https://ukraina.ru/20260523/zelenskiy-anonsiroval-usilenie-severnykh-napravleniy-i-uvelichenie-lichnogo-sostava-vsu-1079340037.html
Зеленский анонсировал усиление северных направлений и увеличение личного состава ВСУ
Зеленский анонсировал усиление северных направлений и увеличение личного состава ВСУ - 23.05.2026 Украина.ру
Зеленский анонсировал усиление северных направлений и увеличение личного состава ВСУ
Владимир Зеленский объявил об изменениях в рядах Вооружённых сил на северных направлениях. Об этом 23 мая сообщается в его официальном телеграм-канале
2026-05-23T15:06
2026-05-23T15:06
2026-05-23T15:06
новости
белоруссия
украина
владимир зеленский
александр лукашенко
волынская область
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/08/1078730235_435:0:2405:1108_1920x0_80_0_0_e1d34fef0c77bb400ea4bd7b658cd53e.jpg
Владимир Зеленский на встрече с руководителями общин Ровненской, Житомирской и Волынской областей заявил об усилении северных направлений, включая наращивание вооружений и личного состава.По словам Зеленского, обсуждалось усиление защиты северного направления на фоне существующих угроз, где он пообещал нарастить вооружение и личный состав войск для повышения боевой готовности подразделений."Мы будем помогать с финансированием укреплений, мы будем увеличивать количество нашего личного состава на этих направлениях. Мы хотим, чтобы об этом знали русские и белорусы, что их риски в наступательных действиях на этом направлении — это потеря всего того количества людей, которые придут", — добавил Владимир Зеленский.21 мая президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Владимиру Зеленскому встретиться на Украине или в Белоруссии для обсуждения двусторонних отношений. В ответ украинский президент заявил, что Киев может нанести по Минску превентивный удар. Подробнее в материале Лукашенко готов к встрече с Зеленским где угодноБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предотвращение крупного теракта, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 23 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
белоруссия
украина
волынская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/08/1078730235_104:0:2833:2047_1920x0_80_0_0_d67cafdf048514e5c522f09a637acffc.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белоруссия, украина, владимир зеленский, александр лукашенко, волынская область, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Белоруссия, Украина, Владимир Зеленский, Александр Лукашенко, Волынская область, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Зеленский анонсировал усиление северных направлений и увеличение личного состава ВСУ
Владимир Зеленский объявил об изменениях в рядах Вооружённых сил на северных направлениях. Об этом 23 мая сообщается в его официальном телеграм-канале
Владимир Зеленский на встрече с руководителями общин Ровненской, Житомирской и Волынской областей заявил об усилении северных направлений, включая наращивание вооружений и личного состава.
По словам Зеленского, обсуждалось усиление защиты северного направления на фоне существующих угроз, где он пообещал нарастить вооружение и личный состав войск для повышения боевой готовности подразделений.
"Мы будем помогать с финансированием укреплений, мы будем увеличивать количество нашего личного состава на этих направлениях. Мы хотим, чтобы об этом знали русские и белорусы, что их риски в наступательных действиях на этом направлении — это потеря всего того количества людей, которые придут", — добавил Владимир Зеленский.
21 мая президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Владимиру Зеленскому встретиться на Украине или в Белоруссии для обсуждения двусторонних отношений. В ответ украинский президент заявил, что Киев может нанести по Минску превентивный удар. Подробнее в материале Лукашенко готов к встрече с Зеленским где угодно
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру