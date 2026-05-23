Зеленский анонсировал усиление северных направлений и увеличение личного состава ВСУ - 23.05.2026 Украина.ру
Зеленский анонсировал усиление северных направлений и увеличение личного состава ВСУ
Владимир Зеленский объявил об изменениях в рядах Вооружённых сил на северных направлениях. Об этом 23 мая сообщается в его официальном телеграм-канале
2026-05-23T15:06
- РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Владимир Зеленский объявил об изменениях в рядах Вооружённых сил на северных направлениях. Об этом 23 мая сообщается в его официальном телеграм-канале
Владимир Зеленский на встрече с руководителями общин Ровненской, Житомирской и Волынской областей заявил об усилении северных направлений, включая наращивание вооружений и личного состава.
По словам Зеленского, обсуждалось усиление защиты северного направления на фоне существующих угроз, где он пообещал нарастить вооружение и личный состав войск для повышения боевой готовности подразделений.
"Мы будем помогать с финансированием укреплений, мы будем увеличивать количество нашего личного состава на этих направлениях. Мы хотим, чтобы об этом знали русские и белорусы, что их риски в наступательных действиях на этом направлении — это потеря всего того количества людей, которые придут", — добавил Владимир Зеленский.
21 мая президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Владимиру Зеленскому встретиться на Украине или в Белоруссии для обсуждения двусторонних отношений. В ответ украинский президент заявил, что Киев может нанести по Минску превентивный удар. Подробнее в материале Лукашенко готов к встрече с Зеленским где угодно
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
