МИД Украины: военная помощь от США продолжается, она стратегически важна для Вашингтона - 23.01.2025 Украина.ру
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МИД Украины: военная помощь от США продолжается, она стратегически важна для Вашингтона
МИД Украины: военная помощь от США продолжается, она стратегически важна для Вашингтона - 23.01.2025 Украина.ру
МИД Украины: военная помощь от США продолжается, она стратегически важна для Вашингтона
Соединённые Штаты Америки продолжают поддерживать нынешнее руководство Украины в военном отношении, понимая важность этой помощи для самих себя. Об этом 23 января на брифинге в Киеве заявил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий
2025-01-23T18:50
2025-01-23T18:50
новости
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сша
вашингтон
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джо байден
военная помощь
сво
оружие
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По словам спикера украинского МИД, новый хозяин Овального кабинета Белого дома не прекратил военные поставки из США на Украину. Отвечая на вопрос об изменении политики Дональда Трампа в вопросе военной помощи киевскому режиму, дипломат продемонстрировал оптимистичные ожидания.Тихий подчеркнул важность военных поставок из США на Украину в контексте перспектив российской СВО."В общем, вы понимаете, поддержка военная со стороны США Украине - это стратегическая вещь, стратегически важная для самих США. Мы это доносим до американской стороны, что эта поддержка является ключевой для достижения справедливого мира", - заявил Тихий.В декабре 2024 года Джозеф Байден подписал указы о выделении нынешнему руководству Украины нескольких пакетов военной помощи. Один из последних пакетов оценивался в почти $2,5 млрд. После инаугурации 20 января 47-й президент США ввёл мораторий на оказание внешней помощи от США и инициировал аудит помощи, выделенной своим предшественником.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре В Кремле ответили Трампу, французы и британцы готовят войска. Итоги 23 января на Украине
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, сша, вашингтон, дональд трамп, мид украины, джо байден, военная помощь, сво, оружие
Новости, Украина, США, Вашингтон, Дональд Трамп, МИД Украины, Джо Байден, военная помощь, СВО, оружие

МИД Украины: военная помощь от США продолжается, она стратегически важна для Вашингтона

18:50 23.01.2025
 
© X / U.S. Embassy Kyiv
- РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© X / U.S. Embassy Kyiv
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Соединённые Штаты Америки продолжают поддерживать нынешнее руководство Украины в военном отношении, понимая важность этой помощи для самих себя. Об этом 23 января на брифинге в Киеве заявил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий
По словам спикера украинского МИД, новый хозяин Овального кабинета Белого дома не прекратил военные поставки из США на Украину. Отвечая на вопрос об изменении политики Дональда Трампа в вопросе военной помощи киевскому режиму, дипломат продемонстрировал оптимистичные ожидания.
"То, что касается военной помощи США Украине: эта помощь по состоянию на сейчас продолжается. Относительно конкретных сумм, которые оставались в президентской программе - давайте смотреть за развитием событий, как опять же будет происходить контакт между украинской и американской сторонами. Но я убеждён, что можно решить все вопросы, которые существуют", - заявил Тихий.
Тихий подчеркнул важность военных поставок из США на Украину в контексте перспектив российской СВО.
"В общем, вы понимаете, поддержка военная со стороны США Украине - это стратегическая вещь, стратегически важная для самих США. Мы это доносим до американской стороны, что эта поддержка является ключевой для достижения справедливого мира", - заявил Тихий.
В декабре 2024 года Джозеф Байден подписал указы о выделении нынешнему руководству Украины нескольких пакетов военной помощи. Один из последних пакетов оценивался в почти $2,5 млрд. После инаугурации 20 января 47-й президент США ввёл мораторий на оказание внешней помощи от США и инициировал аудит помощи, выделенной своим предшественником.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре В Кремле ответили Трампу, французы и британцы готовят войска. Итоги 23 января на Украине
 
НовостиУкраинаСШАВашингтонДональд ТрампМИД УкраиныДжо Байденвоенная помощьСВОоружие
 
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Заголовок открываемого материала
18:50МИД Украины: военная помощь от США продолжается, она стратегически важна для Вашингтона
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