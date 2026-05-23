"Бензин по 150 рублей": украинцев предупредили о новом ценовом шоке
Украину может ждать новый виток топливного кризиса — стоимость бензина уже в ближайшее время способна превысить 150 рублей за литр в пересчёте с гривны. Такое мнение высказал экономист Олег Устенко в эфире украинских СМИ
По словам Устенко, если цена нефти марки Brent удержится на уровне 105–110 долларов за баррель, стоимость топлива на украинских АЗС резко вырастет — до 90–95 гривен за литр, что составляет примерно 150–160 рублей по текущему курсу.
Эксперт отметил, что мировые цены на нефть уже выросли примерно на 60%, а значит подорожание топлива на Украине становится практически неизбежным. При этом ситуация может ухудшиться ещё сильнее в случае проблем с судоходством через Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.
"Если проблемы с вывозом нефти через Ормузскую протоку усилятся, ситуация будет только ухудшаться", — подчеркнул он.
На этом фоне украинцам приходится готовиться не только к росту цен на бензин, но и к очередному скачку стоимости товаров и услуг, который неизбежно последует за подорожанием топлива.
