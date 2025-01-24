https://ukraina.ru/20250124/1060553502.html

Деукраинизация как неизбежность

Деукраинизация как неизбежность - 24.01.2025 Украина.ру

Деукраинизация как неизбежность

Первые, весьма противоречивые и крайне неконкретные заявления Трампа по украинскому вопросу породили в российском обществе очередную волну дискуссии: сольют США Украину или не сольют, стоит уступать Трампу хоть в чём-нибудь или ни в чём не стоит, пускать ли европейцев с украинцами за стол переговоров или не пускать.

2025-01-24T19:30

2025-01-24T19:30

2025-01-24T19:31

украина

россия

ссср

дональд трамп

адольф гитлер

ростислав ищенко

ес

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сбу

мнения

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Кто бы, что бы ни говорил, от государственных чиновником и депутатов до блогеров и комментаторов в интернете, до тех пор, пока не сформулирована официальная государственная позиция, это лишь частное мнение. Между тем, официальная позиция пока не сформулирована. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что даже цели СВО, со ссылками на заявления Путина, каждый трактует по своему, причём встречаются диаметрально противоположные взгляды, одновременно присутствующие в информационном пространстве и имеющие своих сторонников, как в народе, так и среди политиков и прочих лидеров общественного мнения.Можно в кровь стереть языки, обвиняя друг друга в продаже интересов Родины, но до тех пор, пока Родина не заявит однозначно в чём же заключается её интерес, споры будут продолжаться. Лоялисты и оппозиционеры появляются лишь после того, как уполномоченные структуры принимают окончательное решение, до того речь идёт лишь о политической дискуссии – попытке выбрать оптимальное решение.Молчание властей, на фоне вакханалии мнений, понятно. Внятные мирные предложения Западом пока не сделаны. "Планы заморозки", относительно которых Америкой уже год ведётся зондаж, нас категорически не устраивают, давление же, которым угрожают России, пока не в состоянии впечатлить Кремль настолько, чтобы заставить пойти на уступки.На сегодня мир находится в дипломатическом тупике. Россия, США, ЕС и даже Украина – все знают, что война Киевом проиграна и Запад с этим ничего не может поделать. Но, поскольку украинский кризис – лишь часть глобального кризиса, в рамках которого Россия и Китай не могут победить США, а США не могут победить Россию и Китай, так как ядерная держава может развалиться изнутри, но не может быть побеждена на поле боя, если она готова использовать последний (ядерный) аргумент, который на сегодня все готовы использовать (даже Ким Чен Ын, при том, что для полного накрытия территории КНДР достаточно залпа одного ракетного полка).Именно поэтому фиксация промежуточной (в украинском кризисе) победы РФ крайне затруднена.США, не считающие себя проигравшими в глобальном противостоянии, желают получить за это признание слишком большую политическую компенсацию, во многом обесценивающую военную победу России. Россия не видит необходимости идти на уступки США по Украине, но чувствует необходимость выхода из состояния военного кризиса, перевода противостояния с Западом в политическую фазу. Позиция ЕС неопределённа – лево-либеральные правительства северных стран, в основном за продолжение военного давления на Россию. Германия устала нести экономические потери, но пока не готова заявить об этом однозначно, хоть усиленно намекает своим союзникам на необходимость мира с Россией, Венгрия и Словакия открыто выступают за прагматичные отношения с Москвой, но их голос в ЕС слишком мало значит. Южная Европа, в своей нищете, готова идти за тем, кто заплатит.В общем, кроме Великобритании и Прибалтики, все за то, чтобы завершить украинский кризис, но ни у кого нет предложения, которое могло бы стать хотя бы основой для начала переговорного процесса.Чтобы приблизиться к выработке такого предложения необходимо зацепиться хотя бы за один фактор объективной реальности, который либо признан всеми, либо обязательно будет всеми признан в ближайшем будущем. То есть, для того, чтобы начать вырабатывать общую позицию, надо найти хотя бы одну точку соприкосновения.