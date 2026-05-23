Доборолись

Как известно Украина создана для борьбы. Те русские, которым было скучно нормально жить в процветающем государстве, придумали себе Украину, назвали себя украинцами и начали бороться: за независимость, за международное признание, за евроинтеграцию, против других русских – тех, которые не захотели стать украинцами и бороться с самими собой.

2026-05-23T16:25

В принципе, нельзя осуждать людей за желание бороться. Как известно, жизнь – борьба и "в борьбе обретёшь ты право своё". Но это верно, если речь о борьбе осмысленной, вынужденной обстоятельствами непреодолимой силы. Украина же создана для борьбы ради борьбы.Борьба, как всякое действие, предполагает определённые ресурсные затраты. Если борьба осмысленная, предполагается, что эти затраты в будущем окупятся: результатом борьбы станет победа, а результатом победы либо получение дополнительных ресурсов, либо выживание собственного народа, который в дальнейшем восстановит потраченные на борьбу ресурсы и произведёт новые. Однако ели борьба ведётся ради борьбы, то победа в ней недостижима, она движется вместе с линией горизонта, уходя в бесконечность. Следовательно затраченные ресурсы никогда не будут восстановлены, а созданное для подобной борьбы государство и провозглашённая нация обречены на исчезновение.Отсюда украинская агрессивная русофобия – пополнять свои ряды украинцы могут только экстенсивно, перековывая в украинцев всё новых русских. Поэтому они ненавидят русских оппозиционеров, которые вроде бы борются с той же властью в России, с которой борются и украинцы. Русские оппозиционеры считают себя проевропейскими, проамериканскими, в целом прозападными, но русскими, отнимая таким образом у украинцев единственный доступный им способ размножения – не перековав русского, не получишь украинца.Сами же украинцы до всяких войн и потрясений сокращались численно на 250-300 тысяч человек в год. Поэтому я всегда говорил, что достаточно подождать лет пятьдесят и Украина сама исчезнет, поскольку кончатся украинцы (вымрут). 300 тысяч в год, это три миллиона за десять лет или пятнадцать миллионов за пятьдесят лет. Но надо иметь в виду, что украинцы не только вымирали, но и уезжали из страны. Причём покидая пределы Украины они тут же переставали быт украинцами. Уехавшие в Россию возвращались в русскость, уехавшие в Европу ассимилировались тем народом, в чьём государстве оседали. Потери населения Украины только уехавшими и только с 2022 года составили не менее десяти миллионов. За всё время существования независимого украинского государства не менее двадцати миллионов. Вместе с вымершими за тридцать пять лет примерно десятью миллионами – это тридцать миллионов, а значит реальное население Украины на сегодня не может превышать 22 миллиона человек. Именно это число и называл недавно руководитель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк.Но и это число на деле завышенное. Так как свыше миллиона (скорее всего не менее полутора миллионов) граждан Украины погибли в ходе боевых действий. Также непонятно как учитывает Киев население новых регионов России, перешедшее в российское гражданство. Киевские власти не в состоянии точно определиться претендуют ли они только на перешедшие в состав России территории или на граждан тоже. По крайней мере, единственный способ лишения украинского гражданства – издание соответствующего указа президента с поимённым перечислением каждого лишаемого гражданства к ним не применялся. Поэтому жители новых регионов периодически полностью или частично всплывают в украинской статистике, как украинские граждане, проживающие на неподконтрольных Киеву территориях.В целом следует считать, что реально подконтрольного Киеву населения существенно меньше 22 миллионов, но точное число неизвестно. Тем не менее у нас есть косвенные данные, которые могут помочь нам определить близкую к реальности численность ныне живущих под властью киевского режима граждан. Пару дней назад некто Василий Воскобойник, которого представляют то президентом Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, то руководителем Офиса миграционной политики (непонятная негосударственная структура), то просто экспертом по миграционной политике, заявил, что для того, чтобы нация не исчезла, необходимо, чтобы ныне живущие украинки родили по 5-7 детей.