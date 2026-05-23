Польша пострадала от неожиданного запрета Украины
Флаги на территории посольства Польши в Москве.
Польские металлургические заводы столкнулись с проблемами после того, как Украина ввела нулевые квоты на экспорт лома цветных металлов. Об этом 23 мая сообщает радиостанция RMF FM
Как сообщает польская радиостанция RMF FM, украинское правительство установило нулевые квоты на экспорт лома цветных металлов, меди и древесины. Соответствующая информация появилась 31 декабря 2025 года на украинском правительственном портале.
Фактически, поясняет радиостанция, речь идёт о запрете на вывоз указанных видов сырья. Это решение уже отразилось на работе польских металлургических предприятий, которые зависели от поставок металлолома с Украины.
