Минпросвещения отправит пострадавших студентов из ЛНР в детские лагеря
Минпросвещения РФ направит на отдых в детские центры несовершеннолетних студентов Старобельского профессионального колледжа и филиала ЛГПУ, проживавших в общежитии, по которому ВСУ нанесли удар. Об этом 23 мая сообщили в пресс-службе российского ведомства
2026-05-23T16:29
2026
Новости
Министерство просвещения РФ организовало отдых и оздоровление в подведомственных детских центрах для несовершеннолетних студентов Старобельского колледжа и филиала ЛГПУ, которые проживали в общежитии, пострадавшем при ночной атаке ВСУ.
"Студенты… в возрасте до 18 лет отправятся на отдых и оздоровление в подведомственные Минпросвещения РФ детские центры", — говорится в сообщении. Уточняется, что путёвки предоставлены по поручению министра Сергея Кравцова.
22 мая глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития колледжа. По данным СК РФ, удары наносились ночью с применением четырёх беспилотников самолётного типа. По последним данным МЧС, в результате атаки погибли 18 человек, ещё трое могут находиться под завалами.