Я считаю, что такой точкой соприкосновения может стать осознание всеми участниками процесса того непреложного факта, что Украина, как суверенное государство, существовать не может и не будет.И дело здесь не в военных потерях и разрушениях. Зона разрушений охватывает лишь часть Донбасса. С учётом ожидающегося обвала фронта и потери ВСУ способности к организованному сопротивлению, большая часть Украины останется целой. В 1941-45 годах территория УССР была разрушена полностью, практически в ноль.Дело также не в военных потерях. На сегодня самые пессимистичные оценки, обещают Украине до миллиона убитых. На начало 2014 года Киев официально насчитывал у себя 42 миллиона граждан. На деле было меньше, но даже если на Украине к тому моменту оставалось 35 миллионов реальных жителей, то погибший миллион – это каждый 35-й. Если же считать, что в основном гибнут мужчины, то это примерно каждый шестнадцатый-семнадцатый.Во время войны СССР потерял 27 миллионов человек (потери армии составили 11,5 миллионов). На начало 1941 года в СССР проживало 198 миллионов человек. В 1946 году (максимальное сокращение населения, поскольку до сентября 1945 года армия ещё воевала с Японией, массовая демобилизация фактически началась только в 1946 году и уже зачатые послевоенные дети ещё не успели родиться) в СССР насчитывалось около 170 миллионов человек (для сравнения, в Российской империи в 1914 году, с Финляндией и Польшей – 178 миллионов, без них – свыше 158 миллионов).Таким образом, СССР потерял за время войны примерно каждого седьмого гражданина, учитывая же, что мужчин опять-таки погибло больше, то потери мужского населения составили от трети, до четверти предвоенной численности. В границах УССР был потерян каждый пятый предвоенный гражданин (в Белоруссии каждый четвёртый, в Ленинграде каждый второй), а потери мужского населения составили не менее половины предвоенной численности.Неокоммунисты объясняют относительно быстрое восстановление СССР, как и победу в войне, с точки зрения вульгарного марксизма – мол, такой был "передовой общественный строй". Однако исторические факты говорят о другом. Так, одновременно с "передовым" СССР и в более короткие сроки реакционный нацизм обеспечил восстановление германской промышленности, уничтоженной, как версальскими ограничениями, так и перманентным кризисом 20-х-30-х годов. К войне же Гитлер, ставший диктатором (фюрером) лишь через полтора года (в августе 1934 года) после назначения канцлером (в январе 1933 года) начал фактически готовиться только в 1935 году, военный шантаж западных демократий начал в 1938 году, а собственно войну в сентябре 1939 года. "Передовой" СССР готовился к войне (вначале с Великобританией, а с 1933 года и с Германией) с 20-х годов (раза в четыре дольше) и, судя по результатам кампаний 1941-42 годов, подготовился хуже.Императорская Россия лучше (судя по результатам, достигнутым к моменту переворота) подготовилась к Первой мировой войне, чем СССР ко Второй. Во всяком случае потери армии и максимальная площадь оккупированных в ходе войны территорий России/СССР были несопоставимы (империя потеряла в разы меньше территории и более, чем на порядок меньше солдат, потери гражданского населения я не сравниваю, поскольку в Первую мировую войну немцы на проводили политику геноцида гражданского населения). Если же сравнить с Россией крепостнической, отбивавшей в 1812 году нашествие Наполеона, по масштабам, с поправкой на эпоху, более мощное, чем вторжение Гитлера, так получится, что чем менее "передовой" строй, тем лучше он воюет.Интересно, что касается это не только России: допотопные, раннефеодальные (с родоплеменными пережитками) монголы уничтожили несколько великих империй, жившие уже в развитом феодализме централизованные абсолютистские монархии: Цзинь, Сун, Позднюю Ляо, Си Ся, государство хорезмшахов. Централизованную, абсолютистскую, с мощной фискальной системой, готовую переходить к капитализму Византию под корень подрубили в 1204 году крестоносцы эпохи феодальной раздробленности и натурального хозяйства.