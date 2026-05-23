https://ukraina.ru/20260523/zelenskiy-anonsiroval-usilenie-severnykh-napravleniy-i-uvelichenie-lichnogo-sostava-vsu-1079340037.html

Зеленский анонсировал усиление северных направлений и увеличение личного состава ВСУ

Зеленский анонсировал усиление северных направлений и увеличение личного состава ВСУ - 23.05.2026 Украина.ру

Зеленский анонсировал усиление северных направлений и увеличение личного состава ВСУ

Владимир Зеленский объявил об изменениях в рядах Вооружённых сил на северных направлениях. Об этом 23 мая сообщается в его официальном телеграм-канале

2026-05-23T15:06

2026-05-23T15:06

2026-05-23T15:06

новости

белоруссия

украина

владимир зеленский

александр лукашенко

волынская область

вооруженные силы украины

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/08/1078730235_435:0:2405:1108_1920x0_80_0_0_e1d34fef0c77bb400ea4bd7b658cd53e.jpg

Владимир Зеленский на встрече с руководителями общин Ровненской, Житомирской и Волынской областей заявил об усилении северных направлений, включая наращивание вооружений и личного состава.По словам Зеленского, обсуждалось усиление защиты северного направления на фоне существующих угроз, где он пообещал нарастить вооружение и личный состав войск для повышения боевой готовности подразделений."Мы будем помогать с финансированием укреплений, мы будем увеличивать количество нашего личного состава на этих направлениях. Мы хотим, чтобы об этом знали русские и белорусы, что их риски в наступательных действиях на этом направлении — это потеря всего того количества людей, которые придут", — добавил Владимир Зеленский.21 мая президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Владимиру Зеленскому встретиться на Украине или в Белоруссии для обсуждения двусторонних отношений. В ответ украинский президент заявил, что Киев может нанести по Минску превентивный удар. Подробнее в материале Лукашенко готов к встрече с Зеленским где угодноБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предотвращение крупного теракта, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 23 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

белоруссия

украина

волынская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белоруссия, украина, владимир зеленский, александр лукашенко, волынская область, вооруженные силы украины, украина.ру