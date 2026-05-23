Украина укрепляет подступы к Киеву: власти готовят города к круговой обороне
© Фото
© Фото
Власти Украины начали подготовку населённых пунктов Киевской области к круговой обороне. Об этом 23 мая заявил глава Вышгородской районной государственной администрации Алексей Данчин
По словам чиновника, местные власти уже получили соответствующую задачу. Речь идёт о создании оборонительной инфраструктуры вокруг населённых пунктов вблизи Киева.
"Получили задачу подготовить населённые пункты в Киевской области к круговой обороне", — сообщил Данчин.
На реализацию этих мер, по его оценке, потребуется около 11 млрд гривен — это примерно 17,6 млрд рублей по текущему курсу.
Напомним, в ночь на 22 мая учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР подверглись террористической атаке беспилотников ВСУ, в результате чего произошло разрушение здания и пострадали десятки человек.
Российские военные получили поручение подготовить предложения по ответным мерам после удара по Старобельску. Об этом – в материале Минобороны РФ отчиталось об ударах по украинским объектам энергетики и ВПК.
Подписывайся на