба сложилась иначе. Отец попал под совершенно дикие репрессии.Взлеты и паденияВпервые Си Чжунсюнь попал в тюрьму в 15 лет, за революционную деятельность. Но тогда отсидел только несколько месяцев. Впоследствии в его жизни было множество невероятных взлетов и таких же невероятных падений.Мальчик из простой крестьянской семьи остался сиротой в 16 лет. Он был настолько беден, что когда ушли из жизни родители Си Чжунсюня, он не смог организовать им достойные похороны, и сделал это только через 2 года.Впоследствии была долгая партийная жизнь, гражданская война, потом Вторая мировая. Все эти годы он был рядом с Мао Цзе Дуном, как верный и надёжный соратник. Вернейший из верных. Его сравнивали с карпом - рыбой, которая в Китае символизирует преданность и верность.В 1952 году Си Чжунсюнь возглавил отдел пропаганды ЦК КПК. В 1959 стал уже заместителем премьера Госсовета КНР и генеральным секретарем Госсовета.Премьером Госсовета был знаменитый коммунистический лидер, бессменный глава Госсовета Чжоу Эньлай, а Си Чжунсюнь был его правой рукой.Но внезапно Си Чжунсюнь оказался в немилости. В 1962 году начались разбирательства по поводу одного из романов, который описывал гражданскую войну в Китае. Публикация его была разрешена отделом пропаганды.Роман был вполне революционный, но проблема в том, что главному герою якобы приписывались заслуги "великого кормчего" Мао.На 10 пленуме ЦК, в 1963 году, его обвинили в "фальсификации истории партии", и Си Чжунсюнь отправился под домашний арест. Жил в маленьком домике на территории партшколы. Выходить за пределы территории школы ему было запрещено.Потом он сам же попросил Мао отправить его на завод, и отправился в город Лоян, за 800 километров от столицы.Разумеется, всё это время он выступал с самокритичными отчётами и писал покаянные письма. От него публично отреклась жена. Но это не помогло.Мао Цзе Дун банально боролся за власть и устранял конкурентов.Потом началась "культурная революция", Си Чжунсюня схватили хунвейбины и почти год он провел, постоянно подвергаясь публичным унижениям. Это называлось "сеансы самокритики и борьбы" - надо было выступать и рассказывать, как он был неправ. Были и физические пытки.После этого Си Чжунсюнь провел 8 лет в 8-метровой комнате в школе для кадровых работников министерства путей сообщения. Фактически это была тюрьма, только более-менее комфортная.В 1975 году Мао его освободил. А дело потом закрыли без какого-то заключения.В1979 году, когда к власти уже пришел Ден Сяопин, Си Чжунсюнь был назначен губернатором провинции Гуандун.Прямо, можно сказать, из 8-метровой комнаты, отправился руководить областью.А потом, после всех репрессий, Си Чжунсюнь вернулся к руководящей партийной работе, он долгие годы был членом Политбюро ЦК КПК.Причины репрессий и "культурной революции" в Китае хорошо известны. Основная - это провал "Большого скачка", теории Мао, которую, к сожалению, попытались воплотить в жизнь. По мнению Мао Дзе Дуна, сельское и по сути феодальное общество Китая должно было перепрыгнуть из феодализма в коммунизм буквально за пару лет.Село же должно было каким-то чудесным образом стать индустриальным. Путём, например, выплавки металла в каждом сельском дворе.В результате совершенно провального "Большого скачка" погибли десятки миллионов людей, в партии, естественно, было много недовольных. Мао стал опасаться за свою власть. И начал жуткие репрессии, которые ещё больше отбросили Китай назад, теперь уже в "коммунистическое средневековье".Пещера и русские классикиВсё происходящее имело непосредственное отношение к судьбе сына Си Чжунсюня.Си Цзиньпин уже в 16 лет отправился из Пекина в село, в одну из беднейших провинций, для "трудового перевоспитания".Сегодня в ту пещеру, где он жил в это время, приводят экскурсии, это популярный туристический маршрут.Да, будущий глава Компартии почти 7 лет прожил в пещере (справедливости ради, надо сказать, что пещера была такой же, как у всех остальных жителей, эти пещеры-землянки называются "яодун", и служат домами крестьянам). Но в любом случае, кровать у него была из кирпичей, работал он в свинарнике, туалетом служило ведро.Он вспоминал, что в эти годы было "очень много физической работы и много одиночества".Там, в пещере, Си Цзиньпин начал читать русских классиков. Особенно большое впечатление на него произвел роман Чернышевского "Что делать?"Вместе с другом они начали подражать герою романа, Рахметову. Спали, правда, не на гвоздях, а просто без матрасов, гуляли в дождь и снег.Семь раз он подавал заявление в комсомол. На седьмой год его наконец, приняли.