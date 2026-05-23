https://ukraina.ru/20260523/frankenshteyny-iz-donetska-rossiya-sobiraet-drony-vsu-iz-zapchastey-1079340179.html

"Франкенштейны" из Донецка: Россия собирает дроны ВСУ из запчастей

"Франкенштейны" из Донецка: Россия собирает дроны ВСУ из запчастей - 23.05.2026 Украина.ру

"Франкенштейны" из Донецка: Россия собирает дроны ВСУ из запчастей

Россия использует перехваченные украинские беспилотники, восстанавливая их в мастерских в Донецке и затем запуская обратно против ВСУ. Об этом 23 мая пишет "РБК-Украина", ссылаясь на данные о работе российской "лаборатории" по ремонту и сборке БПЛА из запчастей

2026-05-23T15:18

2026-05-23T15:18

2026-05-23T15:18

донецк

россия

украина

вооруженные силы украины

украина.ру

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/03/1077479785_0:165:3058:1885_1920x0_80_0_0_72a5e94f01336bd5a9bd6bc099e91332.jpg

Российские военные, по данным украинского издания "РБК-Украина", перехватывают украинские беспилотники с помощью систем РЭБ, после чего доставляют их в мастерскую в Донецке. Там из них собирают "новые" дроны, которые затем запускают обратно по позициям ВСУ.Согласно публикации, такая "лаборатория" может собрать от 300 до 400 дронов. Для этого, как утверждается, требуется перебрать около 1500 перехваченных украинских беспилотников, с которых снимают материнские платы, печатные схемы, двигатели и другие пригодные для использования детали.Ранее также сообщалось, что российские военные разработали многоразовый противодронный беспилотник для уничтожения скоростных целей. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предотвращение крупного теракта, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 23 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

донецк

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

донецк, россия, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация