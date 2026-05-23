Reuters: Зеленский отверг предложение Мерца об "ассоциированном членстве" Украины в ЕС - 23.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260523/reuters-zelenskiy-otverg-predlozhenie-mertsa-ob-assotsiirovannom-chlenstve-ukrainy-v-es-1079339037.html
Reuters: Зеленский отверг предложение Мерца об "ассоциированном членстве" Украины в ЕС
Reuters: Зеленский отверг предложение Мерца об "ассоциированном членстве" Украины в ЕС - 23.05.2026 Украина.ру
Reuters: Зеленский отверг предложение Мерца об "ассоциированном членстве" Украины в ЕС
Владимир Зеленский отклонил инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца о предоставлении Украине статуса "ассоциированного члена" ЕС с действием статьи о взаимной обороне. Об этом 23 мая сообщает Reuters
2026-05-23T14:06
2026-05-23T14:06
новости
украина
германия
владимир зеленский
фридрих мерц
венгрия
виктор орбан
украина.ру
reuters
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1d/1063490993_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_3ffe35da8b573b9fdf60946954a7486f.jpg
Владимир Зеленский отверг предложение Фридриха Мерца, касающееся нового формата отношений Украины с Евросоюзом. Как сообщается, он направил письмо руководству ЕС, в котором заявил, что Украина "заслуживает справедливого подхода и равных прав".На этой неделе Фридрих Мерц предложил распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС, предоставив ей статус "ассоциированного члена" объединения. По мнению Зеленского, отставка премьер-министра Венгрии Виктора Орбана открывает возможность для прогресса в переговорах о вступлении Украины в ЕС.Ранее Зеленский требовал от Евросоюза принять Украину в состав объединения уже в 2027 году. При этом лидеры западных государств неоднократно указывали на необходимость основательного реформирования украинского законодательства для приведения его к европейским стандартам. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны — члены Евросоюза не готовы назвать Украине конкретную дату её вступления в блок.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предотвращение крупного теракта, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 23 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
украина
германия
венгрия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1d/1063490993_86:0:1013:695_1920x0_80_0_0_41a4c7541b2e0e3cedb6dcb2bfae9ec7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, германия, владимир зеленский, фридрих мерц, венгрия, виктор орбан, украина.ру, reuters, ес
Новости, Украина, Германия, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, Венгрия, Виктор Орбан, Украина.ру, Reuters, ЕС

Reuters: Зеленский отверг предложение Мерца об "ассоциированном членстве" Украины в ЕС

14:06 23.05.2026
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Зеленский отклонил инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца о предоставлении Украине статуса "ассоциированного члена" ЕС с действием статьи о взаимной обороне. Об этом 23 мая сообщает Reuters
Владимир Зеленский отверг предложение Фридриха Мерца, касающееся нового формата отношений Украины с Евросоюзом. Как сообщается, он направил письмо руководству ЕС, в котором заявил, что Украина "заслуживает справедливого подхода и равных прав".
На этой неделе Фридрих Мерц предложил распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС, предоставив ей статус "ассоциированного члена" объединения. По мнению Зеленского, отставка премьер-министра Венгрии Виктора Орбана открывает возможность для прогресса в переговорах о вступлении Украины в ЕС.
Ранее Зеленский требовал от Евросоюза принять Украину в состав объединения уже в 2027 году. При этом лидеры западных государств неоднократно указывали на необходимость основательного реформирования украинского законодательства для приведения его к европейским стандартам. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны — члены Евросоюза не готовы назвать Украине конкретную дату её вступления в блок.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предотвращение крупного теракта, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 23 мая
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаГерманияВладимир ЗеленскийФридрих МерцВенгрияВиктор ОрбанУкраина.руReutersЕС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:59Главное за ночь 25 мая
07:26МИД РФ разъяснил, что нужно для устойчивого урегулирования на Украине
06:50"Кровавая жатва будет продолжаться". Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг
06:40Ростислав Ищенко: Армия России пройдет от Петербурга до Калининграда, если Прибалтика начнет войну
06:30Настоящий Papiertiger. Милитаризация ФРГ: ракеты и дроны против ветряков и отказников
06:20Украина за неделю. Белорусский фронт Зеленского
06:15Кодекс раздора. Как под видом евроинтеграции Украине навязывают правовой передел страны
06:10Мадьяр оказался круче Орбана. Венгрия требует административной автономии для закарпатских венгров
06:00"Они не уйдут от расплаты": Терентьев о неотвратимом возмездии за убийство детей в Старобельске
05:45"Воевать придется до конца": Зубец о еще двух годах войны и нефтяных доходах России
05:30"Для Израиля победа над Ираном — вопрос жизни и смерти": эксперт о причинах затяжной войны
05:15Удар ВСУ по Старобельску — апробация алгоритмов ИИ? Терентьев о роли западных технологий
05:00"Стрельба из пушки по воробьям": Терентьев о гипотетическом применении ТЯО против ВСУ
04:54Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
04:45"Ссориться с Россией не в интересах Китая": Алексей Зубец о зависимости Пекина
04:30Зубец о газовых переговорах: "Китайцы понимают, что им нужен газ, но хотят получить его за бесценок"
04:17Россия и Украина ведут дипломатическую переписку через Минск — МИД РФ
04:15Терентьев: "Три обстоятельства говорят в пользу ударов по центрам принятия решений"
04:00В Ярославле из-за атаки БПЛА перекрыли участок трассы М-8 на выезде в сторону Москвы
03:22США и Иран достигли принципиального согласия по Ормузскому проливу — NYT
Лента новостейМолния