Reuters: Зеленский отверг предложение Мерца об "ассоциированном членстве" Украины в ЕС
Владимир Зеленский отклонил инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца о предоставлении Украине статуса "ассоциированного члена" ЕС с действием статьи о взаимной обороне. Об этом 23 мая сообщает Reuters
2026-05-23T14:06
Владимир Зеленский отверг предложение Фридриха Мерца, касающееся нового формата отношений Украины с Евросоюзом. Как сообщается, он направил письмо руководству ЕС, в котором заявил, что Украина "заслуживает справедливого подхода и равных прав".
На этой неделе Фридрих Мерц предложил распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС, предоставив ей статус "ассоциированного члена" объединения. По мнению Зеленского, отставка премьер-министра Венгрии Виктора Орбана открывает возможность для прогресса в переговорах о вступлении Украины в ЕС.
Ранее Зеленский требовал от Евросоюза принять Украину в состав объединения уже в 2027 году. При этом лидеры западных государств неоднократно указывали на необходимость основательного реформирования украинского законодательства для приведения его к европейским стандартам. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны — члены Евросоюза не готовы назвать Украине конкретную дату её вступления в блок.