В общем, это система, которую хорошо видно на примере тысячелетней римской истории. Рим воевал тем лучше, чем он был допотопнее. Господином средиземноморья его сделали ополчения крестьян, самые "богатые" из которых трудились на своих участках самостоятельно с семейством и редкими рабами, входившими в состав фамилии. Война для него не была бедствием – условия жизни сравнимы с обыденными, шанс погибнуть невелик, зато можно улучшить своё материальное положение за счёт грабежа побеждённых.Реформа Мария, создавшая регулярную римскую армию, была вызвана нежеланием обогатившегося римского среднего класса отвлекаться от удовольствий на войну. Легионы стали комплектовать из люмпенов. По мере дальнейшего улучшения благосостояния граждан Рима, расширялась зона римского гражданства, предоставляя возможность служить в легионах всё новым и всё более дремучим провинциалам. Наконец, по всей империи даже нищие не хотели больше служить, поскольку хлеб, масло, вино и денежные донаты раздавались всем, термы были бесплатные, а уровень комфорта в стандартной римской инсуле (многоэтажном доходном доме, где снимали квартиры бедняки) был значительно выше, чем в армейском лагере. Возможность обогатиться, рискуя жизнью, больше не привлекала, так как империя обеспечивала своим гражданам достаточный "гарантированный доход". Пришлось нанимать на службу варварские контингенты, отдавая варварам землю империи, на которой они вели обычное натуральное крестьянское хозяйство. Круг замкнулся.Наименее чувствительны к военным потерям и легче всего восстанавливаются после экономических потрясений общества с низкой социальной базой. Просто обуть-одеть и хоть чем-то накормить народ, а также расселить его по баракам, полуподвалам и коммуналкам, не то же самое, что предоставить каждой семье отдельную квартиру с ванной, горячей водой, ватерклозетом, паровым отоплением и газовой плитой, а также курицу в супе, рыбу в ухе, несколько комплектов одежды и пар обуви в шкафу и бытовую технику в доме.Современные украинцы жили гораздо хуже чем в России или в Европе, но гораздо лучше, чем в послевоенном СССР, а хотели жить ещё лучше. Они на том и погорели, что хотели жить как в Европе, но при этом вообще не работать. Ради этого они воюют и умирают. Умирают за выродившуюся Европу, как варвары за поздний Рим, разница лишь в том, что умирающие за Европу, в отличие от варваров эпохи Великого переселения, и сами являются вырожденцами, не способными создать своё "варварское королевство". Вместо этого они мечтают окончательно выродиться в "настоящих европейцев".Ради этого около 60% живших на Украине в 2014 году покинули её, а среди оставшихся уехать мечтает каждый третий, если не учитывать стариков, то каждый второй.Они воюют за Европу в том виде, в каком её представляют – за рай для люмпена, которому обеспечивают бесплатные хлеб и зрелища, а большего ему не надо. И Украина им не нужна. Сами они расходный материал для американцев, поманивших их Европой, но Украина, как государство такой же расходный материал для самих украинцев – это некий актив, который необходимо использовать так, чтобы попасть в Европу, навсегда от этого актива избавившись, разорвав с ним любую связь.Украинская государственность представляет для них ценность только если за неё кто-то платит и до тех пор, пока платит. Поэтому коренной вопрос, который необходимо выяснить прежде, чем дискутировать о том, надо ли сохранять какую-то Украину и, если да, то какую – кто за это будет платить, сколько и как долго готов платить?Среди российских политиков и бизнесменов, раньше работавших с Украиной, есть люди, считающие, что там можно будет наладить нормальное управление. Они даже готовы в этом поучаствовать лично и взять в долю часть бывших украинских политиков, которые тоже верят, что проект "Украина-2" может оказаться рабочим.