Чтобы вступить в Компартию, заявление пришлось подавать 10 раз.Поэтому когда пишут о том, что Си Цзиньпин - представитель "партии принцев", куда входят дети привилегированных семей "первых коммунистов" Китая, то это мало соответствует действительности.Вернее, действительности это соответствует. Но "принцы" почти все прошли жёсткую школу жизни, с "большими скачками" и "культурными революциями"."Тайцзыдан", "партия принцев" - это совсем не синоним "привилегированного воспитания".Однако как определенное сообщество партийных лидеров, "партия принцев", конечно, существует.Учёба в СШАЕще одна "легенда", кроме принадлежности "партии принцев", заключается в том, что товарищ Си "учился в США"Формально это действительно так и есть.В 1985 году Си Цзиньпин поехал в США учиться. Но не надо представлять, что "партийный принц" отправился в Гарвард, Стэнфорд или Йель.Он был в штате Айова, изучал местное сельское хозяйство. Жил в семье простых фермеров, да и сам ничем не отличался от них.Когда в 2012 году он посетил США как глава Китая, то приехал в гости домой к семье Дворжак, у которых жил в те годы. Элеонора Дворжак была очень растрогана и сказала: "Никто в здравом уме не мог бы предположить, что парень, который у меня жил, станет президентом Китая."И ещё несколько интересных фактов о жизни Си Цзиньпиня.Жена - генерал!Да, товарищ Си женат на генерал-майоре.Пен Лиюань - чрезвычайно популярная певица, она исполняла народные и патриотические песни, пела с ансамблем Красной армии.Когда они поженились, Си Цзиньпин уехал на работу в отдаленную провинцию. Жена отправлялась к нему каждые выходные, причём не на служебном автомобиле, а на автобусах и попутных машинах.А когда родилась их дочь, Си Цзиньпин три дня не мог добраться до жены, так как боролся с последствиями тайфуна в своей провинции.Это второй брак товарища Си. Первый раз он женился на дочери китайского посла в Англии, но брак быстро прекратился, и супруга уехала жить в Лондон.Доктор наукПо образованию Си Цзиньпин - химик-технолог. Впоследствии он получил еще юридическое образование. И даже защитил по юриспруденции докторскую диссертацию.Он первый человек с докторской степенью во главе Китая."Верховный лидер"Почему в Китае товарища Си называют "верховный лидер"?Дело в том, что он совмещает несколько постов - партийный, государственный и военный, и фактически является "верховным лидером ".Но партия дала ему другое официальное звание - "основной лидер".Читает ЛермонтоваСамым большим своим увлечением Си Цзиньпин называет чтение.Раньше он занимался боксом, играл в футбол и в настольный теннис. Но сегодня время остаётся только на чтение.Он прочитал много книг из русской классики. Кроме "Что делать?" Чернышевского называет своим любимым произведением "Героя нашего времени" Лермонтова, а также книги Шолохова и Льва Толстого.У него нет своего самолётаДа, в Китае нет самолета для "первого лица".Когда Си Цзиньпин летит за рубеж, для него специально переделывают обычный пассажирский лайнер.Внутри самолёта появляются спальня, ванна и офисное помещение. После того как визит заканчивается, самолёт возвращается к обычной перевозке пассажиров.Самый влиятельныйПо версии журнала "Форбс", еще в 2018 году товарища Си признали "самым влиятельным человеком на планете". На втором месте был президент России Владимир Путин, на третьем - Дональд Трамп. На четвёртом тогда была Ангела Меркель.Кто же был против?Когда в 2012 году товарищ Си был избран президентом Китая, он получил на ежегодном заседании парламента Китая 2952 голоса "за", 3 голоса "воздержавшихся". И один голос "против".Поскольку списки голосования никогда не публиковались, неизвестно, кто же проголосовал "против". Но предполагают, что это был сам товарищ Си, который посчитал невозможным голосовать за самого себя.Ест фаст-фудНевероятным событием был визит товарища Си в закусочную быстрого питания в одном из районов Пекина.Он сам заехал туда, к изумлению простого народа. Отстоял очередь, как обычный пекинский работяга и заказал обед. Это были шесть пирожков из рисовой муки со свининой ("баоцзы"), суп и салат.Вот так китайцы и весь мир узнали, что ест на обед "верховный лидер". Этот набор сразу же назвали "фудзежень" - "обед лидера", он стал безумно популярным по всей стране.Конечно, в обычной жизни товарищ Си не питается фастфудом, но он крайне скромен в быту, и всегда призывает к этому в своих выступлениях.О том, что было незаметно, но важно в переговорах Си и Трампа - в статье "Улыбки за столом переговоров. Как китайский блогер увидел в визите Трампа предупреждение для Пекина"

Елена Мурзина

