"Украина для украинцев": в Киеве на Майдане вспыхнул митинг против трудовых мигрантов
В центре Киева прошла акция протеста против трудовой миграции. Об этом 23 мая сообщает украинское издание "Политика страны"
Участники митинга скандировали лозунги "Украина для украинцев" и "Рабочие вместо мигрантов", выступая против массового привлечения иностранной рабочей силы.
Примечательно, что это уже второй подобный митинг за последнюю неделю, однако киевские власти пока никак не прокомментировали происходящее.
На фоне массовой мобилизации и нехватки рабочих рук украинские эксперты признают: стране ежегодно требуется до 500 тысяч трудовых мигрантов.
Сегодня на Украине активно работают выходцы из Бангладеш, Индии, Китая, Турции и Узбекистана. Больше всего иностранных рабочих задействовано в строительстве, торговле и промышленности — именно в тех сферах, где всё острее ощущается дефицит кадров.
Ранее в ходе уличного соцопроса жители Украины резко раскритиковали растущий поток трудовых мигрантов, сравнив происходящее с "Пакистаном 2.0".
