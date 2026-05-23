Главы МИД восьми стран обвинили Россию в дезинформации после инцидентов с дронами в Прибалтике

Министры иностранных дел восьми стран Северной Европы и Балтии выступили с совместным заявлением, в котором обвинили Россию в кампании по дезинформации на фоне недавних инцидентов с беспилотниками в воздушном пространстве стран региона. Документ 23 мая опубликовал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис на своей странице в соцсети X

2026-05-23T14:14

Главы внешнеполитических ведомств Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании и Исландии выступили с совместным заявлением после серии инцидентов с беспилотниками в воздушном пространстве стран Балтии.В заявлении министры осудили, по их словам, угрозы со стороны России применить силу в отношении Латвии и других государств региона. Дипломаты также обвинили Москву в проведении "кампании по дезинформации" в связи с данными инцидентами.Министры подчеркнули, что залёты беспилотников в воздушное пространство стран НАТО являются прямым следствием конфликта между Россией и Украиной.Ранее украинская сторона признавала, что часть дронов, инциденты с которыми фиксировались в Прибалтике, принадлежала Киеву. Москва неоднократно заявляла, что не угрожает странам НАТО и рассматривает действия альянса как наращивание военного потенциала у российских границ.

