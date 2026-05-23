Количество погибших в Старобельске увеличилось. Новости СВО
Число погибших при атаке украинских боевиков на колледж в Старобельске увеличилось до 18, заявили в МЧС. Об этом и других новостях к этому часу 23 мая сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
Количество погибших в Старобельске увеличилось. Новости СВО

17:50 23.05.2026 (обновлено: 17:51 23.05.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР)
Число погибших при атаке украинских боевиков на колледж в Старобельске увеличилось до 18, заявили в МЧС. Об этом и других новостях к этому часу 23 мая сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
Предварительно, под завалами общежития колледжа в Старобельске могут находиться еще три человека.
Коротко о других новостях:
🟥 Более суток продолжаются удары по объектам "Нафтогаза" в Харьковской и Полтавской областях, сообщили в компании. Атаки привели к "серьезным повреждениям оборудования" и масштабным пожарам на объектах газовой инфраструктуры;
🟥 В Чугуеве был нанесен удар по складским помещениям, которые использовались для хранения компонентов к БПЛА. Об этом сообщает телеграм-канал "ГЕРАНЬ: Черный ящик".
"В результате нанесения удара цель была поражена. На месте удара возник пожар с выделением густого черного дыма", - говорится в публикации;
🟥 Сообщается о взрывах в Харькове и в окрестностях Кривого Рога;
🟥 Власти Марий Эл готовы оказать ЛНР любую необходимую помощь в связи с трагедией в колледже в Старобельске, сообщил глава региона Юрий Зайцев;
🟥 Выжившие в Старобельске студенты рассказывают, что дроны прицельно били по общежитию, заявила омбудсмен Яна Лантратова.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предотвращение крупного теракта, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 23 мая
