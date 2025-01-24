Проблема будет серьезной: Сидоров рассказал, когда Трамп начнет разбираться с чиновниками и мигрантами - 24.01.2025 Украина.ру
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Проблема будет серьезной: Сидоров рассказал, когда Трамп начнет разбираться с чиновниками и мигрантами
Проблема будет серьезной: Сидоров рассказал, когда Трамп начнет разбираться с чиновниками и мигрантами - 24.01.2025 Украина.ру
Проблема будет серьезной: Сидоров рассказал, когда Трамп начнет разбираться с чиновниками и мигрантами
Если Трамп начнет серьезно разбираться с мигрантами, это затронет не только самих мигрантов, но и работодателей, и либеральные круги. Проблема будет серьезной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров
2025-01-24T03:15
2025-01-24T03:15
новости
сша
украина
россия
дональд трамп
чиновник
мигранты
бюджет
указ
либералы
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После инаугурации президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий американским чиновникам принимать новые нормативные акты до тех пор, пока он не установит "полный контроль" над федеральным правительством, рассказал эксперт.Учитывая, что эти люди привыкли сидеть дома и получать деньги из бюджета, это вызовет недовольство среди чиновников. Скорее всего, что Трамп отсеет какую-то их часть и наберет новых, отметил историк.Трамп озвучил все свои пожелания и принял соответствующие нормативные акты. Как они будут решаться — пока неизвестно. Особенно главное его обещание — решить проблемы с миграцией, сказал Сидоров."Мигрантов в Америке около 11 миллионов, многие из которых живут уже 10 лет. Если он начнет с ними разбираться, это затронет не только самих мигрантов, но и работодателей, и либеральные круги. Проблема будет серьезной", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Сидорова: Трамп в вопросе России и Украины открыл ящик Пандоры, который уже никто не закроет на сайте Украина.ру.О том, как будут развиваться отношения США с Россией, Украиной, Европой и Китаем с приходом Трампа — в интервью Игорь Прокопенко: Я не верю в будущее политики Трампа и в то, что теперь за Украину будет платить Европа.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, чиновник, мигранты, бюджет, указ, либералы, президент сша, детали
Новости, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, чиновник, мигранты, бюджет, указ, либералы, президент США, детали

Проблема будет серьезной: Сидоров рассказал, когда Трамп начнет разбираться с чиновниками и мигрантами

03:15 24.01.2025
 
© AP / Eric Gay
- РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© AP / Eric Gay
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Если Трамп начнет серьезно разбираться с мигрантами, это затронет не только самих мигрантов, но и работодателей, и либеральные круги. Проблема будет серьезной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров
После инаугурации президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий американским чиновникам принимать новые нормативные акты до тех пор, пока он не установит "полный контроль" над федеральным правительством, рассказал эксперт.
"Сейчас в США практически заморожен прием новых чиновников, а ведомства должны ограничиться кадровым составом, который есть сейчас. Часть из них сидела на удаленке, а сейчас Трамп приказал всем выйти на рабочие места", — подчеркнул Сидоров.
Учитывая, что эти люди привыкли сидеть дома и получать деньги из бюджета, это вызовет недовольство среди чиновников. Скорее всего, что Трамп отсеет какую-то их часть и наберет новых, отметил историк.
Трамп озвучил все свои пожелания и принял соответствующие нормативные акты. Как они будут решаться — пока неизвестно. Особенно главное его обещание — решить проблемы с миграцией, сказал Сидоров.
"Мигрантов в Америке около 11 миллионов, многие из которых живут уже 10 лет. Если он начнет с ними разбираться, это затронет не только самих мигрантов, но и работодателей, и либеральные круги. Проблема будет серьезной", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Сидорова: Трамп в вопросе России и Украины открыл ящик Пандоры, который уже никто не закроет на сайте Украина.ру.
О том, как будут развиваться отношения США с Россией, Украиной, Европой и Китаем с приходом Трампа — в интервью Игорь Прокопенко: Я не верю в будущее политики Трампа и в то, что теперь за Украину будет платить Европа.
Сергей Ермаков интервью
Вчера, 15:14
Трамп ударил и промазал. Сергей Ермаков о том, что стоит за ультиматумом США по Украине"Официальный" Трамп начал предварительный разговор с Россией по Украине с ультиматума, пригрозив "я вам что-то сделаю". А что он сделает, непонятно. При этом план прекратить конфликт за 24 часа уже потерпел фиаско. Какой у Трампа план Б, не понимают даже в Белом Доме.
 
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