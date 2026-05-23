"Ни слова о Старобельске": Захарова сообщила о неожиданном запрете Токио - 23.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260523/ni-slova-o-starobelske-zakharova-soobschila-o-neozhidannom-zaprete-tokio-1079340309.html
"Ни слова о Старобельске": Захарова сообщила о неожиданном запрете Токио
"Ни слова о Старобельске": Захарова сообщила о неожиданном запрете Токио - 23.05.2026 Украина.ру
"Ни слова о Старобельске": Захарова сообщила о неожиданном запрете Токио
Токио запретил аккредитованным в России японским корреспондентам освещать последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске. Об этом 23 мая заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга
2026-05-23T15:55
2026-05-23T15:55
россия
старобельск
cnn
новости
вооруженные силы украины
украина.ру
токио
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/16/1074678341_0:0:2934:1650_1920x0_80_0_0_3fa7a1f6d3abcc39abd693b48e90640c.jpg
Япония в официальном порядке запретила аккредитованным в РФ японским корреспондентам участвовать в освещении последствий удара по колледжу в Старобельске, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы получили информацию о том, что Токио, соответствующая официальная структура, буквально запретили корреспондентам японским, которые аккредитованы в России, принимать участие в каком-либо освещении ситуации вокруг Старобельска", — сказала Захарова журналистам.По её словам, ранее российское внешнеполитическое ведомство приступило к организации посещения мест удара иностранными корреспондентами, аккредитованными в Москве."Вот вам, пожалуйста, их так называемая демократия, свобода слова", — добавила представитель МИД РФ.Ранее Захарова заявила, что британская корпорация BBC не приняла предложение посетить точку удара по колледжу в Старобельске, а CNN от участия в этой инициативе уклонилась. Подробнее в материале Захарова заявила, что BBC отказалась от поездки в Старобельск, а CNN "в отпуске"Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предотвращение крупного теракта, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 23 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
старобельск
токио
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/16/1074678341_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_75bc157696c35f7303a695c2f47dd73a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, старобельск, cnn, новости, вооруженные силы украины, украина.ру, токио, мария захарова
Россия, Старобельск, CNN, Новости, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Токио, Мария Захарова

"Ни слова о Старобельске": Захарова сообщила о неожиданном запрете Токио

15:55 23.05.2026
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Токио запретил аккредитованным в России японским корреспондентам освещать последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске. Об этом 23 мая заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга
Япония в официальном порядке запретила аккредитованным в РФ японским корреспондентам участвовать в освещении последствий удара по колледжу в Старобельске, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы получили информацию о том, что Токио, соответствующая официальная структура, буквально запретили корреспондентам японским, которые аккредитованы в России, принимать участие в каком-либо освещении ситуации вокруг Старобельска", — сказала Захарова журналистам.
По её словам, ранее российское внешнеполитическое ведомство приступило к организации посещения мест удара иностранными корреспондентами, аккредитованными в Москве.
"Вот вам, пожалуйста, их так называемая демократия, свобода слова", — добавила представитель МИД РФ.
Ранее Захарова заявила, что британская корпорация BBC не приняла предложение посетить точку удара по колледжу в Старобельске, а CNN от участия в этой инициативе уклонилась. Подробнее в материале Захарова заявила, что BBC отказалась от поездки в Старобельск, а CNN "в отпуске"
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предотвращение крупного теракта, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 23 мая
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияСтаробельскCNNНовостиВооруженные силы УкраиныУкраина.руТокиоМария Захарова
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:59Главное за ночь 25 мая
07:26МИД РФ разъяснил, что нужно для устойчивого урегулирования на Украине
06:50"Кровавая жатва будет продолжаться". Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг
06:40Ростислав Ищенко: Армия России пройдет от Петербурга до Калининграда, если Прибалтика начнет войну
06:30Настоящий Papiertiger. Милитаризация ФРГ: ракеты и дроны против ветряков и отказников
06:20Украина за неделю. Белорусский фронт Зеленского
06:15Кодекс раздора. Как под видом евроинтеграции Украине навязывают правовой передел страны
06:10Мадьяр оказался круче Орбана. Венгрия требует административной автономии для закарпатских венгров
06:00"Они не уйдут от расплаты": Терентьев о неотвратимом возмездии за убийство детей в Старобельске
05:45"Воевать придется до конца": Зубец о еще двух годах войны и нефтяных доходах России
05:30"Для Израиля победа над Ираном — вопрос жизни и смерти": эксперт о причинах затяжной войны
05:15Удар ВСУ по Старобельску — апробация алгоритмов ИИ? Терентьев о роли западных технологий
05:00"Стрельба из пушки по воробьям": Терентьев о гипотетическом применении ТЯО против ВСУ
04:54Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
04:45"Ссориться с Россией не в интересах Китая": Алексей Зубец о зависимости Пекина
04:30Зубец о газовых переговорах: "Китайцы понимают, что им нужен газ, но хотят получить его за бесценок"
04:17Россия и Украина ведут дипломатическую переписку через Минск — МИД РФ
04:15Терентьев: "Три обстоятельства говорят в пользу ударов по центрам принятия решений"
04:00В Ярославле из-за атаки БПЛА перекрыли участок трассы М-8 на выезде в сторону Москвы
03:22США и Иран достигли принципиального согласия по Ормузскому проливу — NYT
Лента новостейМолния