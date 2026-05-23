Starship компании SpaceX совершил посадку с последующим взрывом после испытательного полета - 23.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260523/starship-kompanii-spacex-sovershil-posadku-s-posleduyuschim-vzryvom-posle-ispytatelnogo-poleta-1079338464.html
Starship компании SpaceX совершил посадку с последующим взрывом после испытательного полета
Starship компании SpaceX совершил посадку с последующим взрывом после испытательного полета - 23.05.2026 Украина.ру
Starship компании SpaceX совершил посадку с последующим взрывом после испытательного полета
Космический корабль Starship в ходе 12-го испытательного полета совершил приводнение, после которого взорвался. Об этом 23 мая сообщила компания SpaceX
2026-05-23T13:36
2026-05-23T13:36
новости
украина
bloomberg
украина.ру
илон маск
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/09/1043415194_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_94bb1fdbf691e9218e24c2cebb1754e2.jpg
Компания SpaceX провела очередное испытание космического корабля Starship. После завершения полета компания подтвердила в соцсети X факт приводнения аппарата, после чего корабль взорвался.Ранее в ходе трансляции сообщалось, что Starship потерял один из шести двигателей при выходе в космос. Однако, несмотря на неполадки, миссия продолжилась, и на орбиту удалось доставить 22 спутника. Примерно через 20 минут после запуска корабль развернул 20 симуляторов спутников Starlink и два модифицированных аппарата, предназначенных для съемки корабля в космосе и анализа теплозащиты.Данный полет стал 12-м полномасштабным испытанием системы Starship, но первым для существенно переработанной конструкции (Version 3). Запуск впервые осуществлялся со второй, новой пусковой площадки космодрома в Техасе. Трансляцию вела компания-разработчик SpaceX.Согласно документам на бирже и публикации Bloomberg, 21 мая компания SpaceX подала заявку на первичное размещение акций (IPO). Успешное проведение процедуры может принести её владельцу, Илону Маску, статус первого в мире триллионера.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предотвращение крупного теракта, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 23 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/09/1043415194_1:0:721:540_1920x0_80_0_0_849043dabcb61ca963784fdacecc438c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, bloomberg, украина.ру, илон маск, россия
Новости, Украина, bloomberg, Украина.ру, Илон Маск, Россия

Starship компании SpaceX совершил посадку с последующим взрывом после испытательного полета

13:36 23.05.2026
 
© commons.wikimedia.org / Official SpaceX Photosмиссия Starlink
миссия Starlink - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© commons.wikimedia.org / Official SpaceX Photos
Читать в
ДзенTelegram
Космический корабль Starship в ходе 12-го испытательного полета совершил приводнение, после которого взорвался. Об этом 23 мая сообщила компания SpaceX
Компания SpaceX провела очередное испытание космического корабля Starship. После завершения полета компания подтвердила в соцсети X факт приводнения аппарата, после чего корабль взорвался.
Ранее в ходе трансляции сообщалось, что Starship потерял один из шести двигателей при выходе в космос. Однако, несмотря на неполадки, миссия продолжилась, и на орбиту удалось доставить 22 спутника. Примерно через 20 минут после запуска корабль развернул 20 симуляторов спутников Starlink и два модифицированных аппарата, предназначенных для съемки корабля в космосе и анализа теплозащиты.
Данный полет стал 12-м полномасштабным испытанием системы Starship, но первым для существенно переработанной конструкции (Version 3). Запуск впервые осуществлялся со второй, новой пусковой площадки космодрома в Техасе. Трансляцию вела компания-разработчик SpaceX.
Согласно документам на бирже и публикации Bloomberg, 21 мая компания SpaceX подала заявку на первичное размещение акций (IPO). Успешное проведение процедуры может принести её владельцу, Илону Маску, статус первого в мире триллионера.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предотвращение крупного теракта, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 23 мая
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаbloombergУкраина.руИлон МаскРоссия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:59Главное за ночь 25 мая
07:26МИД РФ разъяснил, что нужно для устойчивого урегулирования на Украине
06:50"Кровавая жатва будет продолжаться". Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг
06:40Ростислав Ищенко: Армия России пройдет от Петербурга до Калининграда, если Прибалтика начнет войну
06:30Настоящий Papiertiger. Милитаризация ФРГ: ракеты и дроны против ветряков и отказников
06:20Украина за неделю. Белорусский фронт Зеленского
06:15Кодекс раздора. Как под видом евроинтеграции Украине навязывают правовой передел страны
06:10Мадьяр оказался круче Орбана. Венгрия требует административной автономии для закарпатских венгров
06:00"Они не уйдут от расплаты": Терентьев о неотвратимом возмездии за убийство детей в Старобельске
05:45"Воевать придется до конца": Зубец о еще двух годах войны и нефтяных доходах России
05:30"Для Израиля победа над Ираном — вопрос жизни и смерти": эксперт о причинах затяжной войны
05:15Удар ВСУ по Старобельску — апробация алгоритмов ИИ? Терентьев о роли западных технологий
05:00"Стрельба из пушки по воробьям": Терентьев о гипотетическом применении ТЯО против ВСУ
04:54Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
04:45"Ссориться с Россией не в интересах Китая": Алексей Зубец о зависимости Пекина
04:30Зубец о газовых переговорах: "Китайцы понимают, что им нужен газ, но хотят получить его за бесценок"
04:17Россия и Украина ведут дипломатическую переписку через Минск — МИД РФ
04:15Терентьев: "Три обстоятельства говорят в пользу ударов по центрам принятия решений"
04:00В Ярославле из-за атаки БПЛА перекрыли участок трассы М-8 на выезде в сторону Москвы
03:22США и Иран достигли принципиального согласия по Ормузскому проливу — NYT
Лента новостейМолния