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МИД Украины: военная помощь от США продолжается, она стратегически важна для Вашингтона

МИД Украины: военная помощь от США продолжается, она стратегически важна для Вашингтона - 23.01.2025 Украина.ру

МИД Украины: военная помощь от США продолжается, она стратегически важна для Вашингтона

Соединённые Штаты Америки продолжают поддерживать нынешнее руководство Украины в военном отношении, понимая важность этой помощи для самих себя. Об этом 23 января на брифинге в Киеве заявил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий

2025-01-23T18:50

2025-01-23T18:50

2025-01-23T18:50

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По словам спикера украинского МИД, новый хозяин Овального кабинета Белого дома не прекратил военные поставки из США на Украину. Отвечая на вопрос об изменении политики Дональда Трампа в вопросе военной помощи киевскому режиму, дипломат продемонстрировал оптимистичные ожидания.Тихий подчеркнул важность военных поставок из США на Украину в контексте перспектив российской СВО."В общем, вы понимаете, поддержка военная со стороны США Украине - это стратегическая вещь, стратегически важная для самих США. Мы это доносим до американской стороны, что эта поддержка является ключевой для достижения справедливого мира", - заявил Тихий.В декабре 2024 года Джозеф Байден подписал указы о выделении нынешнему руководству Украины нескольких пакетов военной помощи. Один из последних пакетов оценивался в почти $2,5 млрд. После инаугурации 20 января 47-й президент США ввёл мораторий на оказание внешней помощи от США и инициировал аудит помощи, выделенной своим предшественником.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре В Кремле ответили Трампу, французы и британцы готовят войска. Итоги 23 января на Украине

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новости, украина, сша, вашингтон, дональд трамп, мид украины, джо байден, военная помощь, сво, оружие