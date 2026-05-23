https://ukraina.ru/20260523/lavrov-predlozhil-pereimenovat-svo-v-svop-1079339483.html

Лавров предложил переименовать СВО в СВОП

Лавров предложил переименовать СВО в СВОП - 23.05.2026 Украина.ру

Лавров предложил переименовать СВО в СВОП

Глава МИД России Сергей Лавров на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике 23 мая выступил с предложением о переименовании СВО в СВОП

2026-05-23T14:43

2026-05-23T14:43

2026-05-23T14:43

новости

россия

украина

европа

сергей лавров

единая россия

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/04/1075226407_0:68:800:518_1920x0_80_0_0_38db9eabd08f6a15bce84e223c3b8ca2.jpg

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике предложил переименовать специальную военную операцию (СВО) в "специальную военную операцию политологов" - СВОП. Дипломат подчеркнул, что относит политологов к кругу людей, обладающих большим опытом и работающих на достижение целей СВО.В ходе той же встречи Лавров отметил, что за ходом российской спецоперации на Украине пристально наблюдают как союзники, так и противники России. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что ключевой задачей для укрепления позиций России в мире является выполнение всех поставленных целей СВО.Накануне на заседании комиссии генсовета партии "Единая Россия" Сергей Лавров заявил, что западная пропаганда стремится исказить информацию о ходе СВО и внутриполитической ситуации в России. Ранее он также обвинил Европу в подготовке нападения на Россию.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предотвращение крупного теракта, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 23 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

украина

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, европа, сергей лавров, единая россия, украина.ру