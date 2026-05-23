В Латвии в озере Дридзис упал и взорвался беспилотник неизвестного происхождения
В Латвии в озере Дридзис упал и взорвался беспилотник неизвестного происхождения
На юго-востоке Латвии в озеро Дридзис упал беспилотный летательный аппарат неустановленного происхождения. Об этом 23 мая сообщила государственная полиция республики
2026-05-23T13:20
В Латвии в озере Дридзис упал и взорвался беспилотник неизвестного происхождения

13:20 23.05.2026
 
На юго-востоке Латвии в озеро Дридзис упал беспилотный летательный аппарат неустановленного происхождения. Об этом 23 мая сообщила государственная полиция республики
Государственная полиция Латвии сообщила, что в озеро Дридзис упал беспилотник, который сдетонировал при контакте с водой.
"Сегодня в государственную полицию поступила информация от жителей о падении беспилотного летательного аппарата в озеро Дридзис, где он сдетонировал при контакте с водой", — говорится в заявлении правоохранительных органов. В результате инцидента никто не пострадал.
В настоящее время латвийские спецслужбы проводят осмотр места происшествия, собирают и изучают обломки устройства для установления его принадлежности и целей полёта. Экс-премьер Латвии Эвика Силиня написала в соцсетях, что находится на связи с ответственными службами, работающими в районе падения и взрыва БПЛА.
19 мая российская Служба внешней разведки (СВР) заявила, что власти Латвии собираются разрешить использовать свою территорию для запуска украинских дронов. Эти беспилотники могут наносить удары по объектам в глубоком тылу России. Подробнее в материале Обострение между Москвой и Ригой: украинский вопрос и риск прямого столкновения
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предотвращение крупного теракта, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 23 мая
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
