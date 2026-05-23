В Латвии в озере Дридзис упал и взорвался беспилотник неизвестного происхождения

На юго-востоке Латвии в озеро Дридзис упал беспилотный летательный аппарат неустановленного происхождения. Об этом 23 мая сообщила государственная полиция республики

2026-05-23T13:20

Государственная полиция Латвии сообщила, что в озеро Дридзис упал беспилотник, который сдетонировал при контакте с водой. "Сегодня в государственную полицию поступила информация от жителей о падении беспилотного летательного аппарата в озеро Дридзис, где он сдетонировал при контакте с водой", — говорится в заявлении правоохранительных органов. В результате инцидента никто не пострадал.В настоящее время латвийские спецслужбы проводят осмотр места происшествия, собирают и изучают обломки устройства для установления его принадлежности и целей полёта. Экс-премьер Латвии Эвика Силиня написала в соцсетях, что находится на связи с ответственными службами, работающими в районе падения и взрыва БПЛА.19 мая российская Служба внешней разведки (СВР) заявила, что власти Латвии собираются разрешить использовать свою территорию для запуска украинских дронов. Эти беспилотники могут наносить удары по объектам в глубоком тылу России. Подробнее в материале Обострение между Москвой и Ригой: украинский вопрос и риск прямого столкновенияБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предотвращение крупного теракта, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 23 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

