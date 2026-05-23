Лавров предложил переименовать СВО в СВОП
Глава МИД России Сергей Лавров на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике 23 мая выступил с предложением о переименовании СВО в СВОП
2026-05-23T14:43
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике предложил переименовать специальную военную операцию (СВО) в "специальную военную операцию политологов" - СВОП. Дипломат подчеркнул, что относит политологов к кругу людей, обладающих большим опытом и работающих на достижение целей СВО.
В ходе той же встречи Лавров отметил, что за ходом российской спецоперации на Украине пристально наблюдают как союзники, так и противники России. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что ключевой задачей для укрепления позиций России в мире является выполнение всех поставленных целей СВО.
Накануне на заседании комиссии генсовета партии "Единая Россия" Сергей Лавров заявил, что западная пропаганда стремится исказить информацию о ходе СВО и внутриполитической ситуации в России. Ранее он также обвинил Европу в подготовке нападения на Россию.
