Польша пострадала от неожиданного запрета Украины
Польские металлургические заводы столкнулись с проблемами после того, как Украина ввела нулевые квоты на экспорт лома цветных металлов. Об этом 23 мая сообщает радиостанция RMF FM
2026-05-23T17:57
Польша пострадала от неожиданного запрета Украины

17:57 23.05.2026
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкФлаги на территории посольства Польши в Москве.
Как сообщает польская радиостанция RMF FM, украинское правительство установило нулевые квоты на экспорт лома цветных металлов, меди и древесины. Соответствующая информация появилась 31 декабря 2025 года на украинском правительственном портале.
Фактически, поясняет радиостанция, речь идёт о запрете на вывоз указанных видов сырья. Это решение уже отразилось на работе польских металлургических предприятий, которые зависели от поставок металлолома с Украины.
22 мая в Радоме четверо поляков избили украинца по мотивам национальной ненависти — ещё один эпизод растущей агрессии в стране против украинских беженцев. Подробнее в материале "Спой гимн — или будешь избит": в Польше продолжаются нападения на украинцев
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предотвращение крупного теракта, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 23 мая
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
