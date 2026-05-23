Американский разворот. США отказались от переговоров по Украине, что дальше?

США вышли из переговоров по Украине. Трамп намеревался завершить войну за 24 часа, но даже не смог усадить Зеленского за стол переговоров. "Дух Анкориджа" становится всё более разряженным.

2026-05-23T14:55

Фактически провал посреднической миссии США подтвердил Госсекретарь Марко Рубио. Значит на первый план выходят ЕС и Китай на треке посредничества. Только вот Европа пока взяла курс на эскалацию, а не на диалог. Куда ведет переговорный трек – размышляли эксперты своих соцсетях.Политический аналитик Алексей ПилькоПосле сегодняшних заявлений американского госсекретаря Марко Рубио можно сказать, что "дух Анкориджа" находится на последнем издыхании. Соединённые Штаты официально отказались от договорённостей, достигнутых Путиным и Трампом на Аляске. В общем-то, этого и следовало ожидать, потому что нынешняя американская администрация оказалась слишком слабой, чтобы навязать своим союзникам компромиссные "анкориджские понимания".В итоге всё вернулось на свои круги: Европа оплачивает войну, США снабжают оружием Украину и предоставляют ей связь и разведданные. И при этом как в Вашингтоне, так и в европейских столицах ждут уступок России и надеются на её истощение. Для этого используются откровенно провокационные методы вроде развёртывания украинской военной промышленности в ЕС и предоставление Киеву европейского воздушного пространства для атак против России. В связи с этим, Москве самое время решиться на ответную эскалацию, которая может происходить в различных вариантах. Случится ли это? Посмотрим.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаГоссекретарь США Марко Рубио фактически объявил о приостановке американского "посредничества" в переговорах между Россией и Украиной. Дословно: "Мы не заинтересованы втягиваться в бесконечный цикл встреч, которые ни к чему не приводят". Иными словами, Вашингтон выходит из активной роли посредника, не имея ни результата, ни внятной стратегии его достижения, ни, строго говоря, каких бы то ни было прав называться посредником в войне, в которой он принимает непосредственное участие.Показательно, что одновременно с заявлением Рубио в The American Conservative вышла статья аналитика Дэниэла ДеПетриса, разбирающего ту же ситуацию подробнее и без дипломатических эвфемизмов. Трамп за полтора года объявил о решении девяти войн, провозгласил мир на Ближнем Востоке и назвал трёхдневное перемирие между Россией и Украиной "началом конца" конфликта, пишет автор. Но ни одно из этих заявлений не выдержало проверки реальностью.ДеПетрис формулирует системный диагноз для американской дипломатии: она заточена под четырёхлетний внутриполитический цикл. Победа объявляется тогда, когда она убедительно выглядит для внутренней аудитории — в момент подписания соглашения, рукопожатия, объявления перемирия, — а не тогда, когда она реально достигнута. Это не патология Трампа, это многолетняя системная проблема. Другая характерная иллюстрация — триумфальное "Мы пришли, мы увидели, он умер!" от Хиллари Клинтон после убийства Каддафи, обернувшегося ливийским хаосом на полтора десятилетия вперёд.Отдельного внимания заслуживает деталь, которую легко пропустить. Спецпосланники США Уиткофф и Кушнер в ближайшие недели вновь намерены приехать в Москву. Киев тоже пригласил их — но визит не подтверждён. То есть некие переговоры ведутся, однако в таком формате и с такой спецификой, которые исключают публичные обещания и заверения. Некий разговор о параметрах урегулирования всё же идёт с Москвой, тогда как Киев остаётся в ожидании подтверждения.Рубио, формулируя условие возвращения США в украинский трек: "конструктивные и продуктивные переговоры", — фактически умывает руки. Но вот что непонятно: если Москва сможет обеспечить достаточное давление на Киев, чтобы тот сдался, — зачем в таком случае нужен Вашингтон в качестве посредника? Тем более что влияние Трампа на Зеленского, если себя и проявило как-то, то в масштабах абсолютно несоразмерных американским амбициям.Всё это не означает, что у ВСУ станет меньше терминалов Starlink или американских ракет, оплаченных Европой. Это означает, что в обозримом будущем Белый дом не видит в украинском конфликте никаких политических и электоральных перспектив. Стало быть, из него нужно вылезать — причём в нужный момент, чтобы он не висел гирей на Трампе перед выборами в Конгресс.Писатель Захар ПрилепинАтаки на Москву, практически сорванный Парад Победы, трагедия в Старобельске, сегодняшняя бомбёжка Новороссийска и так далее, так далее, так далее - о большинстве происходящего в "большой России" и на переднем крае мы даже не узнаём - всё это явная попытка Киева максимально радикализировать конфликт, вызвать Россию на сверхактивные ответные действия и (допустим) втянуть в войну Европу.Наше же ответное "спокойствие" предполагает наличие у нас некоего плана, который втайне гласит: "Время работает на нас". Кремлю виднее. Но если под установкой "Время работает на нас" скрывается надежда, что "Трамп работает на нас" - то я даже не знаю, что сказать. В этом смысле недавние высказывания Сергея Лаврова, когда он прямым текстом сообщил, что Трамп - хуже Байдена и что нас атакует праворадикальная и либерально-буржуазная коалиция (по сути - США и Европа совместно) - это прямое указание на то, что у нас произошло передоверие господину Дмитриеву и той части властного истеблишмента, что по-прежнему надеется на Трампа, настаивает на концепции "Россия - часть цивилизованной Европы" и блокирует разворот к Глобальному Югу.Дмитриев ранее сказал, что мир испортили "левые идеи". Что надо помочь Трампу, а он поможет нам. Лавров мягко (не очень мягко) дал понять, что всё это лажа. Год терпел и сообщил. Но понимал он это и год назад. Лавров недаром приехал на те самые переговоры в свитере с надписью "СССР". Кажется, он очень и очень устал. Устал настолько, что стал предельно честен со всеми и с нами. Мы думаем, что трагедия в Старобельске и свитер Лаврова - никак не связаны. Это не так.

