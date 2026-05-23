Герой одесского подполья Николай Гефт и фильм "Повесть о чекисте"

115 лет назад в Одессе родился человек, который руководил в городе уникальной подпольной группой – она успешно пережила оккупацию и нанесла врагу огромный урон. Самое любопытное, что человек этот по национальности был… немец. Хотя правильно бы было сказать, что он был одесситом – это перевешивало и национальные и конфессиональные различия

2026-05-23T16:00

история

история ссср

история новороссии

великая отечественная война

подпольщики

одесса

казахстан

херсон

одесская киностудия

Николай Гефт родился 18 мая 1911 года. Его мать была коренной одесситкой едва ли не со времён основания города. Отец, Артур Готлибович, по национальности немец, работал наборщиком в типографии. В 1905 году он принимал участие в революционных событиях. С началом Гражданской войны старший Гефт ушёл в Красную Армию, был комиссаром одной из частей Бессарабской дивизии, затем находился на партийно-хозяйственной работе. В конце 30-х он работал на Одесской железной дороге, но попал под машину репрессий. Однако ему повезло, в заключении он не погиб и перед самой войной оказался на свободе.Детство младшего Гефта пришлось на бурю революционных событий и Гражданской войны. Но он благополучно её пережил, окончил машиностроительный техникум, а затем и Одесский институт инженеров водного транспорта. Трудился по специальности в Архангельске и в Туапсе. Быстро сделал карьеру, пройдя путь от судового механика до главного инженера порта.С началом войны его сначала направили в распоряжение управления Черноморского флота, где он занялся установкой вооружений на кораблях и мобилизованных гражданских судах. Однако затем, как немца, его вместе с семьёй выслали в Казахстан. Николай Артурович такое к себе недоверие воспринимал очень болезненно, но вынужден был подчиниться.В январе 42-го Гефта мобилизовали второй раз и отправили трудиться в Челябинск на строительстве металлургического комбината. Он переживал, что остаётся в стороне от вооружённой борьбы с нацизмом, о чём не раз говорил в своём окружении. Вскоре он попал в поле зрения чекистов – органам госбезопасности требовались надёжные люди с хорошим знанием немецкого языка.В июне 1942 года, когда немцы стремительно продвигались к Дону, с Гефтом встретились сотрудники 1-го (разведывательного) управления НКВД. Уже через несколько дней он стал курсантом разведшколы в городе Энгельсе. В первую очередь шла тщательная отработка легенды его появления во вражеском тылу. Больших расхождений с реальной биографией было мало: Гефта мобилизовали, он попал на фронт и перешёл на сторону немцев. Уточнялись до подробностей детали поведения. Также много времени уходило на изучение специальных дисциплин – радиосвязи, минного, парашютного дела.После окончания учёбы в 1943 году Гефта десантировали с самолёта недалеко от Одессы. Обустройство в городе упростило то, что родители его остались в оккупации. Отец помог устроиться на работу старшим инженером в "Стройнадзор". Эта организация помимо всего прочего занималась ремонтом и строительством немецких боевых кораблей на бывшем Судостроительном заводе им. Андре Марти. Теперь он назывался завод № 1 Одесского порта.Гефт получил право прохода во все цеха и на территорию порта. Тут швартовались немецкие и румынские военные и транспортные корабли и суда. От Гефта стала поступать ценная информация о тоннаже и действиях вражеского флота.Непосредственным начальником Николая Артуровича был майор вермахта Карл Загнер. Он являлся на заводе советником по судостроению, и фактически руководил им и верфью. К Гефту немец сначала относился с подозрением. Однако после того, как тот всего за три дня смог вернуть в строй повреждённый советской авиацией сторожевик, который до этого безрезультатно ремонтировали две недели, его авторитет значительно вырос.Пользуясь этим, Гефт подобрал среди рабочих завода или же устроил туда на работу своих доверенных помощников. Вскоре среди них оказался и присланный из "центра" Валерьян Эрихович Бурзи. Он тоже был этническим немцем, только из Херсона, в котором родился в 1917 году. В 1941 году он закончил Ленинградский электротехнический институт, успел устроиться на Николаевский судостроительный завод. Оттуда его в августе эвакуировали в Грозный, а затем также, как и Гефта, депортировали в Казахстан. Сначала его забросили в Херсон, где он выполнил поставленное перед ним задание. Так как фронт приблизился вплотную к городу, в декабре 1943 года Бурзи направился в Одессу, где и пополнил местную подпольную группу.Разведчики договорились действовать следующим образом: Гефт будет вести подпольную деятельность на заводе, а Бурзи – в городе. "Центру" требовалась информация политико-экономического характера, данные по агентуре гестапо и румынской "Сигуранцы".В Одессе в домашней лаборатории у профессора-химика Одесского индустриального института Эдуарда Ксаверьевича Лопатто удалось организовать производство мин. Они маскировались под куски угля, и подбрасывались в угольные бункеры судов и кораблей, на которых на заводе под контролем Гефта велись ремонтные работы. Взрывы происходили спустя много дней в море, поэтому рабочие-ремонтники оставались вне подозрений. В результате удалось без потерь надолго вывести из строя сразу несколько вражеских кораблей.