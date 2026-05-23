"Белорусский фронт" и похвалы "Рубикону". Что говорят на Украине о ситуации на фронте

На этой неделе киевские власти и Генштаб ВСУ пугали западных партнеров подготовкой наступления ВС РФ с севера. "Пугалки" связывают с ядерными учениями, которые проходят в Белоруссии, а также с вероятными провокациями против нее с целью вовлечения западных союзников в конфликт.

2026-05-23T11:02

Высказываются также мнения, что подобными заявлениями Зеленский желает прикрыть переброску войск к северным границам ради повторения какого-нибудь рейда на территорию РФ, чтобы отрабатывать выделенный ЕС кредит.Зеленский говорит, что у РФ есть якобы "пять сценариев расширения войны через север Украины", но не уточнил каких. Он традиционно пытается придать себе значимости, делая вид, что знает все сценарии, которые разрабатывает российское руководство. Затем он заявил, что РФ готовит наступление с территории Белоруссии на Черниговско-Киевском направлении. Примечательно, что на прошлой неделе генерал-лейтенант Сергей Наев, говорил, что они не фиксируют какого-то оживления или скопления войск на белорусской границе.Противоречие объясняется тем, что Зеленский говорит для западных спонсоров, а Наев – для украинской аудитории.Накануне главком ВСУ Александр Сырский тоже говорил о вероятности удара со стороны Белоруссии, так как, дескать, Россия имеет численное преимущество, поэтому заинтересована в расширении линии фронта.СБУ 21 мая сообщила о проведении в северных регионах "усиленных мероприятий". Они там сейчас осматривают территории, проверяют граждан, помещения и автотранспорт.Украинский политолог-националист Виталий Портников в связи с этими заявлениями опасается неких рейдов из Белоруссии, но не в сторону Киева, а на западную Украину, в частности в Волынскую область.Политолог Андрей Золотарев говорит, что заявления о подготовке удара из Белоруссии – "очередной информационный наброс". Тем не менее, он считает, что главком ВСУ будет реагировать на это, снимать дефицитные подразделения с фронта и перебрасывать их на север. "Учитывая то, что лишних бригад у нас нет, ну, три-четыре бригады придётся на прикрытие белорусской границы направлять в этой ситуации", - рассуждает Золотарев.Вместе с тем замглавы Офиса президента Павел Палиса уверен, что россияне будут сосредоточены на Донбасском фронте. "Русские в этом году будут сконцентрированы на выходе на административные границы Донецкой области, и будут развивать свое наступление, насколько они будут способны, и на Запорожском направлении, на стыке Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей", - рассказывает Палиса.Украинские эксперты на этой неделе вновь завидовали эффективности российского подразделения дронщиков "Рубикон". В частности, украинский военный Роман Пахулич после анализа более сотни видео работы "Рубикона" пришел к выводу, что они бьют все дальше по тылам ВСУ, работают круглосуточно и могут сбивать украинские беспилотники, в том числе дальнобойные.По его словам, все больше российских дронов оснащаются сразу двумя камерами - дневной и тепловизионной. Он также обратил внимание на рост числа перехватов украинских разведывательных и ударных дронов, включая Hornet, FP и "Лютый". По его оценке, в ближайшие месяцы это может заметно повлиять на эффективность дальних ударов по российскому тылу.Кроме того, он заявил о невероятном количестве сбитых украинских ночных бомберов – "Вампиров", "Перунов" и других.Подразделение "Рубикон" отмечает в своем докладе и украинский военкор с позывным "Мучной", описывая ситуацию в Константиновке. "Их активность по городу и прилегающим районам значительно возросла. Также фиксируется работа так называемых экипажей "Судный День", которые сейчас имеют общую задачу — максимально выбивать нашу логистику", - сообщает "Мучной". По его словам, россияне там пытаются не только бить по переднему краю, но и постепенно душить всю систему обеспечения этого направления.Украинский военный эксперт Константин Машовец на этой неделе также сообщал об активизации ВС РФ на Александровском направлении в Днепропетровской области, где ранее ВСУ пытались ходить в "контрнаступ".По его данным, россияне там продвинулись на 3-3,5 км и смогли соединиться с ранее проникшими малыми группами южнее Вербового. Продвижение россиян он фиксирует также на западном берегу реку Янчур возле поселка Новое Запорожье.Машовец считает, что наиболее опасными для ВСУ остаются два района — участок от Новогригорьевки до Березового и зона западнее Янчура. Именно там российское командование, по его оценкам, попытается усилить давление за счет ввода дополнительных резервов.На этой неделе украинский паблик Deep State наконец признал на своих картах потерю Покровска и Мирнограда. ВС РФ их взяли уже давно, но до последнего момента украинский Генштаб утверждал, что где-то там на окраинах еще остались украинские военнослужащие. Генштаб до сих пор официально не признавал потерю. Впрочем, в ряде особо упорных националистических пабликах ВСУ все еще наступают на Мелитополь и удерживают Крынки.О последних событиях на фронтах СВО - ВСУ атаковали колледж: погибли дети, Трамп направляет войска в Польшу. Хроника событий на 13.00 22 мая

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

