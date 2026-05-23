Starship компании SpaceX совершил посадку с последующим взрывом после испытательного полета
Космический корабль Starship в ходе 12-го испытательного полета совершил приводнение, после которого взорвался. Об этом 23 мая сообщила компания SpaceX
2026-05-23T13:36
Компания SpaceX провела очередное испытание космического корабля Starship. После завершения полета компания подтвердила в соцсети X факт приводнения аппарата, после чего корабль взорвался.
Ранее в ходе трансляции сообщалось, что Starship потерял один из шести двигателей при выходе в космос. Однако, несмотря на неполадки, миссия продолжилась, и на орбиту удалось доставить 22 спутника. Примерно через 20 минут после запуска корабль развернул 20 симуляторов спутников Starlink и два модифицированных аппарата, предназначенных для съемки корабля в космосе и анализа теплозащиты.
Данный полет стал 12-м полномасштабным испытанием системы Starship, но первым для существенно переработанной конструкции (Version 3). Запуск впервые осуществлялся со второй, новой пусковой площадки космодрома в Техасе. Трансляцию вела компания-разработчик SpaceX.
Согласно документам на бирже и публикации Bloomberg, 21 мая компания SpaceX подала заявку на первичное размещение акций (IPO). Успешное проведение процедуры может принести её владельцу, Илону Маску, статус первого в мире триллионера.