Украинские эксперты определяют ежегодные демографические потери страны в 300 тысяч человек. Это без учёта погибших на фронте, но примем это число за основу. Вряд ли Воскобойник имеет в виду всех женщин Украины, от младенцев, до столетних бабушек. Скорее всего, он всё же предлагает рожать женщинам в возрасте от 16 до 46 лет. Таковые должны составлять треть или четверть всех женщин конкретной популяции. Так как среди покинувших Украину женщин детородного возраста было больше, чем мужчин, будем считать, что оставшиеся на Украине способные к деторождению женщины составляют четверть всех женщин популяции. Значит рожая по 5-7 (в среднем получается по шесть) детей, они должны полностью закрыть ежегодные демографические потери и родить сколько-то добавочных детей, чтобы постепенно восстановить численность населения Украины до уровня хотя бы 40-45 миллионов человек. Исходя из официальных украинских данных о ежегодной 300-тысячной недостаче, общее число рождений должно составить 150 тысяч имеющихся + 350 тысяч добавочных = 500 тысяч рождений ежегодно. Это даст пять миллионов за десять лет или пятнадцать миллионов за тридцать лет. Причём реальная численность населения Украины при таком темпе рождений вырастет всего на полтора миллиона человек, остальное уйдёт на компенсацию смертности (без учёта погибших на фронте).Чтобы поучить количество способных к деторождению женщин Украины нам надо 15 миллионов теоретических рождений поделить на 6 (средний норматив на одну женщину). Получим примерно 2,5 миллиона способных к деторождению женщин, что, как мы предположили ранее, составит четверть всех наличных женщин популяции. Значит всего на Украине на данный момент должно насчитываться около десяти миллионов женщин и примерно столько же мужчин (с одой стороны они массово гибнут на фронте, с другой до 2025 года женщины составляли большинство уехавших за границу.Таким образом на сегодня на территориях, подконтрольных киевскому режиму не может проживать более двадцати миллионов человек. Поскольку же во всех этих расчётах не принимались во внимание погибшие на фронте, то речь должна идти о максимально возможной численности в 19 миллионов человек (это при максимально выгодной для Киева интерпретации украинской статистики). То есть, если украинские женщины будут рожать по 5-7 детей, как им рекомендовал Воскобойник, то через тридцать лет численность населения Украины увеличится на полтора миллиона человек и составит примерно 20-22 миллиона.Обеспечить дополнительный прирост за счёт снижения смертности не получится, так как на Украине на данный момент проживает одиннадцать миллионов пенсионеров и не менее миллиона инвалидов (на деле больше, так как украинская статистика "нашла" меньше полумиллиона инвалидов войны, а имеющимся в наличии инвалидам, особенно мужского пола, инвалидность даётся и продляется крайне неохотно, так как тем самым уменьшается мобилизационный ресурс. В любом случае, количество пенсионеров и инвалидов существенно превышает 50% от наличного населения, а срок их жизни, при развале медицины как таковой, не может быть большим.Так что даже если украинские женщины начнут рожать со скоростью крольчих, через тридцать лет страна в лучшем случае окажется в том же положении, что и сейчас. Но сама возможность рождения пяти-семи детей на способную к деторождению женщину на Украине невозможна. Столько сейчас не рожают даже в большинстве стран Азии и Африки (разве что где-то в самых глухих углах, где половина родившихся не выживает).Итого, при сохранении базового сценария, Украина должна за тридцать лет потерять ещё девять миллионов от превышения смертности над рождаемостью, а из оставшихся десяти миллионов 60% собираются при первой же возможности покинуть страну. То есть, на территориях, ныне подконтрольных киевскому режиму в базовом (не худшем и не лучшем) сценарии через тридцать лет должно остаться четыре миллиона человек, 90% из которых будут пенсионерами.Это зримый результат украинской борьбы ради борьбы, единственным ресурсом которой являются человеческие жизни. С древнейших времён известно – для того, чтобы на этой территории жили люди, она должна быть Россией. Иначе – Руина, огромное кладбище доборовшихся.

Ростислав Ищенко