С приближением Красной Армии подпольщики начали саботировать эвакуацию завода и вывоз его специалистов в Рейх, а здания цехов – от подрыва. Гефт задался целью раздобыть схему минирования.Ночью из порта должно было выйти последнее эвакуируемое врагом судно – плавучий док – и корабли конвоя. На доке враги хотели вывезти заводское руководство. Командовать операцией по эвакуации назначили майора Загнера, а Гефта – его заместителем. Николаю Артуровичу удалось достать слепок от сейфа Загнера. В ночь перед эвакуацией он остался ночевать на заводе в его кабинете и скопировал схему минирования.На следующий день на рейде в порту прогремел взрыв – взлетел на воздух один из катеров – охотников на подводные лодки. В его угольную яму подпольщики из группы Гефта заложили мину. На помощь бросились другие корабли конвоя. Воспользовавшись возникшей суматохой, Николай Артурович перерезал провода, которые вели к взрывчатке.Перед самой сдачей Одессы квалифицированных одесских рабочих немцы согнали на судоремонтный завод, где держали на положении заключённых концлагеря. Гефту удалось вызволить несколько сотен из них, объявив их заразившимися инфекционными болезнями.После освобождения Одессы Гефту присвоили звание майора госбезопасности. Во главе разведгруппы "Авангард" численностью 10 человек его десантировали на территории Польши с целью диверсий на железной дороге Краков – Кельце и ведения разведки. Группа была набрана из одесских подпольщиков. Однако на этот раз им не повезло.25 августа 1944 года во время перехода в районе Бреслау группа нарвалась на немецкий гарнизон. Большей части диверсантов удалось оторваться от преследователей, а вот Гефт и ещё трое его бойцов, оставшись прикрывать отход остальных, оказались в окружении. Все четверо полегли в неравном бою. Командование "Авангардом" принял Валерьян Бурзи, а когда погиб и он, командиром стал Василий Леонидович Тихонин – бывший рабочий Одесского судоремонтного завода и член группы Гефта.В 1969 году на Одесской киностудии о работе одесских подпольщиков сняли фильм "Повесть о чекисте". Роль Гефта, который в фильме носит фамилию Крафт, сыграл литовский актёр Лаймонас Норейка. Одного из главных его антагонистов, предателя и шантажиста Белова, изобразил Михаил Казаков. В эпизодической роли друга главного героя, Владимира Мюллера, отметился молодой Лембит Ульфсак. Его главные роли Тиля Уленшпигеля, Паганеля или мистера Эй из "Мэрри Поппинс, до свиданья", были ещё впереди.Режиссёрами киноленты стали начинающие режиссёры Борис Дуров и Степан Пучинян. У первого в "копилке" уже был культовый фильм 60-х "Вертикаль", который он снимал вместе со своим однокурсником Станиславом Говорухиным. "Повесть о чекисте" стала его второй работой в кино. Через 10 лет Дурову предстояло снять самый кассовый в отечественной истории фильм "Пираты ХХ века" (87,6 млн зрителей).Второй режиссёр "Повести…", Степан Пучинян, хоть и был Дурова на 10 лет старше, оказался в режиссёрском кресле впервые. До 1964 года он трудился директором картин на Киностудии им. Горького, а режиссёром стал только в 1969 году в 42 года.Сценарий к фильму по документальной книге писателя Виктора Михайлова "Повесть о чекисте", изданной в 1965 году, написал Рустам Ибрагимбеков. Его самой известной работой в кино является соавторство в написания сценария к "Белому солнцу пустыни" (1970) – обе работы велись почти одновременно. Хотя впоследствии он плотно сотрудничал с Никитой Михалковым начиная с его дипломной короткометражки "Спокойный день в конце войны" (1970) и заканчивая "Утомлёнными солнцем" (1994) или "Сибирским цирюльником" (1997).Сценарист погрешил против истины и сюжета документальной повести. В фильме "Повесть о чекисте", получив приказ из "Центра" отправляться в Берлин, главный герой заставляет подпольщиков погрузить на плавучий док всё заводское оборудование, и эвакуируется в Германию. Его товарищи по подполью не знают о приказе и считают, что их предали. "Повесть о чекисте" собрала в прокате невероятные для Одесской киностудии 30,5 млн зрителей – фильм стал одним из лидеров проката.В 1972 году на Одесской киностудии Степан Пучинян уже сам, без Дурова, снял продолжение под названием "Схватка", которое к реальной судьбе Никола Гефта не имеет никакого отношение – это уже чистый вымысел. Единственное, что в данном кино соответствует действительности, главный герой в финале погибает, только не прикрывая отход своих товарищей, а добыв ценой своей жизни секреты Третьего Рейха. Тем не менее, фильм собрал ещё больше зрителей, 32 млн.До 2014 года память о Николае Артуровиче Гефте в Одессе бережно хранили. Его именем называлась улица в Суворовском районе, тянувшаяся от Нефтегавани до улицы Черноморского казачества. Были мемориальные доски на доме, где он жил, и школе, в которой учился. Однако 9 октября 2017 года их осквернили отморозки из нацистской организации "С-14". Они заявили, что улица Гефта переименована согласно закону о декоммунизации, а значит и доскам в Одессе не место.

Алексей Стаценко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg

история, история ссср, история новороссии, великая отечественная война, подпольщики, одесса, казахстан, херсон, одесская киностудия, красная армия, черноморский флот, кино, кинематограф, фильм, актер, режиссер, 1960-е, нквд