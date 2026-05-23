"Ни слова о Старобельске": Захарова сообщила о неожиданном запрете Токио
Токио запретил аккредитованным в России японским корреспондентам освещать последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске. Об этом 23 мая заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга
2026-05-23T15:55
Япония в официальном порядке запретила аккредитованным в РФ японским корреспондентам участвовать в освещении последствий удара по колледжу в Старобельске, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы получили информацию о том, что Токио, соответствующая официальная структура, буквально запретили корреспондентам японским, которые аккредитованы в России, принимать участие в каком-либо освещении ситуации вокруг Старобельска", — сказала Захарова журналистам.По её словам, ранее российское внешнеполитическое ведомство приступило к организации посещения мест удара иностранными корреспондентами, аккредитованными в Москве."Вот вам, пожалуйста, их так называемая демократия, свобода слова", — добавила представитель МИД РФ.Ранее Захарова заявила, что британская корпорация BBC не приняла предложение посетить точку удара по колледжу в Старобельске, а CNN от участия в этой инициативе уклонилась. Подробнее в материале Захарова заявила, что BBC отказалась от поездки в Старобельск, а CNN "в отпуске"Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предотвращение крупного теракта, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 23 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
