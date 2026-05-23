https://ukraina.ru/20260523/v-latvii-v-ozere-dridzis-upal-i-vzorvalsya-bespilotnik-neizvestnogo-proiskhozhdeniya-1079337595.html
В Латвии в озере Дридзис упал и взорвался беспилотник неизвестного происхождения
В Латвии в озере Дридзис упал и взорвался беспилотник неизвестного происхождения - 23.05.2026 Украина.ру
В Латвии в озере Дридзис упал и взорвался беспилотник неизвестного происхождения
На юго-востоке Латвии в озеро Дридзис упал беспилотный летательный аппарат неустановленного происхождения. Об этом 23 мая сообщила государственная полиция республики
2026-05-23T13:20
2026-05-23T13:20
2026-05-23T13:20
новости
латвия
россия
служба внешней разведки
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/12/1079081681_0:165:900:671_1920x0_80_0_0_b67f77bcac0013adf1b127868c148cdc.jpg
Государственная полиция Латвии сообщила, что в озеро Дридзис упал беспилотник, который сдетонировал при контакте с водой. "Сегодня в государственную полицию поступила информация от жителей о падении беспилотного летательного аппарата в озеро Дридзис, где он сдетонировал при контакте с водой", — говорится в заявлении правоохранительных органов. В результате инцидента никто не пострадал.В настоящее время латвийские спецслужбы проводят осмотр места происшествия, собирают и изучают обломки устройства для установления его принадлежности и целей полёта. Экс-премьер Латвии Эвика Силиня написала в соцсетях, что находится на связи с ответственными службами, работающими в районе падения и взрыва БПЛА.19 мая российская Служба внешней разведки (СВР) заявила, что власти Латвии собираются разрешить использовать свою территорию для запуска украинских дронов. Эти беспилотники могут наносить удары по объектам в глубоком тылу России. Подробнее в материале Обострение между Москвой и Ригой: украинский вопрос и риск прямого столкновенияБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предотвращение крупного теракта, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 23 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
латвия
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/12/1079081681_0:80:900:755_1920x0_80_0_0_065c663a9d22e1c5b91f189116222248.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, латвия, россия, служба внешней разведки , украина.ру
Новости, Латвия, Россия, Служба внешней разведки , Украина.ру
В Латвии в озере Дридзис упал и взорвался беспилотник неизвестного происхождения
На юго-востоке Латвии в озеро Дридзис упал беспилотный летательный аппарат неустановленного происхождения. Об этом 23 мая сообщила государственная полиция республики
Государственная полиция Латвии сообщила, что в озеро Дридзис упал беспилотник, который сдетонировал при контакте с водой.
"Сегодня в государственную полицию поступила информация от жителей о падении беспилотного летательного аппарата в озеро Дридзис, где он сдетонировал при контакте с водой", — говорится в заявлении правоохранительных органов. В результате инцидента никто не пострадал.
В настоящее время латвийские спецслужбы проводят осмотр места происшествия, собирают и изучают обломки устройства для установления его принадлежности и целей полёта. Экс-премьер Латвии Эвика Силиня написала в соцсетях, что находится на связи с ответственными службами, работающими в районе падения и взрыва БПЛА.
19 мая российская Служба внешней разведки (СВР) заявила, что власти Латвии собираются разрешить использовать свою территорию для запуска украинских дронов. Эти беспилотники могут наносить удары по объектам в глубоком тылу России. Подробнее в материале Обострение между Москвой и Ригой: украинский вопрос и риск прямого столкновения
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру