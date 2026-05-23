Захарова заявила, что BBC отказалась от поездки в Старобельск, а CNN "в отпуске" - 23.05.2026 Украина.ру
Захарова заявила, что BBC отказалась от поездки в Старобельск, а CNN "в отпуске"
Британская телекорпорация BBC официально отказалась от посещения Старобельска, где, по данным российских властей, был нанесён удар по зданию колледжа. Об этом 23 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2026-05-23T14:19
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что британская корпорация BBC отказалась от предложения посетить место удара ВСУ по колледжу в Старобельске, а американская CNN, по её словам, не принимает участия в этой инициативе."Британская телекорпорация BBC официально отказалась посещать Старобельск. CNN в отпуске", — написала Захарова в своём телеграм-канале.Ранее в субботу дипломат сообщила, что российское внешнеполитическое ведомство приступило к организации поездки аккредитованных в Москве иностранных корреспондентов на место происшествия в ЛНР.22 мая глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа. По данным СК РФ, удар был нанесён ночью с использованием четырёх беспилотников самолётного типа. В момент атаки в общежитии находились 86 учащихся и один сотрудник. Погибли 11 человек. Возбуждено уголовное дело о теракте.
2026
14:19 23.05.2026
 
Британская телекорпорация BBC официально отказалась от посещения Старобельска, где, по данным российских властей, был нанесён удар по зданию колледжа. Об этом 23 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что британская корпорация BBC отказалась от предложения посетить место удара ВСУ по колледжу в Старобельске, а американская CNN, по её словам, не принимает участия в этой инициативе.
"Британская телекорпорация BBC официально отказалась посещать Старобельск. CNN в отпуске", — написала Захарова в своём телеграм-канале.
Ранее в субботу дипломат сообщила, что российское внешнеполитическое ведомство приступило к организации поездки аккредитованных в Москве иностранных корреспондентов на место происшествия в ЛНР.
22 мая глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа. По данным СК РФ, удар был нанесён ночью с использованием четырёх беспилотников самолётного типа. В момент атаки в общежитии находились 86 учащихся и один сотрудник. Погибли 11 человек. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предотвращение крупного теракта, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 23 мая