Они ошибаются. Нет и не будет на этой территории ни того количества населения, что было после распада СССР, ни той ресурсной базы. Желания же что-то создавать самим у населения Украины не было в 1991 году, не будет и сейчас у его остатков. Поэтому оно ничего не будет восстанавливать. Все, кто может уедут, как только приоткроется граница, а она не приоткроется, а откроется широко, так как через неё побежит, спасаясь от наступающих российских войск, разгромленная армия, полиция, СБУ, ТЦК, пограничники, таможня, МИД, высшая бюрократия. К ним пристроятся и те самые 30-35% оставшихся на Украине жителей, которые до сих пор мечтают о "европейском рае". Пристроилось бы и больше, но большинство стариков и инвалидов вынуждено останутся.Восстановить украинскую государственность нельзя потому, что местное население не желает этим заниматься, а внешние силы, готовые даже оплатить такое восстановление, не готовы оплачивать существование такой паразитарной государственности вечно. Желающие управлять "новой Украиной" вынуждены будут идти по стопам Зеленского и ездить по миру с протянутой рукой, каждый год выцыганивая себе государственный бюджет, шантажируя соседей гуманитарной катастрофой.Поэтому все соседи Украины и все задействованные в украинский кризис государства должны быть объективно заинтересованы в её максимально безболезненной и полезной для себя ликвидации. Подчеркну, ликвидировать Украину надо не потому, что нет иных теоретических вариантов, а из-за органической неспособности и нежелания её населения работать над созданием и сохранением собственной государственности. Это обрекает на исчезновение любой украинский проект. Любая Украина в попытке сохранить внешнее финансирование, без которого она жить не может, обязательно и очень быстро начнёт стравливать между собой соседей, чтобы вновь за деньги повоевать "за европейское будущее".Это такая работа, такая специализация. В Аргентине пасут скот, в Юго-Восточной Азии выращивают рис, в России – зерновые, в Европе – рапс, в США – кукурузу, а Украина специализируется на войне за чужие интересы. Сагайдачный ходил за польского короля на Москву и на турок, Хмельницкий за русского царя на поляков, Дорошенко за турецкого султана воевал против русских и поляков. Все эти события уложились в 50-60 лет, между 1618 и 1665-76 годами. То есть гетманство Дорошенко ещё застали участники похода Сагайдачного на Москву, а резали русских и оскверняли православные церкви в Ливнах и вовсе те же казаки, что тридцатью годами позднее резали поляков и оскверняли костёлы в Староконстантинове и Збараже.Традиционно такая "независимость" заканчивается Руиной, в результате которой соседям Украины беспокойно, а её населению совсем плохо (хорошо, если от него половина остаётся). Украина может быть русской Малороссией, может быть польской или австрийкой Галицией, может быть венгерским Закарпатьем. И это её золотой век, а выходцы с этой территории исправно служат империи, в которой родились. Но стоит данной территории остаться без имперского присмотра, а населению провозгласить себя "независимыми украинцами", как начинается любимая забава – война за чужие интересы против кого угодно, с полным отрицанием своего прошлого ради "светлого будущего" в составе какой-нибудь новой империи.Таким образом, ликвидация Украины – благо для всех, включая самих украинцев, которые вновь станут нормальными русскими, поляками, венграми, даже немцами, португальцами и шведами, и прекратят разжигать войну в центре Европы.Сам по себе процесс ликвидации непрост – надо утрясти, согласовать между собой разные, зачастую несовпадающие, интересы многих стран, но как только все согласятся с тем, что для всеобщего блага Украину надо ликвидировать – появится точка опоры для дальнейшего сближения позиций, общая цель, под которую найдутся и средства. А общий труд сближает и, ликвидировав военную угрозу в центре Европы, глядишь найдём возможность и по глобальным проблемам договориться.Лиха беда начало!О том, что в эти дни, после инаугурации Трампа происходит в США - в статье Евгении Кондаковой "Американская парадигма: Трамп вернулся в роли миротворца, а стал Байденом 2.0, проколовшись с Украиной"

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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украина, россия, ссср, дональд трамп, адольф гитлер, ростислав ищенко, ес, вооруженные силы украины, сбу, мнения