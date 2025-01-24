https://ukraina.ru/20250124/1060511913.html

Проблема будет серьезной: Сидоров рассказал, когда Трамп начнет разбираться с чиновниками и мигрантами

Проблема будет серьезной: Сидоров рассказал, когда Трамп начнет разбираться с чиновниками и мигрантами - 24.01.2025 Украина.ру

Проблема будет серьезной: Сидоров рассказал, когда Трамп начнет разбираться с чиновниками и мигрантами

Если Трамп начнет серьезно разбираться с мигрантами, это затронет не только самих мигрантов, но и работодателей, и либеральные круги. Проблема будет серьезной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров

2025-01-24T03:15

2025-01-24T03:15

2025-01-24T03:15

новости

сша

украина

россия

дональд трамп

чиновник

мигранты

бюджет

указ

либералы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/1d/1052966456_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_758cbcb0d85bc33ea172d8712165c38a.jpg.webp

После инаугурации президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий американским чиновникам принимать новые нормативные акты до тех пор, пока он не установит "полный контроль" над федеральным правительством, рассказал эксперт.Учитывая, что эти люди привыкли сидеть дома и получать деньги из бюджета, это вызовет недовольство среди чиновников. Скорее всего, что Трамп отсеет какую-то их часть и наберет новых, отметил историк.Трамп озвучил все свои пожелания и принял соответствующие нормативные акты. Как они будут решаться — пока неизвестно. Особенно главное его обещание — решить проблемы с миграцией, сказал Сидоров."Мигрантов в Америке около 11 миллионов, многие из которых живут уже 10 лет. Если он начнет с ними разбираться, это затронет не только самих мигрантов, но и работодателей, и либеральные круги. Проблема будет серьезной", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Сидорова: Трамп в вопросе России и Украины открыл ящик Пандоры, который уже никто не закроет на сайте Украина.ру.О том, как будут развиваться отношения США с Россией, Украиной, Европой и Китаем с приходом Трампа — в интервью Игорь Прокопенко: Я не верю в будущее политики Трампа и в то, что теперь за Украину будет платить Европа.

https://ukraina.ru/20250123/1060505446.html

сша

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, россия, дональд трамп, чиновник, мигранты, бюджет, указ, либералы, президент сша, детали